Los once de confianza de Cañedo: el técnico ovetense está cerca de romper un récord histórico

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, siempre repite la misma frase. "Tenemos 22 jugadores y cualquiera de ellos puede entrar en el once titular". Pero parece que, tras 27 jornadas de Liga, el técnico ovetense comienza a perfilar su once de gala. Durante todo el campeonato ha introducido ligeros cambios en su sistema, llegando a probar con defensa de tres centrales en ciertos encuentros, pero ahora, para el tramo final, todo se ha asentado. De hecho, si el blanquiazul repite su esquema en el derbi avilesino ante el Marino, será la primera vez en más de diez años que alguien sale con el mismo once en cuatro jornadas consecutivas.

Los pesos pesados del Avilés están claros. Nombres como Edu Cortina en la medular, Primo en la punta del ataque, Isi Ros caído a la banda izquierda o Jorge Hernández como motor del equipo son unos fijos desde el inicio de la temporada. A ellos se están sumando ahora Iván Serrano y Mayorga, que aunque aterrizaron en el mercado invernal también se han hecho con el estatus de titular nada más aterrizar en el Suárez Puerta. El resto de posiciones han ido variando con el paso de los partidos. Hasta Davo Armengol, capitán del equipo, ha tenido que rotar su puesto para darle minutos a Saldaña. Pero ahora todo ha cambiado. Llega el momento clave y los experimentos han tocado a su fin. El once de gala está claro. Davo bajo los palos; Serrano, Rodri Suárez, Mayorga y Fontán en la línea defensiva; Cortina, Natalio y Jorge Hernández en la sala de máquinas y Alorda, Isi Ros y Primo como el tridente de ataque. Esos once parecen ser los elegidos por Cañedo para asegurarse el puesto de play-off y soñar con el posible ascenso a Primera RFEF. Desde el mes de enero el técnico ovetense decidió pisar el freno a la hora de hacer rotaciones. De hecho, en los duelos ante la Gimnástica de Torrelavega, el Coruxo y el Bergantiños, Cañedo también unió tres jornadas consecutivas con los mismos onces sobre el terreno de juego. A diferencia de ahora, en aquellos onces la banda derecha del ataque la ocupaba César García, mientras que en el centro de la zaga el líder era Jorge Morcillo. Cañedo está a un paso de entrar en los libros de historia del Avilés. Si repite el mismo once en el derbi de este domingo a las 17.00 horas ante el Marino en Miramar, el técnico ovetense será el primer entrenador que repite el mismo once en cuatro ocasiones seguidas desde enero del 2012. En aquella época, el Avilés de Ricardo Bango, que jugaba en Tercera División, repitió la misma alineación ante el Cudillero, el Caudal, el Colloto y el Oviedo B. Sus elegidos fueron: Davo Armengol, Miguel Suárez, Jeffrey Hoogervorst, Boris, Siete, Emilio García, Juan Díaz, Sergio Rodríguez, Borja Prieto, Abraham Albarrán y Josín Naya. Aunque el gijonés en el segundo partido cosechó una derrota, decidió seguir apostando por los mismos jugadores, pero tras caer ante el filial carbayón revolucionó su once. A pesar de la última derrota por 1-2 del Avilés ante el Rayo Cantabria, el juego del equipo invita a pensar que Cañedo seguirá apostando por la continuidad. Solo Pablo Espina, que suma dos tantos en los últimos tres encuentros, apunta a romper la estabilidad en los onces del carbayón, por lo que parece que en el derbi de la comarca avilesina hará historia.