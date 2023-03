"En España estamos muy mal en reciclado: no cumpliremos el objetivo de 2025", dice Leandro Barquín

Leonardo Barquín, que es el director de la Fundación Fórum Ambiental, atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la terraza de la cafetería del Centro Niemeyer. Allí la entidad para la que trabaja Barquín –que promueve la economía circular e intermedia entre las administraciones públicas y el sector privado– ha organizado un nuevo encuentro de Entes Supramunicipales para la Gestión de Residuos de España. Lo inauguró ayer Juan Cofiño que, aparte de ser vicepresidente del Principado, está al frente de la Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa). De esto –de medio ambiente, de reciclado, del futuro a la vuelta de la esquina–, habla en esta entrevista.

–La Unión Europea (UE) señala que España está muy por debajo de lo exigido en la recuperación de residuos.

–Estamos muy mal: no hemos cumplido el objetivo de recuperación de 2020, no cumpliremos el objetivo europeo del 2025 y tengo serias dudas de que lleguemos al de 2030. Con lo cual, nos caerán sanciones por parte de la Comunidad si no cambian las cosas de manera drástica y casi dramática. Esto sucede a nivel de España, luego hay territorios que operan de manera singular... Estamos aún empezando a implantar la recogida de la orgánica.

–¿Quién tiene la culpa?

–Si hay países que cumplen y otros que no cumplen, la culpa no es de la Comisión Europea, es de los países.

–Vamos a concretar: ¿tienen la culpa los gobiernos municipales o los ciudadanos pasotas?

–Lo normal es que yo te contestara: "Oye, vamos a corresponsabilizar a todos".

–Pero no lo va a hacer.

–Claro. Cuando repartimos responsabilidades no podemos poner en el mismo saco a usted, que hace bien el reciclado, que al Gobierno de España que tiene los instrumentos para obligar que usted lo haga, para incentivar que usted lo haga, para invertir en plantas... ¿Qué hacemos?

–Sí, ¿qué hacemos?

–El Gobierno de España le pasa la responsabilidad, que legalmente no la tienen, a los municipios. Les dicen: "Tienes que cumplir este objetivo y este otro", pero no le das los instrumentos suficientes. Y no inviertes en las plantas. Porque no se trata sólo de recoger. Vale, imagínese que hemos recogido. Y luego, ¿qué hacemos? Imagínese que estamos en ese 60 por ciento que nos pide Europa. Tenemos toneladas, pero ¿dónde van esas toneladas?

–La UE también dice que sólo puede haber un 10% de basura en los vertederos. Y España tampoco lo cumple.

–Este objetivo se tiene que cumplir en 2035, pero estamos en un 55% ahora mismo. Los vertederos son un desastre ambiental porque emiten metano durante treinta años y el metano genera veinticuatro veces más CO2 que el carbón.

–¿La solución pasa por una incineradora?

–El de la incineradora es un debate complejo. Muchos de los países que están en lo más alto de la lista de los objetivos de reciclado utilizan incineradoras como modelo de tratamiento de basuras, pero las incineradoras deberían estar en la cola de las soluciones. La última sería el vertedero y antes del vertedero vendría la incineración.

–¿Y en la cabeza?

–Arriba del todo está la prevención, la reutilización, el reciclaje, la recuperación de materiales y luego, la incineración. Hombre, si usted me pregunta: "Leandro, ¿este un vertedero y una incineración?" Le diré que la incineración, aunque el problema que tiene es que es una tecnología robusta. Hay sociedades que la tienen muy asumida y muy incorporada. Copenhague, en Dinamarca, tiene una incineradora en medio de la ciudad y, además, tiene una pista de esquí encima de ella. La gente va a esquiar mientras debajo están quemando basura. El rechazo social a una instalación de ese tipo en España es enorme. Se planteó en Cataluña, se planteó en Asturias. El problema ambiental y el de salud, que lo podemos discutir, no es el único problema.

–Cuénteme.

–El problema es que hipotecas tu modelo de tratamiento de basuras porque, claro, para que una incineradora salga rentable tienes que meterle una capacidad de 250.000 toneladas, por decir algo, con una inversión de 200 millones y eso paraliza tu modelo por décadas, las que necesitas para amortizar la máquina que has comprado. Como sociedad, ¿tiene sentido que vayamos a una opción que está abajo del todo gastándonos 200 millones? Si usted pone una incineradora y puede quemar los residuos, aunque produzca energía, tiene menos incentivo para prevenir, para reutilizar... Cuando más inviertes abajo, menos lo haces arriba. El problema de la incineradora no es solamente el impacto social, que lo es, si no que te condiciona el modelo de tratamiento por décadas.

–Pero resulta, que los países que cumplen la limitación de la UE optan por la incineración.

–Es cierto, pero hay otros: la recuperación de materiales. Hablo de la economía circular. Ese es el horizonte al que tenemos que llegar: reutilizar recursos, pero también generación de gases renovables. Con los residuos puedes hacer compostaje y, a partir de él, crear abono para los suelos de un país como este que va a la desertificación. La mitad de España hacia abajo necesita cada vez en mayor medida abonos orgánicos. Esta es una buena opción. Con esos residuos orgánicos también se puede producir un gas renovable que se puede inyectar en la red y lo puede utilizar aquel camión que está consumiendo diésel. Un gas renovable ya no tiene CO2.

–Está más o menos universalizado el compostaje en el medio rural. En el urbano eso no existe.

–Lo primero de todo es la recogida: si no incrementamos la recogida, no podremos hacer nada. Una vez hemos hecho una buena recogida tenemos el compostaje hay que encontrar soluciones escalables para ver qué haces con esa materia orgánica. ¿Cuál es el problema que puedes tener? No es tanto la oferta como la demanda. De momento está más incentivada la demanda de fertilizantes de origen fósil. Pero es que con este compostaje puedes generar subproductos que puedes utilizar en la alimentación animal, en la industria química o, como le vengo diciendo, gases que, tras ser limpiado, se puede inyectar al tubo del gas de tal manera que cuando usted le da a la calefacción de su casa, en vez de consumir gas de Argelia, de origen fósil, puedes consumir gas de Cogersa, que es de origen natural, a la vez que resuelves un problema ambiental.

–¿Se incentiva de verdad que los Cogersa de España puedan comercializar todos los vertidos que recogen y tratan?

–Este es el gran reto: es la economía circular. Creo que los números dicen que el 8 por ciento de la economía circular mundial –y no sé si el 7 o el 6, en España– es circular.

–O sea, que no.

–Este recorrido lo tenemos que hacer, básicamente, con regulación, con incentivos.

–Para poder explotar todo esto que dice Cogersa tendría que ser enorme.

–Todo esto ya está en los planes de Cogersa. Orienta su modelo de negocio a todo esto que estamos hablando.

–Pero esto requiere...

–De entrada, decisiones. Planificación y pasta para hacer las inversiones. Y luego trabajar con todas las cadenas de valor. Y con todo el impacto social y económico que devienen de este tipo de decisiones.

–A lo que voy. ¿Cogersa tiene que crecer?

–Cogersa –y otros Cogersas a lo largo y ancho de España– puede convertirse en un agente económico nacional de primer nivel: porque tiene materiales y porque puede producir energía que a la fábrica de al lado beneficia.