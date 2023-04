Luis Rodríguez, presidente de Artes y Oficios: "Cristina y yo nos conocimos en el bar de su familia, fue la única novia que tuve"

El presidente de la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, el ingeniero técnico de Química Industrial Luis Rodríguez (Avilés, 1940), repasa su vida con LA NUEVA ESPAÑA en esta segunda y última entrega.

Inicio en Azsa.

"El curso que tuve que hacer para entrar en Asturiana de Zinc era de auxiliar de laboratorio: tres meses de teoría y tres de práctica. En la fábrica de Arnao. Se lo dije a los de Huarte y me dejaron seguir ahí trabajando por la mañana –que no me quería dejar aquel hombre– y por la tarde iba a clase a Arnao. Aprobé todos los exámenes y quedamos seleccionados quince. Tuvimos que hacer luego trabajo práctico otros tres meses y ya con todo eso empecé en Asturiana el día 4 de noviembre de 1959. Fui de los primeros en la planta: mi matrícula era la 109".

Sin fábrica.

"Todavía no había arrancado la fábrica. La obra civil estaba prácticamente hecha y, por entonces, comenzaban a meter ya la maquinaria. La empresa nació porque la ley impedía que propietarios extranjeros fueran dueños de los medios de producción. Por eso Banesto se quedó con la compañía".

Primeras tareas.

"Teníamos que ayudar a los mecánicos, a otra gente a poner tuberías: para poder conocer la fábrica. Uno o dos de los entraron conmigo decidieron marchar porque no querían trabajar de peones. Mi primer puesto era la de auxiliar de laboratorio dentro de la fábrica, cuando arrancó la fábrica porque primero no había laboratorio donde realizar la tarea. Aquella primera nómina mía fue de 1.245 pesetas".

Arranca la fábrica.

"Asturiana de Zinc arrancó un mes de febrero y el primer cinc salió el 6 de marzo de 1960: aquel día estaba yo presente; llegué a ser el más antiguo de la empresa. Entonces era peón químico, es decir, fregaba tubos de ensayo, hacía algún análisis rutinario que otro, pero después vinieron unos noruegos a enseñarnos el funcionamiento de la fábrica de cinc. De aquella hablaba francés perfectamente –ahora ni me acuerdo casi–. Inglés allí no hablábamos porque en aquellos años el inglés no se daba en los institutos. Entonces cogieron y me pusieron con aquellos señores que venían de Noruega como intérpretes. Nos enseñaron la parte de lixiviación, que era la parte más compleja del proceso. Me lo enseñaron a mí y yo, a su vez, a los compañeros. Aquella gente venía con intención de quedarse seis meses –venían pensando que estábamos con las plumas de indios todavía–, pero al mes y medio llevábamos la fábrica solos. A mí me pusieron al cargo de una sección –la tercera purificación– y ahí estuve trabajando hasta que marché para la mili y eso fue a los veintidós".

La mili.

"Me tocó la Armada. Dos años de servicio militar. Me fui a Ferrol. La empresa me guardó el puesto: lo había ganado yo en las oposiciones. Lo que no hacían era pagar, claro. Es más, cuatro o cinco veces que vine de permiso me llamaron para ver si quería trabajar las vacaciones. Y claro que iba: me interesaba el dinero para sacar la familia adelante. Habíamos comprado un piso, allí, donde el campo de fútbol".

Cabo telegrafista.

"Tras unos exámenes psicotécnicos me seleccionaron para unos cursos de cabo radiotelegrafista porque tenía muy bien la audición, además, sabía escribir a máquina sin mirar el teclado. De allí, de Ferrol, marché seis meses a Vigo, a la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada. Allí, una fartura de morse todos los días. Los cinco primeros teníamos derecho a escoger destino. Y fui el tercero porque el primero y el segundo eran telegrafistas profesionales. Terminé escogiendo Ferrol para poder más cerca de casa. Allí me mandaron a la Capitanía General. En Capitanía General tenían un barco que no pertenecía a la flota, pero que se usaba para salir con los de infantería de Marina a hacer maniobras. En ese barco estuve catorce meses embarcado: tenía que vivir y dormir en el barco. A veces hacíamos como de guardacostas. Íbamos desde la desembocadura del Miño a la salida del Eo".

Maestría industrial.

"Estando en la mili, en una de aquellas veces que estando de vacaciones volvía a la fábrica me dijeron que el director quería que los analistas del laboratorio estudiásemos maestría industrial para ponernos de jefes de turno. Le dije al director que estaba en la mili: ‘Nada más vengas aquí, te matriculas y haces eso’".

El matrimonio.

"Vine de la mili en 1964 y nos casamos el 14 de septiembre de 1966. En La Magdalena: ella pertenecía a a esta parroquia y tenías que casarte en la parroquia de la novia. Después me matriculé en maestría y los primeros cursos los saqué de una tacada: con el Bachiller y el Preu estaba muy por encima; nada más tuve que estudiar Dibujo y Tecnología. Y después, cuarto y quinto, los hice trabajando y estudiando. Mi mujer se llamaba Cristina Muñiz Menéndez. Era hija de Mero, el de las quinielas de aquí, en Avilés. Donde la Cruz Roja. Nos habíamos conocido en La Magdalena antes de ir yo a la mili. La familia de Cristina tenía un bar pequeñito frente al colegio San Fernando. Enseguida congeniamos muy bien. Fue la única novia que tuve. Me escribía todos los días. Cuando salía con el barco y andábamos tres o cuatro días por ahí me encontraba con un montón de cartas".

Cristina Muñiz.

"Mi mujer trabajaba en Tourastur, una agencia de viajes, pero quiso dejarlo para cuidar a la familia. Tuvimos cuatro hijos: tres chicas y un chico. La mayor es Cristina y nació en 1967; la segunda, Eva, nació en 1969; la tercera, Maite, nació en 1972. El cuarto, Luis, que nació en 1974. Gracias a mi mujer, mi familia es la que es. Tras maestría, gracias a ella, pude seguir estudiando y me hice Ingeniero Técnico de Química Industrial. Gracias a ella, ya digo, podía coger el turno de noche e ir por las mañanas de oyente al campus de Gijón. Ella sacaba a los críos parque pudiera estudiar, para que no molestaran... Se volcó en eso toda su vida".

Escuela de Artes y Oficios.

"Estuve en Asturiana de Zinc cincuenta años. En Huarte, año y medio. Total: cincuenta y un años de vida laboral. En abril de 2009 me jubilé. Unos años antes me habían fichado para estar aquí, en el patronato de la Escuela. José Alfredo García y don Ángel Garralda me promocionaron a presidente. Acepté: en 2007. Voy a hacer 83 años y ya tengo que ir abandonando".