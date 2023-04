Paul Montiel: el remo le redimió y ahora entrena duro en Corvera para ir a los Juegos Paralímpicos

Paul Montiel es venezolano, entrena en el Remo Corvera y está preparándose para participar en los Juegos Paralímpicos de París el próximo año. Su vida es pura superación. Perdió una pierna con 21 años –ahora tiene 52– y en la otra tiene ochenta clavos. Fue adicto a las drogas y al alcohol, se recuperó con Proyecto Hombre y decidió retomar su vida con ayuda del deporte. Ha participado en triatlones, hace surf y ha competido en una Farinato Race, y todo con su pierna de titanio. También ha escrito un libro de su vida. Su primera experiencia en una embarcación fue bajando el Sella con su hija; le gustó la experiencia y quiso más. Habló con su amigo Marcos Morales, entrenador del equipo olímpico en Sevilla, y dado que vive en Gijón, Morales le recomendó ir a prepararse a Corvera. "Tengo pasión y no tengo tiempo que perder", afirma ilusionado con participar en su primera prueba olímpica, pero para ello ha de entrenar muy duro. "Mi primera competición de remo indoor fue en Orio (Guipúzcoa) y fui quinto en la prueba de 2.000 y segundo en la de quinientos", afirma el venezolano, que entrena seis horas al día entre las que se incluyen dos kilómetros a nado en una piscina. "Nunca es tarde para volver a empezar", recalca el deportista, que ha dado conferencias sobre su capacidad de superación. "Soy de mentalidad adictiva, no tengo grises y ahora me toca aferrarme a la vida y al deporte, al remo", defiende el hombre que, pese a los años de adicción a las drogas, siempre había estado ligado al gimnasio, a las pesas y las artes marciales.

Cuenta su historia momentos después de hacer su sesión de remo indoor en las instalaciones del club de remo de Corvera. Tras actualizar su estado de Instagram con los entrenamientos, baja al pantano para seguir dándole al remo y continuar con su preparación para los Juegos Paralímpicos. "Es mi sueño y voy a por todas", concluye.