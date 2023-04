La “cobra” de Barbón a Canga, comidilla política de la Comida en la Calle de Avilés

Como una estrella se paseó este lunes de Pascua en Avilés el presidente del Principado y de nuevo candidato del PSOE al Gobierno autonómico. Adrián Barbón se hizo fotos a diestro y siniestro con quienes se lo pidieron en la Comida en la Calle de Avilés. Porque a cada paso que daba le preguntaban: “¿Una foto?” Y él respondía: “Sí, por supuesto”. Pero no todos lo consiguieron. El candidato del PP a la presidencia del Principado, su contrincante directo Diego Canga, se quedó sin saludo y sin foto. En la Plaza de España se dirigió a saludar a Barbón y se quedó con un palmo de narices. “¿Nos acaba de hacer la cobra Barbón?”, comentaban los suyos.

Esa “cobra” se convirtió en la principal comidilla política de la Comida en la Calle de Avilés, que en estos tiempos de precampaña se convierte en un auténtico escaparate de candidatos de todos los colores. Adrián Barbón llegó a la fiesta con retraso sobre lo anunciado, comenzó su paseíllo por la calle Palacio Valdés, la elegida este año por los socialistas avilesinos y Cambia Avilés (CA) -confluencia de Podemos e Izquierda Unida- para disfrutar del banquete popular, y llegó entre saludos, fotos y abrazos a una plaza de España en la que ya estaba de fiesta Diego Canga con Esther Llamazares, candidata a la Alcaldía de Avilés y el equipo que acompañará en su lista.

Los populares posaron para los medios y, acto seguido, Canga se encaminó hacia Barbón, que no estaba a muchos metros, con ánimo de saludarle. Pero había cola en el “photocall”. El candidato del PP esperó paciente mientras el presidente autonómico posaba con un ciudadano. Para sorpresa del funcionario europeo en excedencia, a continuación Adrián Barbón siguió camino en sentido contrario hacia la zona reservada a las autoridades, ante la sorpresa del candidato del PP y de quienes presenciaron la escena. “¿Nos acaba de hacer la cobra Barbón?”, comentaban los populares.

Acto seguido, Diego Canga realizó la siguiente declaración a los periodistas: “Estoy encantado de estar en Avilés. He desayunado bollo de Pascua que me ha dado Esther. Tenía muchas ganas de venir aquí y disfrutar al aire libre, es la primera vez que vengo a esta gran fiesta. Creo que Avilés y Asturias merecen un cambio y los únicos que pueden aportar ese cambio son Esther Llamazares, en Avilés, y servidor, en el Principado. El PSOE ofrece más de lo mismo y nosotros ofrecemos una alternativa educada, no maleducada”.

Ambos, Barbón y Canga, comieron en la calle en El Parche, a no mucha distancia. Lo que se interpretó en el Partido Popular como un desplante, lo entendieron en el PSOE como un despiste. Porque el propio Adrián Barbón, que a media tarde seguía haciéndose fotos con unos y otros por el centro de Avilés, aseguró a este periódico que no vio a Canga y que no habría tenido problema alguno en posar con él ante una cámara. Mientras se producía esta conversación, unos jóvenes se acercaron al presidente autonómico para hacerse una foto con él.

-¿Ves? Toma nota. Yo me hago fotos con todo el mundo.