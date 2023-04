Festejos se abre a ampliar el recinto de la Comida en la Calle fuera del casco histórico

La concejala de Festejos de Avilés, Yolanda Alonso (PSOE), compareció ayer para hacer balance de las fiestas del Bollo pero acabó centrando buena parte de su intervención en hablar de las mejoras que podrían introducirse en ese día festivo para que siga ganando lucimiento y participación popular. Tampoco eludió pronunciarse sobre cuestiones que sistemáticamente son polémicas, como el modelo presencial de reserva de plazas en el gran comedor urbano o los cambios en la disposición de los tableros realizados a última hora para enfado de los hosteleros afectados.

De las palabras de Alonso se deduce que el área de Festejos está abierto a sopesar posibles ampliaciones de las calles a donde llega el "mantel oficial" de la comida popular del Lunes de Pascua, que ese crecimiento estaría condicionado en todo caso a la disposición de más presupuesto y que tampoco es descartable un cambio del controvertido modelo de reservas.

Todo es posible, en el entendido de que el PSOE revalide el gobierno local tras las elecciones municipales del 28 de mayo, para que la centenaria celebración del Bollo y la Comida en la Calle (30 ediciones la contemplan) crezcan ordenadamente y logren captar cada año a más visitantes que eligen Avilés para dar la bienvenida festiva a la primavera.

Sobre la extensión del área de cinco kilómetros de calles que se ocupa con tableros y sillas para dar cabida a 15.000 comensales, la concejal de Festejos avilesina incidió en que se trata, fundamentalmente, de una cuestión logística: "La colocación y retirada de los tableros y las sillas depende de una empresa que se contrata a esos efectos. Ya este año hemos tenido que aumentar la asignación económica porque todo se ha encarecido, de modo que pensar en un futuro crecimiento justificado por la demanda popular debe ir aparejado a un aumento del presupuesto disponible".

Más dijo Alonso: "Ampliar se puede, no existe por parte de Festejos un rechazo expreso a esa posibilidad. Incluso se podría pensar en ampliar las zonas habilitadas para la Comida en la Calle más allá del casco antiguo, que es el marco tradicional en el que se viene celebrando desde sus orígenes. Pero insisto: detrás hay una logística que ha de tenerse en cuenta y que cuesta dinero".

Esas hipotéticas ampliaciones, y siempre teniendo en consideración la demanda popular, se podrían llevar a cabo en el Carbayedo y El Quirinal, entre otros lugares de Avilés. De la observación sociológica de la última Comida en la Calle, Yolanda Alonso también reparó –como apuntó este diario en su crónica de la fiesta– que el público que acude al parque Ferrera ha dejado de ser preferentemente juvenil generándose una mezcla intergeneracional. A cambio, este año los jóvenes se hicieron fuertes en el parque del Carbayedo. Son apuntes que toma Festejos para retocar la hechura del traje festivo en próximas ediciones y, siguiendo con el símil textil, evitar que revienten las costuras.

Sobre el cambio del formato presencial de reserva de plazas para la Comida en la Calle por otro "on line" que evite las colas que se forman cada año desde un día antes de la apertura de la oficina de inscripciones, Alonso aseguró que lo tiene en mente, pero que aún no se ha podido dar con la fórmula perfecta: "Hay que dar satisfacción a tres colectivos: hosteleros, entidades sociales y vecinos a título particular.

Pero hay que hacerlo sin generar agravios; favorecer a unos puede ir en detrimento de otros. Con lo cual seguiremos dándole vueltas al asunto –de hecho este año hemos pensado mucho en ello–, pero mantendremos el actual sistema si no damos con otro mejor". Lo que está claro –así lo asume la edil– es que "la foto de gente durmiendo en la calle para coger sitio para la Comida en la Calle no da buena imagen".

Aún tuvo tiempo la concejal para justificar la ausencia de caballitos en los días del Bollo y la reubicación a última hora de tableros de la Comida en la Calle, un hecho que enfadó a los hosteleros del Carbayedo y Sabugo afectados.

De los caballitos, Alonso dijo que la política es ponerlos solo en verano y Navidad "para no sobrecargar a los vecinos que sufren las molestias de su instalación". Y los cambios de las mesas los justificó por "motivos de seguridad" relacionados con la "siempre difícil convivencia de tableros y terrazas hosteleras".

Los restos de basura que dejó desperdigada la comida callejera que reunió el Lunes de Pascua a 15.000 personas en Avilés se retiraron desde primera hora del martes devolviendo en menos de 6 horas la normalidad a las vías públicas. En la imagen, un grupo de limpieza en el Carbayedo.

El gobierno avilesino felicita a las cofradías de Semana Santa por su trabajo "encomiable"

La concejala de Festejos de Avilés, Yolanda Alonso, dedicó un apartado de su comparecencia de ayer para hacer balance de las fiestas del Bollo a elogiar y agradecer el trabajo "encomiable" que han realizado "un año más" las cofradías avilesinas de Semana Santa. Un trabajo fruto del cual, según aseguró Alonso, "las procesiones han sido multitudinarias y han tenido un especial lucimiento".

La edil anima a la Junta de Cofradías a no desfallecer en su intento de conseguir a declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa de Avilés, un objetivo para el que, como adelantó este periódico, "cuentan con todo el apoyo municipal".

Respecto al Bollo propiamente dicho, el balance de Yolanda Alonso fue positivo, tanto por la participación multitudinaria en los actos programados como por la ausencia de incidentes. "Es verdad además que hizo buen tiempo, y eso siempre ayuda a que todo salga mejor", admitió.