"Todas las canciones de amor" trae al Palacio Valdés a Eduard Fernández

El soliloquio "Todas las canciones de amor", del dramaturgo argentino Santiago Loza, trae este próximo viernes (20.15 horas) a Eduard Fernández al teatro Palacio Valdés, en la primera función de primavera del ciclo Escena Avilés, el que organizan al alimón el Centro Niemeyer y la fundación de Cultura.

Cuenta Fernández que quedó prendado del texto en una visita a Argentina en 2019. Seguidamente, se lo propuso al director de escena Andrés Lima –que estuvo al frente de la legendaria compañía Animalario–, y entre los tres lo adaptaron de tal modo que Fernández se transformó sobre la escena en su madre Ana María.

El espectáculo se estrenó a comienzos de este año en los teatros del Canal, en Madrid. Loza había escrito un monólogo para una actriz. Lo que Fernández hace en "Todas las canciones de amor" es convertirse en su propia madre que cuenta su vida de esposa, de madre... todo esto mientras espera la llegada del hijo, es decir, del propio Fernández. Una historia que asedia la memoria. La música irrumpe en los vacíos del paso del tiempo y el Alzheimer socaban. La enfermedad se llevó a Ana María en la pandemia. Las reglas del confinamiento impidieron despedirse a su hijo de ella.

Explica Andrés Lima que "a Ana María la vida se le escapa. Las palabras se le escapan. No recuerda bien o recuerda cosas lejanas y no sabe dónde está, o sencillamente no sabe dónde ha dejado el cepillo de dientes. Ana María espera a su hijo, Eduardo. Eduard es Ana María, recordando a una mujer que empieza a no recordar".

Las entradas, de 12 a 22 euros en función de la ubicación, se pueden adquirir en los canales habituales, la web https://uniticket.janto.es/palaciovaldes/public/janto/main.php, así como la Casa de Cultura y la tarde de la representación, en la taquilla del propio teatro desde dos horas antes del comienzo.