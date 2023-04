Los constructores temen que el desplome de la edificación de pisos en Avilés se agrave este año: estas son las razones

La Confederación Asturiana de la Construcción (Asprocon) ha detectado una caída del mercado de la nueva vivienda superior al 26 por ciento en Asturias en 2022 con respecto del ejercicio anterior. Pero es que según los datos recogidos de la patronal con base en el registro de visados del Colegio de Arquitectos, el descenso en Avilés en este mismo período de tiempo ha sido del 93%: en 2022 solo se visaron 11 viviendas en planta (pisos) frente a las 152 de 2021. "Pero esto no ha hecho más que empezar: este año 2023 va a ser peor", vaticina Manuel Campelo, el principal constructor privado avilesino. Las referidas cuentas no incluyen las casas unifamiliares.

En el momento presente, únicamente la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, el banco malo) y el propio Manuel Campelo están edificando en Avilés. Y Víctor Antuña, que tiene previsto finalizar el edificio que está construyendo en la calle Cervantes "en mes y medio". "No se construye más por tres razones: porque los bancos aprietan mucho para financiar las promociones, porque los precios de los materiales no dejan de subir y porque los sueldos de la gente no suben; por eso no se compra", dictamina Campelo.

Luis Esteban Alcalde, constructor "fuera del mercado", según sus propias palabras, explica que "ahora", a diferencia de hace años, los bancos exigen al constructor que "presente las garantías suficientes de la venta de la mitad de las promociones". Y luego, señala Antuña, "monitoriza" la inversión; o sea, vigila el negocio. De modo que sólo construye el que tiene dinero o el que tiene pagados los solares "y bien pagados". Y esto sólo está al alcance de Campelo y de la Sareb, "que, como es un banco, no necesita financiación", recalca Esteban.

Antuña califica la intervención de la Sareb en el mercado de la nueva construcción (actualmente desarrolla las obras de la antigua parcela de Ingenieros y las del cruce de Pruneda con las avenidas de Alemania y la Constitución) como "competencia desleal". Esta opinión está generalizada entre los profesionales de la comarca.

Los constructores medianos y pequeños de la comarca, entonces, sólo tienen el mercado de la rehabilitación de edificios para subsistir. "El mercado bueno es el de la obra abierta", reconoce Antuña, que últimamente ha intervenido en las calles Palacio Valdés, 5, y en la Ferrería, 31. "Y además, en el antiguo palacio del marqués de Muros, que hemos rehabilitado como hotel boutique –el Villa del Marqués– y que acabamos de abrir, aunque se inaugurará oficialmente el próximo 11 de mayo", explica Víctor Antuña. Y reclama a las autoridades municipales "una rebaja de las condiciones para poder construir en el casco histórico". Esa petición de rebaja va enfocada hacia la necesidad de "permitir construcciones más comerciales".

Los visados para rehabilitaciones han visto un incremento apenas perceptible (de 9 a 12 proyectos), según los datos de la patronal. "Es el mercado secundario", apunta Antuña.