La avilesina y su hija de 7 años con la que saltó de un 5.º, fuera de peligro: "No, no, mamá", gritaba la pequeña

Denuncias por violencia machista, una separación, una hija pequeña, un enfrentamiento familiar enquistado, más denuncias cruzadas... Todo ello conformaría, a grosso modo, los antecedentes del suceso que ayer conmocionó a la región. Una mujer de 46 años, S. G-B. A., se lanzó al vacío con su hija de 7 años en brazos, desde un quinto piso, en el número 38 de la avenida de los Telares en el que residen. Pocas horas antes, el padre, L.I.L., y el abuelo materno de la menor, D.G-B. G., se habían enzarzado en una pelea, con armas incluidas, en las que resultaron heridos ambos y por la que están detenidos.

Eran aproximadamente las diez de la mañana cuando, según el relato de los testigos, «oímos que la niña gritaba ‘no, mamá, no’. Tras esas voces vieron como la mujer se subía a una escalera, lanzándose a la calle con la niña en brazos. Fueron dos o tres segundos. Cayeron contra un coche y rebotaron al suelo», continuaron en su explicación.

El Servicio de Asistencia Médica de Emergencias (SAMU) recibió el aviso a las 10.14 horas, y a las 10.22 llegaron al lugar los equipos sanitarios en una UVI móvil y otra ambulancia convencional, según confirmaron desde la Consejería de Salud.

La mujer, S G-B. A., fue intubada y trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en la UVI móvil. A la pequeña se la consiguió estabilizar en el mismo lugar, y posteriormente fue trasladada también al HUCA en otra UVI móvil que llegó desde Oviedo.

La abuela se autolesiona

En el segundo piso del mismo inmueble residen los padres de la mujer y abuelos maternos de la pequeña. La abuela no pudo resistir el impacto de la noticia y, según distintas fuentes, «atentó contra su vida» intentando cortarse las venas, por lo que tuvo que ser atendida en su propio domicilio por un equipo de Atención Primaria.

La confusión inicial fue tremenda, pero poco a poco se empezaron a atar cabos y se relacionaron las dos detenciones practicadas en la avenida de San Agustín solo unas horas antes de que la mujer se arrojara al vacío con su hija, lo que permitió empezar a tirar del hilo para tratar de reconstruir, no sin dificultad, los entresijos del suceso. Los arrestados eran el exmarido y padre de la mujer, de 44 y 65 años, respectivamente.

El abuelo de la niña tenía una orden de alejamiento de su exyerno como consecuencia de una agresión previa, según las fuentes consultadas. Pero se la saltó. Poco antes de las seis de la mañana se dirigió a su domicilio, en la avenida San Agustín, en el tramo más próximo a la plaza del Vaticano, armado con un cuchillo de cocina de 13 centímetros. En plena calle, ambos iniciaron una pelea y tuvo que intervenir la Policía Local, que además del arma blanca encontró en el lugar un bate de béisbol, un martillo y un spray de pimienta.

Bajo custodia policial

Los agentes detuvieron a ambos, que tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario San Agustín de Avilés, para ser atendidos de las lesiones, y posteriormente a la Comisaría Nacional de Policía en calidad de detenidos. A continuación, el hombre de 65 años fue conducido también al HUCA, donde permaneció ingresado bajo custodia policial hasta las tres de la tarde, cuando recibió el alta y volvió a la Comisaría de Avilés.

Mientras ocurría todo esto, S. G-B. A. tomaba una decisión que podría haber tenido un final mortal para ella y para la pequeña y que, según quienes la conocían, nadie se esperaba, aunque aseguraron que «llevaba un año pasándolo muy mal» e incluso que «estaba desesperada». Al parecer, había intercambio de denuncias y acusaciones graves entre la familia y el padre de la pequeña que habían subido de tono en los últimos tiempos.

Los dos hombres permanecen detenidos a la espera de pasar a disposición del Juzgado de Guardia, previsiblemente esta mañana. Ambos tienen cargos por lesiones, pero la situación del abuelo es más delicada, ya que se añade la del quebrantamiento de la orden judicial de alejamiento.

La madre y la niña permanecen ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del HUCA. La madre, estable dentro de la gravedad, y la pequeña estable y fuera de peligro, según confirmaron fuentes de la Consejería de Salud.

