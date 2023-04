Cambia urge que Avilés opte a la nueva convocatoria de ayudas para las escuelinas

Cambia Avilés (CA) denuncia "falta de transparencia y de información" del gobierno local sobre sus planes para los centros educativos de cero a tres años, conocidos como las escuelinas. La primera fuerza de la oposición en el Ayuntamiento de Avilés recuerda que la concejala de Educación, Nuria Delmiro, prometió el pasado septiembre que el Consistorio optaría a la segunda convocatoria de ayudas del Gobierno autonómico para las escuelas infantiles, tras no haber optado a la primera. "Está a punto de acabar el plazo para solicitarlas y Delmiro no nos ha aclarado si al final el Ayuntamiento se va a presentar o no", critican desde Cambia.

"El verano pasado se quedaron sin plaza 70 familias. Veníamos exigiendo un incremento de unidades y que el Ayuntamiento se adhiriese a las ayudas del Principado. Hay una nueva convocatoria y no sabemos si el gobierno local se va a presentar o no", expone la portavoz de Cambia, Sara Retuerto.

La confluencia recuerda lo que Nuria Delmiro respondió a la confluencia en una interpelación sobre las escuelinas en el Pleno de septiembre de 2022. "Pensábamos que íbamos a poder llegar a la primera convocatoria, teníamos un estudio hecho de posibles ubicaciones pero salió en agosto, había que justificar los plazos antes del 31 de diciembre y según nuestros cálculos también había que hacer una aportación municipal. No nos daba tiempo. Hay una segunda convocatoria y vamos a engancharnos a ella, aprovechando espacios que existan en los colegios, creando unidades dentro de ellos", expuso entonces la edil de Educación.

En aquella comparecencia, Delmiro dijo que el plan municipal para hacer frente a la demanda de plazas pasaba por habilitar aulas para bebés en colegios públicos de la ciudad para poder hacer frente a la creciente demanda de plazas. "Estamos finalizando el procedimiento para la creación de una bolsa de trabajo para ser ágiles en las sustituciones del personal de las guarderías", añadió.

"Si Avilés finalmente no se presenta a esta segunda convocatoria, lo denunciaremos y lo lamentaremos. No habrá más plazas si Avilés no se adhiere a esa convocatoria. Y habrá dos responsables, Nuria Delmiro y la alcaldesa Mariví Monteserín", advierte la concejala Llarina González.

En la confluencia sospechan que Avilés no optará a este nuevo segundo paquete de ayudas por problemas de personal. "Nosotros insistimos en su momento en la necesidad de incluir las plazas de las escuelinas en los procesos de estabilización y no fue así. Ahora tienen un marrón porque no pueden aumentar el personal. Eso es responsabilidad exclusiva del gobierno y lo tiene que solucionar el gobierno. Los platos rotos no los pueden pagar las familias. Quedan unas horas para poder adherirse. Que se pongan en las pilas en las últimas horas que quedan o que asuman las consecuencias. Han tenido más de seis meses para hacer las cosas bien", concluye González.