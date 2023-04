"Con el paso a Foro no cambio de chaqueta, el proyecto que defendí está acabado"

Jose Ferrera (Avilés, 1972) cambia de filas. Como adelantó este periódico, el actual portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Avilés ocupará el segundo puesto en la lista de Foro que lidera el edil no adscrito Javier Vidal García, exportavoz de la formación naranja.

–¿Costó mucho convencerle?

–Javier Vidal lleva tiempo ofreciéndome ser su número dos pero yo me comprometí con los votantes de Cs hasta mayo de 2023 y mi idea era dejar la política con el fin del mandato. Con su insistencia, que le agradezco, y el apoyo que recibí por la calle y de mi familia, me he decidido a dar el paso.

–¿Teme que la ciudadanía no entienda ese cambio de filas?

–Sí, es una de las cosas que me echaba para atrás, el cómo explicar a la gente el motivo por el que lo hago.

–¿Y por qué lo hace?

–No me voy a Foro por un cambio de chaqueta, sino porque Ciudadanos es un proyecto que está caducado. Si quieres seguir en política hay que buscar un proyecto que case con tus ideas o lo dejas. Ciudadanos hace meses que no tiene futuro. Se trataba de decidir si seguía en política o no, porque el proyecto que yo defendí hasta ahora, y que es una pena que haya terminado, está acabado.

–¿Qué tiene la política que tanto le engancha?

–La política local, que es la que a mí me gusta, da muchas satisfacciones. Cuando consigues cosas y la gente te para por la calle y te lo agradece. Y tu mismo sientes que puedes aportar a tu ciudad, es gratificante. Lo hago porque me gusta, yo tengo mi trabajo aparte. Mi objetivo es poder seguir en el Ayuntamiento, pero mi forma de hacer política no va a cambiar. Solo pretendo que la ciudad de Avilés sea cada día un poco mejor.

–Intuyo que tiene previsto acabar el mandato como concejal de Ciudadanos...

–Sí, mi idea siempre fue acabar el mandato como concejal de Cs Avilés. Entiendo que la situación es complicada, porque estoy confirmando mi paso a otro partido, pero en Cs Avilés nos han dejado abandonados hace mucho tiempo. Si todavía existe el partido aquí es por los tres concejales que estamos en el Ayuntamiento hemos estado aguantando contra viento y marea. Queda un mes, el mandato está ya prácticamente agotado.

–¿Y le han llamado de Ciudadanos Asturias tras adelantar este periódico que irá en la candidatura de otro partido?

–Ciudadanos Asturias nos dejó solos hace ya mucho tiempo, se han olvidado de los concejales, de los afiliados y de los votantes de Avilés. Hace tiempo que el partido no existe aquí. Podrían haberse comunicado con nosotros hace meses. Habría sido mejor para todos y para los afiliados de Avilés.

–Dice su todavía compañero de partido Luis Fanjul, diputado autonómico, que usted, Vidal y Antonio Rañón, que también irá en la lista de Foro, son unos tránsfugas.

–Es su opinión. Veremos qué va a hacer él. Peor que ser tránsfuga es trabajar desde tu partido para otros partidos.

–¿Cree que Cs será capaz de presentar candidatura en Avilés?

–Aparte de complicado, creo que después de haber abandonado la ciudad de Avilés, porque es lo que han hecho, sería poco ético que presenten candidatura. La habrían tenido a poco que la hubiesen cuidado. En Avilés había concejales que estábamos dispuestos a seguir con el proyecto. Ellos fueron los que abandonaron la ciudad, no nosotros. Están en su derecho de presentar su candidatura, pero hace mucho tiempo que ni están ni se les espera en Avilés.