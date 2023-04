Corvera impulsa la Ciudad Deportiva del Avilés con el trámite de evaluación ambiental

El Ayuntamiento de Corvera avanza en los trámites para que la Ciudad Deportiva del Real Avilés sea realidad en poco tiempo en las inmediaciones del pantano de Trasona. El Alcalde, Iván Fernández, subrayó ayer que se trata de "una oportunidad única", y recordó que el proyecto generará una inversión de más de seis millones de euros.

El regidor corverano anunció que ya han enviado al Principado el expediente administrativo completo con los correspondientes informes jurídicos y técnicos favorables sobre el proyecto que "dinamizará la economía y creará empleo y riqueza en el territorio". En él, abundó Iván Fernández en un comunicado público, se incluye el Documento Inicial Estratégico necesario para este tipo de proyectos. Es el que recoge el alcance y contenido del plan y sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables así como el desarrollo previsible y los potenciales impactos ambientales. Esa evaluación estratégica es un procedimiento administrativo instrumental respecto de la aprobación o de adopción de planes y programas, a través del cual se analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente.

Para avanzar en esta tramitación el Ayuntamiento de Corvera se reunirá en breve con responsables de la Administración regional "para agilizar al máximo los plazos del proyecto", precisó el Alcalde.

Tal como avanzó Iván Fernández en una entrevista con este diario, el proyecto de la Ciudad Deportiva del Avilés se verá funcionando próximamente, y en lo que queda de mandato se dará por finalizado el "esqueleto troncal" del plan del club blanquiazul. "Beneficia no solo a Corvera y la comarca sino a toda Asturias, porque no va a haber un proyecto con esas potencialidades en toda la región", subrayó entonces el regidor local.

Respecto a la construcción en Corvera de la "potente y novedosa" Ciudad Deportiva del Real Avilés, Fernández especificó que "antes de hacer nada, tuvimos reuniones con el Principado para asegurar que todos los pasos que dábamos eran correctos, y así lo hicimos. Cumplimos con todos los procesos normativos necesarios para desarrollar un proyecto de estas características".

Ahora, continuó diciendo, a lo que aspiran es "a lograr una mayor celeridad y reducir los plazos administrativos en la tramitación; reducir la burocracia es una prioridad para facilitar inversiones que hagan que salgan adelante proyectos como este".

Lo que esperan desde el Ayuntamiento de Corvera respecto a esa próxima reunión con el Principado es analizar las posibilidades que ofrecen las Leyes de Calidad Ambiental y de Medidas Administrativas Urgentes, para que, al tiempo que se mantienen las garantías y controles necesarios, "se permita una mayor agilidad en los plazos", insistió Fernández. Estas leyes, señaló el regidor corverano, "se crearon para facilitar inversiones que permitan un sistema económico más resiliente y una mayor agilidad en la puesta en marcha de las actividades que dinamicen la economía". Y, a su juicio, la Ciudad Deportiva del Real Avilés en Corvera es "una oportunidad única" de demostrar que esos objetivos se cumplen, "ya que es un gran proyecto que generará una inversión de más de seis millones de euros", y además, "dinamizará la economía y creará empleo y riqueza" en la zona.

El desembarco en el concejo del Real Avilés para cumplir sus planes de desarrollar la Ciudad Deportiva, junto con la anhelada reforma del Suárez Puerta, fue muy bien recibido por los corveranos. Tal como recordaba Iván Fernández en fechas recientes, el presidente del club blanquiazul, Diego Baeza, "presentó un proyecto que nos pareció muy bueno y muy ilusionante, pero lo primero que le dije es que tenían que hacer era tratar de que encajara en Avilés. Hablé con la Alcaldesa y ella quería que el proyecto encajase en el término municipal de Avilés, pero contra lo que no se puede luchar es la falta de espacio. Sucedió con el albergue de animales. Al presidente le dije que si su proyecto de Ciudad Deportiva no era en Avilés, en Corvera íbamos a poner toda la carne en el asador para que no se fuera a otro sitio". Y así ha sucedido.

Cuando salió a la luz el proyecto, el presidente del Real Avilés detalló que su primera opción –" e incluso segunda y tercera"– había sido el municipio de Avilés: "Cuando no encontramos un suelo acorde a las necesidades y a la magnitud del proyecto tuvimos que buscar alternativas, y Corvera nos dio todas las facilidades para encontrar ese entorno deportivo que se busca".

Todo pasa por crear una ciudad deportiva multidisciplinar para albergar no solo fútbol, no solo para el Real Avilés, sino para diferentes disciplinas. Desde pádel, a tenis, atletismo... y una residencia de carácter internacional para que los niños se instalen allí a estudiar y a formarse como profesionales en el ámbito del fútbol.

Respecto a los posibles roces que ha podido traer con el Ayuntamiento de Avilés este proyecto, en Corvera son tajantes. "Todos sabemos que esto no ha sido así, no le hemos quitado la Ciudad Deportiva al Ayuntamiento de Avilés. No encajaba por cuestiones de espacio en el término municipal y a partir de ahí, en cuanto vi la oportunidad de que si no encajaba en Avilés tenía que ser en Corvera, trabajamos para ello", declaró Iván Fernández acerca de estos planes.