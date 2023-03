"Hay que incentivar el emprendimiento: todos los jóvenes quieren ser funcionarios"

Luis Suárez Mariño (Avilés, 1962) es abogado y consultor. Director de la revista "European Compliance News", es articulista en varias publicaciones. Hoy presenta su libro "Jalones en el camino" (Letrame, grupo editorial) unas reflexiones éticas para un mundo cambiante en el que recoge la mayor parte de los artículos que he escrito durante estos últimos años, algunos de ellos publicados en LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. El acto será a las 21.00 horas en el hotel URH Zen Balagares.–Es un libro con artículos muy variados sobre diferentes asuntos...–No fue un empeño planificado. Recuerdo que empecé a escribir artículos un domingo que fui con mis hijos (tiene tres) al cine a un centro comercial, me llamó la atención la marabunta de gente y escribí mis reflexiones. Las reflexiones me surgen en muchos momentos, cuando camino o hago otras actividades.–Y ha conseguido para este libro recopilar casi medio centenar de artículos.–Durante seis años escribí al menos un artículo al mes. El hilo conductor de casi todos son las respuestas éticas a situaciones personales o sociales. Me planteo la ética más allá de la moral, como aquello que queremos darnos, normas y derechos fundamentales para convivir.–¿Cree que en España hay mucho ruido político?–Desde las democracias hay que luchar contra la demagogia. En España hay gran libertad ideológica; a nivel ideológico se respeta casi todo. Como ejemplo está el parlamento español, con partidos como Bildu o Vox. Lo fundamental es no atentar contra los derechos de las personas. Sí se pueden hacer críticas desde la opinión política, pero eso no afecta a los derechos fundamentales que protegen precisamente las diferentes posiciones políticas. La tensión política no se está trasladando a la calle, uno de los artículos del libro trata del valor de la palabra, tenemos que dar clase a los políticos. –¿Está la humanidad desbocada, sin rumbo?–Hay que ser optimista y ver la botella siempre medio llena. La historia de la humanidad demuestra que se puede cambiar, lo estamos viendo con las sucesivas etapas históricas. Puede haber regresiones para las que hay que estar precavidos y preservar lo que hemos conseguido.–¿El estado actual de la economía es un caldo de cultivo para poner en peligro la democracia?

–La crisis económica es un caldo de cultivo para los demagogos contra los que solo podemos luchar a nivel individual, con nuestra actitud diaria individual. –¿Usted pensaba que del covid saldríamos mejores? –Creo que fue una lección la que dimos los ciudadanos, respetamos el confinamiento, los toques de queda –aunque luego los anuló el Constitucional–. Los sanitarios fueron un ejemplo para todos nosotros. A mí, a nivel personal, me sirvió para ver el lado bueno de la gente. –Los casos de suicidio están aumentando, ¿es un problema social? –El suicidio es una realidad oculta. No hay que verlo como una lacra, es un problema de salud pública. Hay personas que deciden poner fin a su vida porque están en alguna situación desesperada, como quedarse sin trabajo u otro problema. Es un gran problema al que hay que dar soluciones porque puede ir en aumento y, en muchos casos, los que estamos alrededor de esas personas que están sufriendo no nos damos cuenta de la enormidad del problema. –¿La sociedad está cayendo en una sima? –Hay varias sociedades: la de la indigencia y la de los más ricos. También está la clase media, pero disminuyendo. La desaparición de la clase media es un problema para la democracia. El Estado tiene que garantizar los derechos sociales básicos. El modelo económico tiene que cambiar. –¿Hacia dónde debería ir ese nuevo modelo? –El mayor reto que tenemos es cambiar el modelo económico. La Inteligencia Artificial (IA) nos hará encontrarnos con nuevos desafíos laborales y de todo tipo. Hay que incentivar el emprendimiento. Hoy todos los jóvenes quieren ser funcionarios porque ser autónomo es un verdadero reto. Los problemas para el autónomo surgen desde el primer momento que suben la persiana. Por otra parte, las empresas se quejan de que faltan trabajadores. Tenemos que fijarnos en otras alternativas, por ejemplo en Alemania y otros países europeos, donde la Formación Profesional funciona de maravilla. Por otra parte, en Estados Unidos la relación entre la Universidad y las empresas es una realidad. Hay que copiar lo bueno.