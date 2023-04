Avilés y Marino afilan sus espadas

Todo está listo en Luanco para recibir hoy a las 17.00 horas a sus gladiadores. Por un lado, el ejército blanquiazul liderado por Emilio Cañedo. Del otro, los luchadores marinistas comandados por Manel Menéndez. Miramar dictará sentencia en un derbi entre Avilés y Marino que promete emociones fuertes. Ambos conjuntos llegan en puestos altos, con ganas de victoria tras sus últimos tropiezos, por lo que lograr los tres puntos se antoja clave para seguir peleando por sus aspiraciones.

César García y Luis Nuño conocen de primera mano lo que es militar dentro de esos dos ejércitos. Ambos lucieron la camiseta de su rival y hoy se reúnen en el campo luanquín. "Yo soy de Avilés y estos derbis siempre hacen que estés más motivado", reconoce Nuño, delantero del Marino, algo que ratifica García, nacido en el Quirinal y extremo del Avilés. "Este tipo de partidos siempre son emocionantes. Estamos cerca y hay muchos sentimientos encontrados", reconoce el futbolista de banda.

Luis Nuño, formado en la cantera del Oviedo, lució los colores blanquiazules durante la temporada 18/19. "Fue uno de los peores años de mi vida", reconoce con franqueza el futbolista. El avilesino, que jugó en el Suárez Puerta bajo el mandato de José María Tejero, vivió una pesadilla durante ese año. "Tengo mal recuerdo, la verdad. Luchamos todo el año por no descender y fue horroroso", confiesa el marinista, que ahora ve con agrado el buen momento de su exequipo. "Da gusto ver a la ciudad volcada con el Avilés después de estar tanto tiempo en la sombra, para ellos es un lujo", señala.

"El Marino siempre ha sido, y es, un club ejemplar y familiar", indica César García, que solo tiene palabras de cariño para hablar de su exequipo. "Es un club ideal para resurgir como jugador", añade. Él es un ejemplo de ello. Tras ser descartado de la cantera del Sporting a última hora, el extremo firmó un gran año defendiendo los colores marinistas, lo que le volvió a abrir las puertas de Mareo e incluso del primer equipo rojiblanco. "Aquí como jugador te tratan genial y así las cosas salen bien. Siempre estaré agradecido al Marino", afirma el blanquiazul.

Ambos se ponen de acuerdo a la hora de hablar del derbi comarcal. "Va a ser un partido muy igualado, como todos los derbis. Los pequeños detalles marcarán la diferencia", auguran ambos futbolistas, que, a pesar de la timidez en su análisis, quieren hacerse con la victoria sí o sí. "A nosotros nos faltan tres puntos para ya tener la permanencia prácticamente certificada. Queremos sumar 43 cuanto antes y si es contra el Avilés, mejor", afirma Nuño, algo que rebate García. "Nada, nada. Hoy que gane el Avilés y a partir de este domingo que el Marino gane todos sus partidos", contesta el blanquiazul, que espera ver al Marino en los puestos de play-off más pronto que tarde.

Eso sí, los dos futbolistas se atreven a hacer su porra de cara al derbi comarcal. "Lo tengo claro, 3-0 para el Marino", bromea Luis Nuño. García, por su parte, barre para casa. "0-1", dice el avilesino, que al ser preguntado sobre si ese solitario tanto sería suyo, se confiesa: "Ojalá, porque me apetece marcar, pero no lo celebraría". Luis Nuño, por su parte, no se esconde. "Yo lo voy a celebrar, nunca se sabe cuándo será el último gol", bromea.

Y tras el careo previo al gran duelo, Nuño y García no pueden esconder el buen rollo que hay entre los dos. Con preguntas sobre sus últimos partidos y los entrenamientos se despiden antes de batirse en un duelo que promete estar lleno de emociones. El campo de Miramar dictará sentencia.