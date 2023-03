"Tenemos que poner en marcha una escuela de bebés, hay niños suficientes"

Omar Suárez Valdés es natural de San Juan de La Arena, donde reside. Estudió el grado superior de Administración y Finanzas y trabaja como gestor de nóminas. Tiene 39 años y es el candidato del PSOE a la Alcaldía de Soto del Barco, ayuntamiento en el que desde las elecciones de 2019 es el portavoz del grupo municipal socialista.

–¿Cómo llegó a militar en el PSOE?

–Soy militante del PSOE desde 2012. Me gusta la política y el PSOE es el partido que más se acerca a mi forma de pensar.

–¿Ya tiene completada la candidatura?

–Prácticamente sí. Es una candidatura renovada pero también repiten algunas personas. La número 2 es una nueva incorporación, Verónica Rey, de la sociedad de festejos de Soto del Barco. El número tres es Manuel Barrera, vecino de Ponte y muy implicado en las asociaciones de lucha contra el cáncer

–¿Cuáles son las necesidades más acuciantes del concejo de Soto del Barco?

–Hay emergencias que hay que acometer ya, unas por parte del Principado y otras por el Ayuntamiento. Desde la Administración local tenemos que poner en marcha una escuela de bebés (0-3 años). Somos de los pocos concejos que no tenemos este servicio y hay suficientes niños para abrir una escuelina, además tenemos infraestructura suficiente en el colegio público de Soto del Barco. Desde la administración local hay que invertir más: hay que adecuar el entorno de la playa de los Quebrantos, mejorar el servicio municipal de limpieza y solucionar el problema del agua en Ponte con la construcción de un nuevo depósito.

–Y el Principado, ¿qué tiene pendiente ?

–El dragado del puerto de La Arena que comenzó estos días es necesario pero hay que ampliar el puerto y protegerlo con una escollera pues en la zona de la playa La Llama la erosión es tremenda, los residuos volverán tras el dragado. Acometer los saneamientos pendientes y adecuar el campo de fútbol de Soto del Barco. Por otra parte, el Principado está instalando la fibra en todo el concejo y esperamos que sea eficiente, que la red sea adecuada para que podamos captar nómadas digitales.

–¿Qué ofrece Soto del Barco a esos profesionales de las nuevas tecnologías?

–Tenemos un concejo maravilloso, una zona rural preciosa pero si queremos captar más población hay que ofrecer calidad de vida. Desde el PSOE vamos a adaptar el Plan General de Ordenación (PGO) a las necesidades actuales. No queremos un boom inmobiliario, no queremos una construcción abusiva. Con el PGO actual no se pueden reparar viviendas o ampliarlas. Tenemos que tener una normativa adecuada porque el PGO actual tiene 20 años, hay que ofrecer un Plan sostenible para tener calidad de vida.

–¿Y la pasarela sobre el Nalón entre La Arena y San Esteban?

–Luchamos y lucharemos para que sea una realidad. El estuario del Nalón ha sido elegido para el concurso internacional de arquitectura y urbanismo Europan 17, en el que participan jóvenes arquitectos de toda Europa para ofrecer respuestas sostenibles. Hay grupos de jóvenes arquitectos trabajando en buscar soluciones para San Esteban y La Arena. Los premios se conocerán en diciembre. Si no conseguimos el premio seguiremos buscando financiación para la pasarela tanto a nivel regional, nacional y europeo.

–El actual alcalde, Jaime Martínez Corrales, no concurre a estas elecciones. Hasta ahora lleva años obteniendo mayoría absoluta, ante este nuevo panorama, ¿qué ofrece el PSOE?

–En estas elecciones municipales tiene que haber un cambio generacional, un cambio de ideas. El PSOE ofrece el cambio que necesita el municipio, queremos potenciar el concejo con mejoras, mantenimiento y conservación de lo nuestro.