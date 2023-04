"Escribo para enmendar la plana a la vida porque a veces no está fina de guión"

Bob Pop, de normal, es Roberto Enríquez (Madrid, 1971). Y de tan normal salió periodista, escritor y, últimamente, actor a ratos desde hace cuatro años. En esta última condición estará el próximo día 29 en el Centro Niemeyer (20.00 horas). Interpreta "Los días ajenos", que es la dramatización de sus propios diarios bajo los focos de un escenario (el de la caja escénica del auditorio del complejo de la ría), un espectáculo de triple salto mortal que los programadores han incluido en el calendario de la séptima edición del Festival LGTBI y, a la vez, en el Escena Avilés de primavera y en el de Palabra. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Le llamaba para hablar con usted de "Los días ajenos".

–Claro. Y muy agradecido.

–Lo trae a Avilés después de muchas idas y venidas por todo el país y de muchos éxitos. ¿Se esperaba esto?

–¡Qué va! Empecé esto como un proyecto muy pequeñito para el teatro del Barrio. Es verdad que luego tuve la suerte de que Andrés Lima quiso ayudarme a dirigirlo y a estructurarlo un poco, pero no, era un proyecto muy modesto que, de hecho, me había inventado como una especie de sustitución de la presentación de mis diarios. A mí, generalmente, las presentaciones de los libros se me hacen un poco tediosas. Entonces yo dije: "Vamos a hacer un espectáculo". Y allí estoy. Llevamos cuatro años con esto: con pandemia y todo. Estoy sorprendidísimo del éxito y también superfeliz. Me lo sigo pasando muy bien.

–Ha dicho que se le puede ver todas las noches porque cada noche monta un número distinto.

–Sí, a ver. No recomiendo a nadie que venga cada noche a verme porque tendrá cosas mucho mejores que hacer y tampoco quiero hipotecar su vida, pero sí este mío es un espectáculo muy personal y en lo personal se incluye cómo estoy yo cada noche, cómo siento el aliento del público, qué cosas han pasado alrededor. Para que yo no me aburra y me lo siga pasando bien necesito que el espectáculo esté vivo y vaya cambiando.

–La Academia de Artes Escénicas le dio el "Talía" a la inclusión y una de las cosas que dijo es que a veces los teatros no se acuerdan de las personas en sillas de ruedas.

–Claro. Los responsables de los teatros están empezando a pensar en los espectadores con movilidad reducida, afortunadamente. Todavía quedan algunos casos en los que los accesos no son óptimos, pero en lo que no piensan es que los intérpretes podamos tener movilidad reducida, en que podamos tener una discapacidad. Cuesta mucho encontrar teatros bien habilitados para poder estar detrás del escenario y sobre el escenario con una silla de ruedas. Esto tiene que empezar a cambiar porque significa que también nosotros podemos estar allí. No sólo somos espectadores, si no también somos intérpretes.

–¿Contar los días por escrito y contarlos de palabras, cambia su forma de verlos?

–Lo que hago cada noche es reeditar "Los días ajenos", el libro. Le cambio el orden, juego con él y, luego, además, voy contando todo el subtexto que está detrás de la escritura. O sea, empiezo el espectáculo contando por qué empecé a escribir mis diarios, en qué momento estaba y, a través de ahí, recorro un poco mi trayectoria vital, profesional, mis fracasos, mis referentes; enseño un poco las tripas de la escritura. Para mí hacer "Los días ajenos" no es sólo reeditar los libros, si no reescribirlos. Además, ahora mismo, con la movilidad reducida me cuesta más escribir físicamente. Subir a un escenario es hacer la escritura de manera oral y esto a lo mejor se convierte en mi futuro me parece bien ponerlo en práctica e irlo ensayando.

–Dicen que lo suyo es "autoficción".

–Sí. Me dedico a la autoficción porque yo uso la escritura como una forma de enmendarle la plana a la vida porque hay cosas en que la vida no está fina de guión. La autoficción está muy bien para que las cosas se sucedan como tendrían que haberse sucedido. Trabajo también como mi propio espectador y me pongo en el lugar del público para llevarlo de un sitio a otro: por eso cambio cosas, tonos, situaciones. Todo esto me pone en los asientos del público y me ayuda a verme. Cada noche, los minutos antes de empezar, me quedo pensando: "Ostras, si me viera aquí hace unos años no me lo creería". Esto sigue siendo uno de los motivos de continuar en el teatro: la posibilidad de verme desde fuera y escucharme y atar cabos. Cuando cuentas tu historia una y otra vez vas entendiendo que hay puntos en común y muchos lugares que habitas muy interesantes en los que no habías pensado.

–¿Ser periodista sigue teniendo buena prensa?

–Ser periodista sigue siendo importante. La clave está en que sepamos qué tipo de periodismo consumimos. Creo que está bien que cada vez más nos preocupe quién paga la fiesta, quién está detrás de qué medios. Lo decía en "Un miércoles de enero" y lo sigo defendiendo: los periodistas son todos –o la mayoría–, mucho mejores que sus medios. Sigo encontrando piezas magníficas en cualquier periódico por muy infecto que te parezca el periódico. No es que sea corporativista porque sé que hay mucha gente que está haciendo un trabajo muy serio, que se lo cree, que, además, en muchos casos, vive en la precariedad, pero hay que reconocer que lo que está haciendo es muy importante para entender el mundo en el que vivimos. No estoy en la panda de despreciar a los periodistas, si no todo lo contrario. Respeto muchísimo el periodismo local porque de ahí salen cosas muy interesantes que de verdad afectan a la vida de la gente, que es para lo que tiene que servir el periodismo y no para leernos unos a otros y nos señalemos con el dedo.

–En "Un miércoles de enero" cuenta que un día baja al quiosco y se compra toda la prensa.

–Me sigue gustando muchísimo leer prensa en papel: cuando tengo un día tranquilo me compro todos los periódicos y todas las revistas del corazón para ubicarme. Me paso las horas leyendo y trazando hilos porque es interesantísimo ver como todo está conectado.

–Mi ignorancia heterosexual la disipó la librera Mili Hernández el año pasado, en el Festival LGTBI de Avilés: me dijo que la vida de los homosexuales se empezó a normalizar en los noventa.

–Entonces faltaban muchas cosas: estaba el miedo a que te echaran de casa cuando cumplías la mayoría y se enteraban que eras gay, a que te echaran del trabajo o a que no te lo dieran, a enfrentarte con la homofobia interiorizada. Esto no se ha ido del todo, aunque hemos avanzado mucho. En esa época es cuando tengo el despertar sexual, piense que además a un hombre gay de mi generación también tenía un miedo atroz al VIH-SIDA. Cuando empiezo mi vida como gay adolescente Chueca es un barrio oscuro en el que para entrar en los bares hay que llamar a la puerta y ahora está lleno de terrazas.