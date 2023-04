Luanco espera hoy a miles de visitantes para celebrar La Venia

Luanco celebra este mediodía una de sus tradiciones más arraigadas y antiguas, del siglo XVIII: La Venia. Será en su escenario natural, en la playa de La Ribera, donde César Menéndez moverá una enorme bandera a ras de suelo y sin tocar la arena, por lo marineros, para que tengan una buena costera. La previsión es que hará buen tiempo, la marea estará baja y más de 4.000 personas seguirán una liturgia ancestral en el que la religión y la mar se fusionarán.

La Venia, en la que se recrea el encuentro entre la Virgen y Jesús, se ha celebrado ininterrumpidamente cada Domingo de Resurrección desde hace más de 200 años. No se interrumpió en la Guerra Civil, aunque hubo que buscar otros escenarios más adecuados. Y tampoco durante la pandemia, aunque hubo que adaptarla a las circunstancias.

"Tras acabar el ritual, suena una sirena. El primer año, como no la pudimos celebrar presencialmente, hice sonar la sirena desde mi casa. El segundo, ya en 2021, se hizo una mis en la que se escenificó las tres reverencias y le retiraron el manto a la Virgen, además de sonar la sirena", explica César Menéndez.

Ya el año pasado se pudo recuperar en su integridad, y la previsión es que este año Luanco y sus visitantes lo puedan celebrar por todo lo alto.

César Menéndez deberá mover una enorme bandera de 65 centímetros por 2,2 metros y dos picos con un mástil de 3,25 metros. "El problema no es el peso, sino las dimensiones de la madera. Espero que el tiempo y el viento ayuden porque, según la tradición, la bandera no debe rozar la arena, y eso será un buen augurio para los pescadores. Me esfuerzo siempre, pero este año más, porque la costera de la xarda me han dicho que no va bien", asegura. "Es un momento muy emocionante y espero que salga bien".