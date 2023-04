"Hacemos un tributo de ‘El Último de la Fila’ con mucho respeto", dice Luis Sánchez

"El Último Tributo" es una de las bandas más antiguas de las de su estilo, o sea, de las que nacieron a imagen y semejanza de un grupo mayor. En este caso, de "El último de la fila". "Llevamos casi quince años con este proyecto –desde 2007– y girando, desde 2009". El que habla es Luis Sánchez, que es "Manolo García" sobre la escena. Este sábado (20.00 horas) sobre las del centro cultural Valey, de Piedras Blancas.

Sánchez conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la carretera. Explica, por ejemplo, que estaban él y su colega Javier González en un concierto de Manolo García. "Se le ocurrió entonces montar un tributo del grupo, que por entonces ya no estaba en activo", reconoció Sánchez. "García nunca se ha mostrado partidario de los tributos, pero nosotros lo hacemos con mucho respeto: somos fans", añadió.

La moda de los tributos, explicó Sánchez, comenzó "con grupos internacionales o con bandas ya inactivas". Dijo que en este ambiente es que ellos dos dos –Sánchez y González– se pusieron con "El Último de la Fila". Y lo que hacen es un recorrido completo por toda la historia del dúo que formaron a comienzos de los ochenta Quimi Portet y Manolo García. "La música que hacían es muy nuestra: aglutina la de raíz y el pop y el rock; entra muy fácil y gusta a todo el mundo", explicó el líder de la banda que programan esta semana en Piedras Blancas.

"El Último de la Fila" publicó su primer disco a mediados de los ochenta –"Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana" es el título de su primer disco, el de "Querida Milagros"–. "Nos centramos en la banda y no en la carrera en solitario de ninguno de los dos porque para eso, ya están los originales. Nuestro público es aquel que no tuvo oportunidad de ver en directo a ‘El Último de la Fila’. Nosotros repasamos los siete discos con un espectáculo de dos horas y pico en el que, claro, no pueden quedar fuera temas tan importantes como ‘Insurrección’, como ‘Como un burro amarrado a la puerta del baile’..."

"El Último Tributo" estuvo hace unos meses en Gijón, en el Albéniz. "Cuando repetimos escenario lo que hacemos es varias el repertorio, que es inmenso", reconoció Sánchez. Y es normal: siete discos y una docena de temas por álbum. Así, en la noche de este sábado sonarán "Sara", "Ya no danzo al son de los tambores" o las canciones que los originales incluyeron en "Nuevo pequeño catálogo de seres y estares", uno de esos discos que hicieron grandes a los dos componentes de la banda ochentera. "Nosotros somos dos también, pero viajamos con una banda que con los años se ha ido consolidando", concluyó Sánchez.