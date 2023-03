La oposición ve "triunfalista e hinchado" el balance de actividad del Centro Niemeyer

"Triunfalista", "hinchado", "una memoria electoral". Así califican desde los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Avilés el balance de gestión del Centro Niemeyer correspondiente a 2022, ejercicio en el que se contabilizaron 229.889 personas entre todas las actividades programadas, 60.391 más que el año anterior, cuando aún había en vigor restricciones por la pandemia. Cambia Avilés (CA) cree que "los datos son groseros", el Partido Popular (PP) y Vox cuestionan la gestión del complejo, Ciudadanos (Cs) pide información directa sobre las cuentas anuales y el edil no adscrito también cuestiona las cifras. "Parece que hasta el Niemeyer está en campaña electoral", criticó Javier Vidal García.

En el patronato de la Fundación Niemeyer, celebrado este lunes, se facilitaron los siguientes datos correspondientes a 2022, entre otros: se contabilizaron 229.880 personas entre todas las actividades realizadas a lo largo del año, se superaron los 700.000 euros en las aportaciones de recursos propios (en las que se incluyen mecenazgos, patrocinios y subvenciones a proyectos concretos) y, de esta cifra, 300.000 euros corresponden a la exposición "Vuelta al revés del revés. España en la Bienal de Sao Paulo, ahora expuesta en Brasil.

Los únicos que ahondaron en estas cifras fueron Juanjo Fernández, concejal de Cambia, y el no adscrito. Ambos ven "sonrojante" que se incluyan en el balance de visitantes los 46.000 espectadores de un programa de entrevistas de la televisión autonómica (con producción del propio centro cultural) o aquellos que acuden a exposiciones itinerantes del Niemeyer. "El balance es moderadamente optimista pero los datos son groseros y producen cierto sonrojo. Esta es contabilidad creativa", cuestionó Juanjo Fernández, quien echa en falta, entre otros datos, la procedencia de las aportaciones de recursos propios, más allá de los 300.000 euros por "Vuelta al revés del revés". Fernández entiende que esta "visión es triunfalista y no se corresponde con la realidad". "La realidad es que hay que refundar el Niemeyer, hay que potenciarlo y promocionarlo. El propio Ministro de Cultura dijo que mucha gente en España no lo conoce, y esa es la realidad", apuntó el edil de Cambia. No obstante, valoró la reapertura de la torre-mirador, la aportación de 100.000 euros del Ministerio y el incremento de las aportaciones por mecenazgos y patrocinios, "aunque no sabemos de dónde vienen".

Pedro de Rueda, concejal del PP, activó el modo electoral: "Aumentar en visitantes no era complicado porque las cifras de años anteriores eran paupérrimas, pero el número de extranjeros es mínimo, lo que demuestra que no tiene proyección internacional. Y la gran noticia es que acabamos de pagar el pufo generado hace diez años. El Niemeyer necesita dejar atrás la nefasta gestión socialista y una apuesta decidida con un cambio de gestión, de programación, para que el centro sea útil para la ciudad, que sea un referente en Asturias y en el mundo. Y eso solo se va a conseguir con un Gobierno de Diego Canga en el Principado y con Esther Llamazares como Alcaldesa de Avilés".

En Ciudadanos declinaron opinar sobre el balance hasta contar con "información directa y de calidad que nos permita tener una imagen fiel del proyecto y valorar su presente futuro". "Dada la desconexión total entre el Patronato y los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, se organizaron reuniones trimestrales con los portavoces, pero seguimos sin tener información de primera mano sobre las cuentas anuales del centro. Esperamos que en breve se nos haga llegar esa información", se limitó a señalar la concejala Carmen Pérez Soberón.

Vox considera que "falta compromiso por parte del Principado hacia la mayor joya de arquitectura contemporánea de Asturias". "Mientras otros centros culturales de España son mundialmente conocidos por su correcta promoción, el Niemeyer sigue siendo el gran desconocido. Ni siquiera cuenta con una señalización digna. Ahora que la deuda está liquidada y los ingresos han crecido, la exigencia con la programación debe ser mayor que nunca", opinó la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola.

"Es exagerado incluir en el balance a espectadores que se sientan a ver la televisión en su casa", criticó el no adscrito. Vidal García incidió en que "sin más financiación, no habrá programación diferente en el Niemeyer" y ve fundamental "acabar con el monocolor socialista en el patronato".