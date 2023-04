El movimiento vecinal de Avilés reivindica su utilidad en plena crisis de renovación generacional

El movimiento ciudadano comenzó su desarrollo en los últimos años del franquismo a través de los resquicios asociativos legales (asociaciones de vecinos, de amas de casa, etcétera). Desde los años setenta del pasado siglo y hasta los albores del XXI , las asociaciones ciudadanas vivieron su "edad de oro". En los últimos años, dada la falta de relevo generacional, las entidades comenzaron a vivir una época complicada y muchas sobreviven gracias solo a la perseverancia de sus fundadores, que se resisten a dar por finiquitados colectivos que han ayudado con el paso de los años a estrechar lazos entre los vecinos de sus respectivos territorios. Pero también una parte de la ciudadanía, joven e implicada, está rescatando unas entidades que son las más cercanas a la sociedad civil.

Es el caso de la asociación de vecinos de Valliniello, que un grupo de residentes está revitalizando. "A los vecinos de está zona, las administraciones nos están dejando de lado. Solo pedimos unos mínimos para tener calidad de vida, como internet, trasporte público, aceras y alumbrado", señala Lidia Diana, secretaria de la recuperada asociación vecinal de Valliniello. "No tenemos fibra (de internet) y la cobertura para el móvil es deficitaria. No entendemos por qué no se metió a Valliniello en el programa de ampliación de la fibra en Asturias, pues somos la zona rural de Avilés", abundó.

Lidia Diana también está quejosa con las dificultades para acceder a pie a desde Valliniello a Avilés: "Necesitamos aceras y promover el uso de las infraestructuras que ya tenemos, como el área recreativa, que costó 23.000 euros pero hay que mantenerla, así como el cinturón ambiental". Los vecinos de Valliniello también reclaman un uso público del antiguo instituto. "Nos gustaría que el antiguo complejo educativo se recupere para uso público con ofertas deportivas", defiende la dirigente vecinal de Valliniello.

Aarón Macías Cajete, con solo 34 años, lleva más de una década formando parte de la comisión de Festejos de Llaranes. "Fui presidente de la comisión desde que se fundó hace unos diez años, luego me fui a trabajar fuera y el presidente fue Francisco Ángel Carril, cuando volví estuve de vicepresidente y ahora estoy otra vez en la presidencia", explicó. "Estar en asociaciones de este tipo quita tiempo pero queremos ofrecer algo a los vecinos. En la comisión de festejos de Llaranes tenemos suerte porque el trabajo nos lo distribuimos entre casi una veintena de personas". La entidad ya está trabajando en ofrecer novedades en el programa de las próximas fiestas de Llaranes.

En Castrillón también hay un problema similar con el tejido asociativo. Marta González acaba de llegar a la presidencia de la asociación de Amigos del Orfeón de Castrillón, una entidad que estuvo a punto de desaparecer por falta de relevo. "Los que estamos ahora en la junta directiva somos los padres del coro ‘Los Escolinos’", explica González, que detalla a continuación: "Dimos un paso adelante porque nos daba mucho coraje que desapareciera la asociación. Estamos teniendo mucho apoyo de la junta directiva saliente y nosotros estamos poniendo mucha ilusión, pero lleva tiempo".

"Las asociaciones son muy necesarias, sobre todo en la zona rural", plantea Montse Rodríguez, de La Plata

También hay asociaciones vecinales que, de momento, continúan con su labor y se complementan entre sí, como ocurre con las de La Plata-Ferralgo y Quiloño. "Las asociaciones de vecinos son muy necesarias, sobre todo en la zona rural porque compartimos todos los mismos problemas y nos conocemos, tenemos un contacto directo y eso es muy importante", manifiesta Montse Rodríguez, presidenta de la asociación de vecinos La Plata-Ferralgo. "Además, trabajamos mucho con la asociación de vecinos de Quiloño que preside Alfredo Montes. Compartimos actividades y también sufrimos los mismos problemas", indica.