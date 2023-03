El perfil profesional que se necesita en Asturias y recibe ofertas antes incluso de terminar estudios: los colegios profesionales dan sus claves en Avilés

Los Colegios Profesionales de Informáticos reclaman ampliar las plazas e incluso los grados en la Universidad de Oviedo para atender la demanda de estudiantes y también de las empresas. Eso sí, también advierten de que las compañías deben ofrecer mejores condiciones laborales y salariales para hacer atractiva sus propuestas y retener y atraer talento. Aproximadamente la mitad de los egresados se marchan a otras comunidades y otros países al finalizar los estudios, y la mayoría ya empiezan a trabajar antes de acabar. De momento, se plantea la posibilidad de realizar un estudio de campo para aproximarse al número real de profesionales que se necesitan.

Satec Hub, el centro de I+D de la multinacional tecnológica de origen asturiano, suscribió ayer un convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática (COIIPA) y con el de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos del Principado (CITIPA) para el desarrollo de actividades de impulso y atracción a la informática, fundamentalmente en los centros educativos. Y es que la captación de profesionales y de talento se ha convertido en un desafío para una región industrial como es Asturias.

Paulino Álvarez, decano del CITIPA, señaló que "la demanda de las empresas es muy elevada, pero no tenemos capacidad desde Asturias de proporcionar los profesionales suficientes". El motivo principal es que "no hay suficientes alumnos, pese a que hay mucho interés, porque los grados son muy limitados. Lo que pedimos es que se amplíen las plazas, que se abran más grados y más posibilidades, porque todos los años nos quedan solicitudes de matrícula que no podemos atender".

Por si esto fuera poco, "tenemos en contra que la mitad aproximadamente de nuestros egresados se van fuera, sobre todo porque las ofertas salariales son superiores, aunque en Asturias se les ofrezca mejores condiciones de vida", señaló el decano del CITIPA. De ahí que sea necesario competir, si es difícil con los salarios, ofreciendo otras condiciones laborales como la flexibilidad horaria y el teletrabajo. "Los nuevos egresados las valoran casi más que la cuestión monetaria".

Irene Cid, decana de COIIPA, destacó la importancia de contar con el apoyo de Satec y de otras empresas del sector para impulsar la digitalización e informática en Asturias. "No producimos suficientes ingenieros y hay muchísimas demanda nacional e internacional con más pujanza económica", señaló Cid. Profesora en la Universidad de Oviedo, asegura que los estudiantes reciben ofertas de trabajo incluso en tercer curso, "y es frecuente que intentan compaginar con más o menos éxito carrera y trabajo".

Otro desafío es atraer a las jóvenes al sector. "No tienen en perspectiva la ingeniería informática, quizás porque no tienen modelos o referentes femeninos de la profesión. Por eso son tan importantes estas actividades y colaboraciones para acercarnos a los centros educativos y mostrar a la juventud las posibilidades que ofrece esta carrera, con proyectos diferentes y muy interesantes a nivel profesional e intelectual".

Irene Cid, decana del COIIPA, destacó que el apoyo de Satec, que se viene manteniendo desde hace años, y ahora con Satec Hub, "el muy importante, porque nos permite, de manera sostenible, plantear nuestras actividades y elaborarlas de la mejor manera posible".

El decano del CITIPA, Paulino Álvarez, señaló que el convenio suscrito ayer en el palacio de Maqua, donde se encuentra la sede de Satec Hub, "supone reconfirmar un patrocinador que venía colaborando con nosotros en todas las actividades de impulsar las TIC, sobre todo entre las personas más jóvenes".

Satec Hub apoya la búsqueda de talento

Satec Hub, el centro de I+D de la multinacional tecnológica que preside Luis Rodríguez-Ovejero, firmó ayer su primer convenio de colaboración con los dos Colegios Profesionales de Informáticos del Principado.

Sergio Rodríguez, responsable del área de I+D de Satec Hub, explicó que este acuerdo "simboliza una apuesta de la compañía por la innovación y el talento, y ambas instituciones son la cuna de ese talento. Faltan profesionales, y en el marco del triángulo del conocimiento que integran la innovación, la administración pública y la empresa privada, junto con la Universidad, hay voluntad de acercarse. Y nosotros estamos dispuestos a formar parte del objetivo de acercarnos a los graduados y a las empresas, en la apuesta y determinación compartidas por seguir impulsando el binomio talento-innovación en el Principado".

