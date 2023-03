Arcelor lanza un plan para analizar y mejorar la salud mental de su plantilla

ArcelorMittal se ha embarcado con la Universidad de Oviedo en un proyecto pionero: un plan de salud mental para sus 5.000 empleados en Asturias. El proyecto, aún en estado embrionario, se desarrollará en colaboración con el profesorado de Psicología de la institución académica, empezando por un análisis de la situación actual de la plantilla para avanzar con un programa de atención. El objetivo es detectar la problemática cuanto antes, lo que ahorra costes personales, familiares y empresariales, asegura la multinacional.

La idea partió del centro de I+D de ArcelorMittal ubicado en Avilés, pero el alcance sería global para el conjunto de las instalaciones de la compañía, en principio en Asturias, pero podría ser exportable a las del resto de España.

La propuesta se enmarca en el plan de intensificación de relaciones con la Universidad de Oviedo, con la que ArcelorMittal mantiene una estrecha relación a través de su cátedra y cuya intención es fortalecer y vigorizar. "Estamos retomando con mucha fuerza la cátedra y su espíritu, porque necesitamos talento y esa complementariedad con la Universidad. La comunicación y la visibilidad son claves para atraer y retener el talento. Tenemos muchos proyectos en común y no son solo técnicos", explicó Charles De Abreu, CEO y director del Centro de Investigación de Global R&D Spain (SPARK). Y entre esos proyectos comunes "no solo técnicos", se encuadra el de atender y cuidar la salud mental de la plantilla de la multinacional siderúrgica aprovechando los conocimientos de docentes de Psicología.

"Es un asunto muy actual. Después de la pandemia todos identificamos que existe la oportunidad de hablar de la salud mental de los empleados. Y la mejor manera de hacer esto es con las personas que tienen ese conocimiento", señaló Charles De Abreu.

El planteamiento es iniciar el trabajo "mapeando" el nivel de salud mental de la plantilla de la compañía, para lo que se elaborarán una serie de encuestas y de encuentros con los empleados para obtener inicialmente lo que sería el perfil frío de quienes trabajan en la empresa.

Con esos primeros datos se realizará un análisis utilizando la inteligencia artificial, y en base a los resultados, el objetivo es elaborar una propuesta de actividades, no solo para preservar la salud mental, sino también para identificar y actuar en aquellos casos en los que hay necesidad de ayuda.

"Si tienes una pierna rota vas a un hospital, pero si tienes un problema de salud mental, todos intentamos afrontarlo en solitario, sin que lo sepa tu entorno, ni personal ni profesional. En realidad, hay que ayudar a las personas a tener capacidad de decir: necesito ayuda. Si algo avanza hay un momento en que hay que decirlo. Las personas intentan hacer las cosas en solitario y cuando deciden solicitar ayuda ya está muy avanzado y hay una pérdida para él, para su familia, para la empresa y para la comunidad. Será un tratamiento más largo, más caro, más difícil. Todos perdemos. La clave está en intentar identificar el problema cuanto antes y afrontarlo. Eso es bueno para todos", indicó el director del centro de I+D ArcelorMittal en España.

"Fue una iniciativa totalmente interna y tenemos buenas perspectivas porque es un asunto que estamos viendo todos los días. Nosotros entendemos que siempre hay que tener una postura proactiva, y esa es la que queremos mostrar con los problemas de salud mental.

Charles De Abreu asegura que poner en marcha este proyecto no tendrá un carácter inmediato. "Estamos empezando y aún nos llevará un tiempo", señaló.

Este no es el único plan de ámbito social de ArcelorMittal en Asturias. "A finales del año pasado inició una relación con la comunidad de Síndrome de Down y tenemos a tres personas trabajando en el centro de I+D", señaló su director. Y hay más. La multinacional ha empezado a trabajar con Inserta (de la Fundación Once) y el Ayuntamiento de Avilés para incorporar a personas con discapacidad física. "Estamos seleccionando perfiles y formaciones de 25 personas. No es una cuestión de caridad, sino de un proceso técnico, porque tienen competencias y capacidad científica que tenemos que aprovechar , y así ampliamos la diversidad desde la competencia profesional. Si tienen capacidad merecen espacio" remarcó Charles De Abreu.