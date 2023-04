Romería urbana (I)

Es casi imposible para un historiador ser testigo de los acontecimientos que narra. La longevidad y las máquinas del tiempo, de momento, no dan para tanto. Sin embargo, la suerte y el formato de esta serie Guadiana que hace años escribo en LA NUEVA ESPAÑA, me dan la licencia apropiada para contar la historia de un festejo, que se convirtió en tradición como un relámpago, y que hoy es querido en Avilés e imitado en los cuatro puntos cardinales. No puede dejarse de narrar un parto tan afortunado, especialmente cuando uno estuvo en el paritorio. En estos casos siempre parece que fue ayer y eso que hace ya treinta primaveras que todo aquello sucedió.

En 1993, un año después de la Marcha de Hierro y un año antes de la apertura al tráfico de los nuevos muelles de Raíces, las fiestas de El Bollo cumplían un siglo. No eran las fiestas favoritas del equipo de gobierno del ayuntamiento de entonces (más o menos, el mismo que ahora). Eso tenía una tan vieja como simple explicación: la cultura y los festejos fueron el campo en el que libraban batalla los dos grupos sociopolíticos que campaban en Avilés. La derecha tradicional, defensora de la Escuela de Artes y Oficios y las fiestas de El Bollo, y la izquierda regidora, con nuevo edificio de casa de Cultura como bandera y unas fiestas de carnaval de nuevo vigor, que parecían tener una aceptación popular imparable. El Antroxu, que se decía el mejor en todo el Norte. Fue una lucha en el barro por imponer uno u otro modelo, en el que la oposición, muy terca y muy tenaz, tenía poco que hacer, pero supo jugar algunas bazas. Así, la nueva Casa municipal de cultura fue el escenario de una de aquellas batallas en las que se consumía la guerra, larga y estéril, de la política y la sociedad de Avilés. Un intercambio de golpes por parte y parte, en el que el ayuntamiento conseguía avances y acababa sacando adelante sus proyectos, pero que no tenía un ganador claro en las cosas intangibles. El edificio de la Casa de cultura se puso en pie lindando con el de Artes y Oficios, recostado en una de sus medianeras, a la que birló luces y vistas, y que, tras un confuso incendio, el Ayuntamiento acabó restaurando y convirtiendo en Centro de Juventud, en 1992. Esa gran victoria se tornó derrota en 1996, año en el que el Tribunal Supremo devolvió el derecho de uso a la centenaria Escuela. Como munición sirvió también otro edificio muy significativo de la ciudad: el teatro Palacio Valdés. Enfrentó dentro de la corporación municipal, incluso dentro del PSOE, a partidarios de su recuperación y su derribo, mientras que una plataforma ciudadana, variopinta en lo social y en lo político, precipitó una recuperación que, a partir de 1992, fue un gran problema de gestión para el equipo de gobierno y que la oposición intentó instrumentalizar como triunfo. Más claras estaban las cosas en el asunto festero, al menos para el análisis simplista que hacían los políticos de entonces: Antroxu de izquierdas, El Bollo de derechas, San Agustín en el centro. Por lo que respecta a El Bollo, era fiesta de larga vida a la llegada de la democracia, pero, frente a lo que pudiera pensarse, no había tenido una vida plácida sino sometida a un ciento de avatares y rescates en el último momento. Su período más robusto quedaba en los expansivos años sesenta. Entonces la Cofradía de El Bollo y el Ayuntamiento actuaban como uno solo. Las fiestas eran tan prósperas como los altos hornos. Tiempo de ricas carrozas con respaldos empresariales varios, del café literario, el concurso de carteles y pregones o la aparición de la reina infantil y del suplemento, también infantil, "El Bollín", en la revista de la fiesta. En esos años tan verticales, la Cofradía se fortaleció con el respaldo municipal. Pero, con los años ochenta y las primeras corporaciones democráticas, el Ayuntamiento socialista llevó las fiestas a un terreno distinto: sin misa, baile de cofrades, ni carrozas el lunes, sin café literario ni concursos; las reinas fueron xanas y las carrozas plataformas para la reivindicación y la creatividad de las asociaciones de vecinos de los barrios. Esto provocó una reacción entre los partidarios de las fiestas en su versión anterior. En 1980, unas mil personas refundaron la Cofradía de El Bollo e hicieron un programa festivo (misa, cena, baile…), paralelo al del Ayuntamiento. Y la guerra se recrudeció y se encarnó en la revista de El Bollo. La revitalizada cofradía inscribió a su nombre la cabecera y editó otra revista, paralela a la municipal, en 1984. Dos ideas de la ciudad, dos fiestas, dos