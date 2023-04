La oposición ve insuficientes las 31 plazas para bebés que sumará Avilés

Las 31 plazas para bebés que el gobierno local proyecta habilitar en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Marcelo Gago son "insuficientes" para los grupos de la oposición del Ayuntamiento avilesino. Como adelantó este periódico, se habilitarán y acondicionarán dos aulas con financiación europea ya concedida –y previsiblemente también autonómica, puesto que Avilés ha optado a la segunda convocatoria de ayudas del Principado para la etapa 0-3– y deberían estar disponibles en 2024. Todos los partidos coinciden en la necesidad de que el Principado se haga cargo de este servicio, una de las promesas del Gobierno regional y demanda de todos los Consistorios.

"Desde Cambia Avilés nos alegramos de que la presión que nuestro grupo municipal lleva haciendo todos estos meses para aumentar las plazas parece que da su fruto. Aún así somos cautelosos porque el año pasado había una lista de espera de más de 70 plazas y solo se anuncian 31 con estas dos nuevas unidades, por lo que nos tememos que este aumento no sea suficiente. Es un primer paso pero, a nuestro juicio, escaso para alcanzar la demanda de plazas en la red pública de nuestra ciudad", apuntó la concejala Llarina González.

En el Partido Popular (PP) no entraron a valorar el plan municipal desvelado por este periódico y se ciñeron a una lectura en clave política y electoral. "Al PSOE siempre le sobran tres años y once meses de gobierno porque todo lo solucionan en el último mes de mandato. Hemos peleado el tema de cero a tres desde hace años. No han sido capaces de que el Principado reconozca que esta es una competencia desleal, de dotar de las plazas necesarias durante estos cuatro años, ni de dar respuesta a trabajadoras para estabilizar sus puestos. Y ahora, en un mes, se va a solucionar todo. Otra vez la chistera del PSOE", declaró su portavoz, Esther Llamazares. Para la también candidata a la Alcaldía por el PP, "estos son temas serios y lo que nos vale es el debate plenario y el documento presupuestario que aprobaron con nuestro voto en contra hace tres meses, y no los anuncios electorales que llevan haciendo durante un mes".

Desde Ciudadanos manifestaron "apoyo a un proyecto que a priori es positivo para todos", aunque lamentaron que esas nuevas plazas no vayan a estar a disposición de las familias hasta 2024 (para el curso 2024-2025). "Está en nuestro ánimo sacar adelante iniciativas que se conviertan en realidades, como hemos venido haciendo todo este mandato, aunque algunos se intenten subir al carro a última hora. Las escuelinas son hoy una herramienta imprescindible para la conciliación de la vida familiar y laboral, y este proyecto tiene la intención de mejorar el servicio que se presta. Sin embargo, vemos que las 31 plazas que ahora se anuncian serán insuficientes para cubrir la lista de espera, que el curso pasado fue de casi un centenar de familias, y que este curso será similar a juzgar por el interés que se está manifestando de cara a las jornadas de puertas abiertas que se celebrarán durante este mes de abril", expuso el concejal Antonio Rañón . El edil de la formación naranja también incidió en que "el Principado sigue incumpliendo su compromiso de integrar las escuelinas en la red pública autonómica, por lo que el Ayuntamiento tendrá que asumir de nuevo una competencia impropia como viene haciendo desde el año 2002 ".

Escepticismo manifestaron desde Vox. "Seguimos diciendo que el papel todo lo soporta y veremos a ver cómo se ejecuta este proyecto. La propia concejala de Educación nos dijo no hace mucho tiempo que no podía confirmar la ampliación de nuevas líneas en las escuelas de cero a tres años. Además, no soluciona la demanda de plazas. En estos cursos se llevan quedando sin plaza más de cien niños y solo se contemplan 31 más", apuntó la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola.

También el concejal no adscrito cree que "habría que habilitar más aulas". "El Principado tiene que hacerse cargo de este servicio en su totalidad urgentemente, garantizándolo a todas las familias que lo precisen y manteniendo el empleo de las trabajadoras que prestan este importante servicio", aseveró Javier Vidal García.