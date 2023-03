Urgen clases de asturiano en el instituto de Luanco: "Son ya más de dos meses sin profesor"

El profesor de Llingua Asturiana se dio de baja en el instituto de Luanco a mediados del pasado mes de enero y desde entonces los 26 alumnos que cursan esta materia no reciben clase, es más no tendrán nota este trimestre al no haber podido ser evaluados. "La Consejería de Educación no nos da soluciones", señala el profesor Diego Guil, que teme que la asignatura optativa vaya a quedar sin matriculaciones futuras "por el miedo de las familias a quedarse sin docente". "Estudio Segundo de Bachillerato y llevamos esperando dos meses y medio a que nos manden profesor, no puedo ser evaluado, me quedaré sin nota en el boletín oficial y me cuenta todo para la Selectividad", lamenta el alumno Nel Artime. Martín Peña destaca: "Queremos que se trate al asturiano como a las otras asignaturas; es decir, que se cubran las bajas".