revistas. Es decir, justamente lo contrario a lo que, hay quien dice, pretendieron los inventores de la fiesta. El Ayuntamiento sostuvo, hasta septiembre de 1988, un pleito por la propiedad de la marca "El Bollo, Avilés, Pascua de Resurrección", que perdió en la Audiencia Nacional y, en ese año, la revista volvió a ser una, para triunfo cofrade y gran disgusto del derrotado ayuntamiento. Por eso, y por mucho más, el gobierno municipal, que había sostenido un enfrentamiento abierto con los defensores de las fiestas de El Bollo desde las primeras corporaciones democráticas, vio en el éxito del Antroxu, renacido desde 1982, la ocasión para desbancar a la fiesta primaveral que no había podido controlar. Pretendían sustituir el lunes de Pascua por el martes de carnaval como fiesta local. Sería tanto como colocarle un gancho en el hígado al enemigo político. Además, les pareció a los del equipo de gobierno que esto era un clamor ciudadano, con las calles anegadas de máscaras cada febrero. Y decidieron preguntar a la calle, discretamente, para que ella resolviera lo que avizoraban como un secreto a voces. Mas las cosas no salieron como parecía a priori. Y eso que la consulta se encargó a la empresa madrileña Metra Seis, entonces de gran prestigio en la realización de estudios de mercado y encuestas de opinión pública. Se llamó a la encuesta "Estudio sobre la gestión, problemática municipal y declaración de fiestas locales en el municipio de Avilés". Estas cosas eran caras y, como se manejaba dinero público, había que rentabilizar el encargo, por lo que se preguntaba de todo: desde intención de voto al arraigo de la población en Avilés, pasando por la percepción de la ciudad y de sus equipamientos o grupos municipales. Con ese plan, se preguntó a una muestra de 600 avilesinos, bien distribuidos social y espacialmente, entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre de 1992. Y lo que pasa cuando se pregunta a eso que los políticos llaman "el pueblo" es que el pueblo suele responder y, a veces, no responde lo que anhelaba el dueño de la pregunta. Para sorpresa municipal, el Antroxu no logró desbancar a la Pascua. A pesar de que los avilesinos lo consideraban como la fiesta de más ‘tirón’, pensaban que el Ayuntamiento debería gastar menos en ella, muchísimo menos que en las otras dos, y la colocaban en tercer lugar de sus preferencias, tras San Agustín, apabullante vencedor, y El Bollo, medalla de plata. Las mujeres y los mayores de cuarenta años, pudieron más, al decantarse por El Bollo, que los hombres y los menores de cuarenta, más partidarios del Antroxu. Así que, a cinco meses de las fiestas de El Bollo, los vecinos le decían al Ayuntamiento que no parecía buena idea tocar el lunes de Pascua. Y, en política más que en ninguna otra actividad humana, es inteligente practicar aquello de "si no puedes vencerlos, únete a ellos". Ese era el ambiente en el que a las fiestas de El Bollo les dio por cumplir cien años. No quedaba más remedio que celebrar el centenario y hacerlo con algún cambio, con cosas que pudieran quedar para la posteridad. El Ayuntamiento intentó reunir novedades para componer un programa en el que la Sociedad Numismática pondría una medalla conmemorativa y la Escuela de Cerámica un mural de Ramón Rodríguez. Se necesitaban más cosas, y llegaron el festival de aeroestación o un espectáculo piromusical, con sincronía de música, voz y fuegos artificiales de Pirotecnia Pablo. Eso, una insignia (los famosos pines de entonces), y una etiqueta conmemorativa en las botellas de vino blanco. No parecía suficiente. Entonces era concejala de festejos la actual alcaldesa, Mariví Monteserín, que, buscando más ideas, decidió reunirse con parte del equipo de Canal 21, la televisión local, también municipal, con un año de vida y retransmisiones muy celebradas. Lo sé muy bien porque a quien esto escribe le tocaba codirigir aquella tele, donde manejaban la técnica Alberto Arias y Enrique Rodríguez. Teníamos pocos años y mucha experiencia en novedades de festejos, y no sólo del Antroxu; habíamos sido capaces de tender un cable, entre la Casa de cultura y el Teatro Palacio Valdés, para retransmitir en directo la reinauguración del teatro. Así que aquella concejala nos convocó en su despacho, junto a la gerente de festejos, por entonces Soledad Polo, a una tormenta de ideas. En aquella reunión, después de muchas ocurrencias y no pocos descartes, quedó la idea que los de Canal 21 propusimos sobre la marcha y sobre la mesa: una comida en la calle. Muy grande, enorme, cuanto más gigantesca, mejor. Para batir el récord Guinness. No enamoró a primera vista. ¿Por qué? Se lo cuento en la próxima entrega.