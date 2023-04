Cita con "Los Linces" y con la historia del rock

"Los Linces" llevan sesenta años en la escena y dicen que ya está, que ya han cumplido, que de esta va en serio y que se retiran. Este año 2023 va a ser el de la jubilación, aseguran. Hace unas semanas –a finales de febrero– iniciaron el mutis en la terraza de la antigua librería La Esperanza, en la calle de la Muralla (en plan "The Beatles" y "Get Up"). Este sábado día 22 se escribirá otro capítulo del adiós. Han organizado un concierto-cena en el hotel Palacio de Avilés. Banquete y música a mayor gloria de la historia del rock. Porque aparte de los avilesinos, cantarán Micky, Lorenzo Santamaría, Felipe del Campo, Carlos Martagón, Sara Moritán y Lorena Ares. Hora y media de recital después de dos horas a base lomo de lubina o costilla de angus. Y torrija para detrás. Rock del bueno y viandas para sibaritas.

La retirada de la banda avilesina también va a dejar huella en la filatelia. En mayo, Correos sacará un entero postal de edición limitada a 300 ejemplares con el nombre de la banda y pre timbrado con un sello alegórico. La banda agradecerá el gesto con un futuro recital informal en la oficina central de Correos de Avilés. Esto, el entero postal de "Los Linces", los transforma en eternos gracias al Grupo Filatélico de Avilés. Pero es que esta carrera hacia la retirada definitiva –empezaron a retirarse hace diez años, cuando el medio siglo– concluirá con la presentación de un documental que Béznar Arias, el productor musical avilesino y promotor de "Los Linces", está ultimando. Un documental para contar una historia en la que siempre ha estado José Miguel Díaz, que es el último mohicano de una banda que comenzó a triunfar ganando un concurso de música "ye-ye" en el Club de Tenis de Avilés cuando todavía estaba en Las Meanas. El concierto-boutique está pensado solamente para 150 personas –y las plazas vacantes cada vez son menos–: comida y música desde las 20.00 horas del día 22. Y cinco canciones de Micky y cinco más de Lorenzo Santamaría. Y también muchos de los "linces" que fueron formando parte de la banda de "covers" más resistente de todas. José Miguel Díaz contabiliza veintidós miembros a lo largo de las seis décadas de carrera. "Pero ahora sólo quedamos once", se lamenta. Los organizadores de la fiesta prometen entregar ejemplares del DVD del concierto que ofrecieron en el teatro Palacio Valdés en 2013, uno de sus llenos históricos en esta última parte de su vida musical, la que protagonizan José Miguel Díaz, Julio Gilsanz, Mandi Suárez, Richi Fuentes, Juan Menéndez "Juanato", la formación más duradera de la historia de la banda. "Los Linces" nacieron en 1963. En origen eran: José Miguel Díaz, Luis Santiago, Quique Bustamante, y Gonzalo Fernández Cobas, "Yayo". Destacaron por su habilidad a la hora de recrear clásicos de la música "sixtie" como los "Moody Blues", "The Spencer Davies Group", "Creedence Clearwater Revival", "The Monkees" y sobre todo "The Beatles". Muchos años después su alma rockera continúa. Siempre han contado con el apoyo de la afición asturiana. Han acompañado a todos los históricos del rock.