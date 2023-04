Nombran al artista Ramón Rodríguez "decano" de la revista "El Bollo"

La revista, continuó Lebrato, mantiene sus habituales firmas, e incorpora necrológicas del expresidente de la cofradía José Alfredo García, Nacho Martínez, "Nacho Protocolo"; Eugenio Bueno y José Muñiz Díaz, además de un cartel "actualizado con colores más actuales" a cargo de Ramón Rodríguez sobre el 50º aniversario de la declaración de interés turístico nacional del Bollo.

"La fiesta goza de muy buena salud", detalló Lebrato, acompañado por los colaboradores de la revista en un acto celebrado en la sacristía de la iglesia de San Nicolás de Bari.

Gazapo en «El Bollo»

El artículo «Retrato de Pedro Menéndez. ¿Cuadro perdido o pintura no filiada?», publicado en la revista «El Bollo» de 2023 tiene un error involuntario del que ¿cómo no? me he percatado tarde. En su primer párrafo menciono que existe una copia del cuadro de Pedro Menéndez en la Florida, pero esa obra no es una copia del óleo avilesino; he utilizado muy mal esa palabra: el cuadro de La Florida ess un original, obra del artista norteamericano Mark Menéndez y basado en el de Camarón. Deseo corregir, en lo posible, dicho error y trasmitir, por él, mis más sinceras disculpas al pintor.

Rosa Mª García