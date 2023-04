La comidilla política tuvo hasta una «cobra»

Como una estrella se paseó este lunes de Pascua en Avilés el presidente del Principado y de nuevo candidato del PSOE al Gobierno autonómico. Adrián Barbón se hizo fotos a diestro y siniestro con quienes se lo pidieron en la Comida en la Calle de Avilés. Porque a cada paso que daba le preguntaban: «¿Una foto?» Y él respondía: «Sí, por supuesto». Pero no todos lo consiguieron. El candidato del PP a la presidencia del Principado, su contrincante directo Diego Canga, se quedó sin saludo y sin foto. En la Plaza de España se dirigió a saludar a Barbón y se quedó con un palmo de narices. «¿Nos acaba de hacer la cobra Barbón?», comentaban los suyos.

Esa «cobra» se convirtió en la principal comidilla política de la Comida en la Calle de Avilés, que en estos tiempos de precampaña se convierte en un auténtico escaparate de candidatos de todos los colores y consigue algún que otro milagro. Adrián Barbón llegó a la fiesta con retraso sobre lo anunciado, comenzó su paseíllo por la calle Palacio Valdés, la elegida este año por los socialistas avilesinos y Cambia Avilés (CA) –confluencia de Podemos e Izquierda Unida– para disfrutar del banquete popular. Barbón subrayó que «esta Comida en la Calle tiene un nombre propio, el de Mariví Monteserín, que la puso en marcha en su etapa de concejala», y llegó entre saludos, fotos y abrazos a una plaza de España en la que ya estaba de fiesta Diego Canga con Esther Llamazares, la candidata a la Alcaldía de Avilés. Porque el PP cambió de ubicación este año, acercándose a la Casa Consistorial.

Los populares posaron para los medios y, acto seguido, Canga se encaminó hacia Barbón, que no estaba a muchos metros, con ánimo de saludarle. Pero había cola en el «photocall». El candidato del PP esperó paciente mientras el presidente autonómico posaba con un ciudadano. Para sorpresa del funcionario europeo en excedencia, a continuación Adrián Barbón siguió camino en sentido contrario hacia la zona reservada a las autoridades, ante la sorpresa del candidato del PP y de quienes presenciaron la escena. «¿Nos acaba de hacer la cobra Barbón?», se preguntaban sorprendidos los populares.

Acto seguido, Diego Canga realizó la siguiente declaración a los periodistas: «Estoy encantado de estar en Avilés, es la primera vez que vengo a esta gran fiesta. He desayunado bollo de Pascua que me ha dado Esther. Creo que Avilés y Asturias merecen un cambio y los únicos que pueden aportar ese cambio son Esther Llamazares, en Avilés, y servidor, en el Principado. El PSOE ofrece más de lo mismo y nosotros una alternativa educada, no maleducada». Ambos, Barbón y Canga, comieron en la calle en El Parche, a no mucha distancia. Lo que se interpretó en el Partido Popular como un desplante, lo entendieron en el PSOE como un despiste. Porque el propio Adrián Barbón, que a media tarde seguía haciéndose fotos con unos y otros por el centro de Avilés, aseguró a este periódico que no vio a Canga y que no habría tenido problema alguno en posar con él ante una cámara. Mientras se producía esta conversación, unos jóvenes se acercaron al presidente autonómico para otra foto.

–¿Ves? Toma nota. Yo me hago fotos con todo el mundo.

Y lo cierto es que la Comida en la Calle de Avilés y la proximidad a las urnas consiguen imágenes que parecen imposibles. Como reunir ante el mantel a los partidos más a la izquierda, a Izquierda Unida (IU) con un Podemos Asturies que bajó las armas, al menos por un día. Porque ayer compartieron paella en la calle Palacio Valdés los candidatos regionales Ovidio Zapico (IU), Covadonga Tomé (Podemos) y la portavoz de la confluencia avilesina, Sara Retuerto (Cambia), en una mesa en la que también se sentó Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos en el Congreso. Hasta se pasaron por allí unos minutos la excandidata de Cambia Tania González, desaparecida de la confluencia desde que abandonó la política a mitad de mandato, y Xune Elipe, número dos de la candidatura de Podemos Asturies.

Esa paella al aire libre fue como una pipa de la paz en Podemos Asturies. Tomé llegó cargada con una empanada y con un mensaje: «Hace un día estupendo, es maravilloso estar celebrando juntos en Avilés IU y Podemos, ojalá esto se reprodujese en muchos sitios más».

En esta Comida en la Calle el PSOE y los partidos a su izquierda se acercaron más que nunca . Y es que los socialistas avilesinos cambiaron en esta ocasión El Parche por la calle Palacio Valdés, situándose no muy lejos del primer grupo de la oposición. El motivo de la mudanza, argumentaron, es que no había sitio para tantos en la plaza de España. Eran 170, el equipo de gobierno al completo y la ejecutiva con sus respectivas familias, invitados aparte.

En la mesa de las autoridades consiguieron «colarse» unos solitarios Manuel Iñarra, candidato de Ciudadanos al Principado, y el diputado de la formación naranja Luis Fanjul, que sigue sin confirmar si será finalmente el cabeza de la lista de la anunciada candidatura local que sigue en el aire. Y es que los todavía concejales de su partido Jose Ferrera y Antonio Rañón se encontraban unas calles más abajo, en San Bernardo, con su exportavoz Javier Vidal –ahora edil no adscrito– y líder de la candidatura de Foro al 28M en la que irán ambos.

Las candidatas autonómica y avilesina de Vox, Carolina López y Arancha Martínez Riola, confraternizaron con los suyos en el entorno de Hermanos Orbón, lugar elegido en «apoyo a los comerciantes del entorno». Y es que Riola no se olvida del «peatonalizaciones no» ni en el día de la fiesta en que se consiguen fotos que parecen milagros.