Los conflictos familiares vienen de años atrás. La avilesina, S. G-B. A., que trabaja en una asesoría, había interpuesto una denuncia por malos tratos contra el padre de su hija en 2016, cuando la pequeña aún era bebé. Se la incluyó en el sistema VioGén como víctima de violencia de género. Su expareja tuvo una orden de alejamiento vigente hasta 2019, aunque se le respetaba el régimen de visitas con la pequeña. La mujer salió del sistema VioGén en 2020, al cesar las denuncias durante un tiempo prolongado y presentar un riesgo bajo de peligro.

Sin embargo, y según distintas fuentes, lejos de resolverse los conflictos familiares, en los últimos tiempos se habían recrudecido. La mujer estaba en desacuerdo con el régimen de visitas y, según fuentes consultadas, la pequeña debería pasar la Semana Santa con su padre. Ese era uno de los motivos principales de conflicto entre la pareja. Asimismo, la madre de la pequeña habría dejado una nota en el domicilio antes de arrojarse desde el quinto piso de la avenida de Los Telares.

Todos esos desacuerdos llevaron a graves acusaciones contra el padre de la niña, amenazas y una agresión del abuelo materno de la menor que acabó en una orden de alejamiento de su ex yerno, aún vigente y que se saltó este miércoles cuando fue en su busca armado con un cuchillo y se produjo la pelea con el resultado para ambos de lesiones y su detención.

Henry Peña, del bar Valsa, ubicado junto al portal de la avenida de Los Telares donde residía S. G-B. A., todavía estaba impresionado horas después del suceso. «Oí un estruendo y pensé que había sido un golpe entre coches. Al salir, me encontré con los dos cuerpos en el suelo. Un señor que pasaba por allí con dos perros fue el primero en dar los primeros auxilios a la niña. Enseguida llegó la Policía, la ambulancia tardó como unos veinte minutos», relató. «Sales pensando que es un golpe de un coche y te encuentras con dos cuerpos en el suelo. La niña estaba consciente y tenía un gran chichón en la frente. El coche sobre el que cayeron amortiguó el golpe», continuó diciendo.

"Oí un estruendo y vi los cuerpos en el suelo", declaran los testigos

Los hermanos Álvaro y Luis Mendoza, trabajadores de la construcción, aseguran que estaban desayunando en la acera de enfrente y que oyeron voces. Alzaron la cabeza y vieron a la mujer subir a una escalera y lanzarse a la calle con la niña en brazos. «Oímos cuando tomó la decisión la señora. La niña gritaba ‘no, mamá, no’. Fueron dos o tres segundos y se lanzó al vacío. Cayeron contra un coche y rebotaron al suelo». Añade Álvaro Mendoza: «Salí corriendo a socorrerla, estuvo a punto de pillarme al coche, pero me dijeron que no las tocara».

También en una peluquería en la que conocen a la familia no podían creer lo sucedido. «Estábamos trabajando, oímos revuelo en la calle y ya nos contaron lo que había pasado. Estamos muy impactadas, es una noticia muy desagradable, terrible».

Consternación

Los comentarios en los corrillos de vecinos y allegados que se concentraron en el entorno del domicilio de las víctimas fueron dibujando en trazo grueso la situación de enfrentamientos y disputas familiares que envuelven el suceso, aunque todo resultó confuso varias horas incluso para los investigadores.

Una vecina de Jardín de Cantos, amiga de la familia, Dorita García, no podía ocultar su impresión y su disgusto al enterarse de lo ocurrido. «Cuando salí, el portal estaba encintado y cuando me dijeron quién era casi me da algo», aseguraba ya en la calle. «La nena en la vida de ella», continúa García.

Una amiga de S. G-B. A. llegó llorando al portal donde residían las víctimas. «¿Está muerta, está muerta?», preguntó a los periodistas, con los que intercambió unas palabras antes de marcharse corriendo.

Madre e hija continuarán ingresadas en el HUCA durante «varios días», teniendo en cuenta que ambas se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la pequeña en la pediátrica. Una vez que la mujer se recupere, habrá que esperar la decisión que adopte la Fiscalía ya que, según coincidieron en señalar las distintas fuentes consultadas, lo más probable es que «actúe de oficio contra la madre si considera que atentó o que intentó atentar contra la vida de su hija menor».