"La pandemia evidenció que no hay un tejido cultural fuerte", dice César Lucas

El pianista y musicólogo César Lucas (Alcorcón, Madrid, 1994) tiene una cuenta en Instagram que siguen 54.000 personas en la que explica qué tienen en común los músicos y las depresiones o por qué "La Bohème" es una obra de arte. Participa esta tarde (19.30 horas) en la Semana Cultural del Conservatorio de Avilés. Lo hace pronunciando la charla "¿Valgo para esto?". Atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Uste, claro, es de los que cree que ir al conservatorio no es aburrido.

–Hay dos miradas sobre esto que me pregunta. Los que vamos al conservatorio, entre nosotros, no nos aburrimos tanto. Creo que los problemas que pueda haber en el conservatorio van por otro lado: puede ser la falta de conexión laboral con las necesidades del presente o tipos de educación más decimonónica en la que se premia la figura del profesor excelso y a veces, la pedagogía no siempre es la correcta. Otra cosa es cómo concibe esto la sociedad porque así, en general, la sociedad no sabe muy bien qué hacemos ahí dentro; se piensan que somos una secta que hacemos música de hace siglos, pero, bueno, yo creo que la clásica puede llegar a todo el mundo. La música sinfónica está por todos lados: en las películas, en los videojuegos. Creo que lo único que hay que hacer es saber cómo acercarse.

–Y, sin embargo, buena parte de los programas de los conciertos se hacen a base de composiciones que, como poco, tienen un siglo.

–Entramos en una dicotomía complicada: no creo que tenga que ser algo negativo el hecho de que se toque música de hace tanto tiempo, eso no quiere decir que esa música no pueda por qué entretener a la gente o deje de tener valor. Quizá el problema va más allá de cómo son los formatos: habría que pensar si hoy en día una persona puede aguantar dos horas sentado en una butaca; quizá por ahí está la cosa. También es cierto que nosotros tendríamos que quitarnos los prejuicios de que tocar bandas sonoras es tocar música de bajo nivel. Por otra parte, nuestra obligación es preservar la música de los que vinieron antes que nosotros. En el equilibrio está el gran reto.

–Se da la circunstancia de que los compositores actuales –quitando los del cine– apenas estrenan. ¿No?

–Los poco compositores que estrenan en la actualidad dependen de subvenciones del Estado y ahí habría que preguntarse si quizás el conectar con el público es una asignatura pendiente dentro de nuestro sector. Por otro lado, hay compositores que han conseguido adaptarse a los nuevos medios: a la bandas sonoras de la películas, de los videojuegos. En España hay una colectividad silenciada que es el de las bandas que cuenta con compositores que viven de ella. De todos modos, la situación de las Humanidades en nuestro país no es que está pasando por su mejor momento. Así que, vivir de la composición es algo complicado.

–¿Los videojuegos son uno de los futuros a explorar por los músicos?

–Los videojuegos precisan de los músicos porque así está montada la actualidad. No me dedico a la composición, pero entiendo que eso no es una deshonra. A veces olvidamos que los grandes compositores del pasado que ahora idolatramos componían para su sociedad presente. Mozart componía óperas porque eso es lo que quería la sociedad en su momento. Hay cierto esnobismo que hace creer que componer para videojuegos desprestigia la profesión cuando yo considero que es todo lo contrario. Los compositores y los músicos en general siempre queremos conectar con la sociedad en la que vivimos y si ahora la sociedad está viendo películas y consumiendo videojuegos pues miel sobre hojuelas.

–Cuando la pandemia, los músicos fueron los primeros en cerrar y casi los últimos en abrir.

–Mientras que en Francia o en Alemania se ha protegido más a los músicos, en España no ha pasado igual con todos. Sí que es cierto que los que estaban metidos en algunos organismos públicos han seguido cobrando sus sueldos, pero el "free-lance", el músico de bolo, es el que más ha sufrido. La pandemia evidenció que no hay un tejido cultural fuerte. Muchos se han quedado por el camino, muchos, incluso, que acababan de abrir una academia. La pena es que no se haya llegado a la conclusión de que hay un sector vulnerable y no sé yo si se han tomado las decisiones para que deje de estarlo.