La Alcaldesa de San Agustín, "abrumada": "Esto es precioso"

Su visita a la ciudad hermana de Avilés está siendo para la alcaldesa de San Agustín de La Florida, Nancy Sikes-Kline, toda una experiencia. "Esta fiesta me ha encantado, me ha parecido todo precioso y, además, el tiempo ha acompañado. Ha sido también una ocasión para aprender mucho sobre la historia de Avilés. Estoy muy agradecida y muy contenta", señaló nada más concluir el desfile. Nancy Sikes-Kline, como la alcaldesa Mariví Monteserín, compartió baile en el escenario de El Parche con el pregonero de las fiestas. "Sí, he bailado, he comido, he paseado, he escuchado a la gente. Es todo fabuloso. Estoy abrumada, esa es la palabra. El Ayuntamiento me está tratando espectacular. Espero que se puedan dar otros cien años de relación entre ambas ciudades", deseó la regidora estadounidense. Tras varios días en la ciudad, Nancy Sikes-Kline hace un primer chequeo de Avilés. "Lo que más me ha llamado la atención es lo limpia que está y que hay mucha zona peatonal, eso me encanta. También la amabilidad de la gente, es muy hospitalaria, no podría ser una experiencia mejor. Y desde que estoy aquí, no hay día que no tome un trozo del Bollo de Avilés".