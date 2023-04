"El potencial de Avilés es enorme y cuando llegue el AVE será mucho mayor"

Fernando Sagaseta es el director de la revista "Meet In", especializada en información y comunicación sobre destinos, ideas y tendencias para el viaje de negocios, las reuniones y los incentivos. Fue uno de los participantes en el congreso turístico que se celebró el jueves en el hotel Los Balagares.

–¿Qué potenciales tiene el congreso en sí?

–El congreso, sobre todo, busca unir al sector y me parece muy importante de cara a crear destinos, presentar candidaturas a posibles eventos en la región. Es importante estar unidos, para ver que puede aportar cada uno. El término será "coopetir", que no competir, ya que hay hoteles que son competencia entre sí pero se trata de saber qué puede aportar cada uno según la circunstancia de cada congreso. Estos foros valen para generar conocimiento, compartir ideas, estar al día.

–¿Y la comarca de Avilés?

–Hicimos un miniestudio y, por ejemplo, en esta zona las fortalezas que existen son el carácter emprendedor, su casco histórico y espacios singulares como el teatro Palacio Valdés o el centro Niemeyer, que es un gran referente. También tienes que contar con la percepción externa que se tiene del destino: Avilés y toda esta zona está ligada a ese pasado industrial, que es verdad que se ha transformado increíblemente pero cuando algo se queda en el subconsciente colectivo tienes que impactar mucho para ir generando otro concepto. En este tipo de turismo es muy importante el tema de los accesos, cuando viajas a nivel individual no suele importar pegar tres saltos si te ahorras un dinero en el billete, pero cuando estamos hablando de un grupo tienes que tener todas las facilidades posibles, tienes que estar pensando en todo, por eso la accesibilidad es clave; y claro, analizamos en su momento que el aeropuerto tiene pocos vuelos.

–Pero ya se ha ampliado considerablemente la oferta de vuelos del aeropuerto de Asturias.

–Eso es una ventaja importante. Las oportunidades para esta región y este entorno es toda la transformación que ha tenido, yo creo que ha sido desconocida Avilés. Vine hace cuatro o cinco años y todo ha cambiado mucho. Aparte de todo el potencial que tiene esta zona en sí: de naturaleza, de cultura, de gastronomía. Son esos destinos en los que te sientes como en casa: sin aglomeraciones, donde puedes ir andando de un sitio a otro.

–En resumidas cuentas, ¿la comarca de Avilés es un buen destino?

–Lo es, y cuando llegue el AVE a Asturias lo será mucho más. El otro día estuve en una presentación de Antonio Catalá y él lo decía claramente: si no hay transporte, no hay hotel. Todo está muy ligado, es fundamental. Y luego hay que tener en cuenta que las infraestructuras sean buenas… A veces nos paramos en las grandes cifras y tampoco hay que detenerse ahí, aquí a lo mejor la ciudad no puede aspirar a atraer un congreso de 5.000 personas por plazas hoteleras, pero para qué queremos 5.000 personas aquí.

–Un buen destino como turismo de congresos implica tener unas buenas infraestructuras…

–Y Avilés las tiene. Ese mix de instalaciones que mencioné con anterioridad.

–¿Faltaría quizá mejorar los accesos?

–Se amplió el servicio del aeropuerto y eso está muy bien, los trayectos no son largos y son asumibles. Si tienes un congreso de diferentes procedencias es importante priorizar el avión. El potencial es enorme y cuando venga el AVE será todavía mayor.