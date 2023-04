La avilesina Cristina Cañibano, nominada en un concurso europeo de foto de bodas

Cristina Cañibano es una fotógrafa avilesina dedicada sobre todo al mundo de las bodas. Participó recientemente en un congreso en Barcelona, en el Photoforum Fest, y resultó una de las veinticinco nominadas en el ámbito europeo en la categoría de fotografía de boda del concurso Bodaf Europe New Talent. Fue una de los seis profesionales españoles nominados. No se llevó premio alguno pero sí se volvió para Asturias con una sonrisa y el reconocimiento de un jurado que valoró su trabajo de nueve años de experiencia detrás de la cámara. "Intento que mis fotos tengan un aire elegante, atemporal y me gusta, sobre todo, trabajar con el blanco y negro", indicó la fotógrafa avilesina, encantada de haber sido reconocida en un congreso en el que participaban "compañeros bastante potentes".

A sus 35 años, está orgullosa de haber decidido dedicarse al mundo de la imagen. "Empecé joven y siendo mujer en un mundo que está copado por los hombres no fue sencillo, ahora con nueve años de experiencia, puedo decir que vivo de mi profesión, más del 80 por ciento de mis trabajos son de bodas", señaló la fotógrafa que, en ocasiones, es asistida por su mujer, Lara Blanco, avilesina de adopción. Además de bodas, Cristina Cañibano también suele trabajar para empresas y otras iniciativas. Actualmente, trabaja desde casa pese a haber contado con un estudio en la plaza Pedro Menéndez.