Así gravan los ayuntamientos de la comarca de Avilés a sus vecinos: hay diferencias de hasta casi 500 euros anuales entre concejos

La aproximación teórica a la arquitectura municipal de una comarca fusionada en un solo ayuntamiento realizada en Avilés el pasado jueves en un acto organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País permitió establecer comparativas entre los concejos implicados en ese debate y llegar a alguna que otra conclusión, como la de que la actual descentralización municipal da lugar a muy dispares situaciones de presión fiscal. También los perfiles de gasto municipal por habitante difieren de forma sustancial. Lo que quiere decir que, al menos en lo tocante a armonización fiscal, la comarcalización es una entelequia.

Con una recaudación fiscal por tributos de gestión propia de 487,14 euros por habitante en 2021, Avilés es el segundo concejo de la comarca que menos grava a sus ciudadanos. En ese ranking, lidera Illas con una recaudación de 281,12 euros. Los impuestos considerados para hacer esta tabla son el IBI, el IAE, la "viñeta", la "plusvalía", el Impuesto de Construcciones y las tasas y precios públicos por utilización de servicios.

Con una recaudación fiscal por tributos de gestión propia de 487,14 euros por habitante en 2021, Avilés es el segundo concejo de la comarca que menos grava a sus ciudadanos.

La tercera posición por orden de menor presión fiscal la ocupa Castrillón (667,60 euros de recaudación por habitante) y cierran la lista Corvera (733,08 euros) y Gozón (770,70 euros). En una hipotética comarca unificada, el "recibo medio" de impuestos que pagarían los ciudadanos si se extrajese la media actual sería por un importe de 571,06 euros; esto quiere decir que la idea del Ayuntamiento único sería especialmente ventajosa en materia fiscal para los vecinos de Gozón, Corvera y Castrillón (los que ahora pagan por encima de la media).

Examinando uno a uno los tributos y obviando a Illas en la comparativa porque su pequeño tamaño (1.045 habitantes) desvirtúa la comparativa, el concejo que aplica un IBI menos gravoso para los contribuyentes es Castrillón (220,42 euros por habitante), seguido de Avilés (246,35), Corvera (317,50) y Gozón (425,06). En la "viñeta" (impuesto que grava la posesión de vehículos de tracción mecánica) apenas hay diferencias: todos los concejos recaudan, de media, a razón de entre 41 y 48 euros por habitante.

Exceptuando a Illas, el concejo que aplica un IBI menos gravoso para los contribuyentes es Castrillón (220,42 euros por habitante), seguido de Avilés (246,35), Corvera (317,50) y Gozón (425,06).

Sin embargo, en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sí que se dan diferencias notables. Corvera recauda 125,43 euros por habitante; Castrillón, 87,40 euros; y Avilés, 6,01 euros. ¿Cómo es posible semejante disparidad? Lo explica el catedrático de Hacienda Pública Javier Suárez Pandiello: "Arcelor tributa en Corvera y Azsa en Castrillón". Gozón también tenía pingües ingresos cuando funcionaba la fábrica de Alcoa, pero ahora que ha cerrado tiene una vía de agua en este capítulo presupuestario.

El economista apunta a un posible escollo fiscal para avanzar en la idea de la comarcalización: "Cabría temer que Castrillón, y sobre manera Corvera, no estén muy de acuerdo en ‘socializar’ –es decir compartir con el resto de la comarca– los ingresos por IAE que ahora se quedan en sus territorios. El que tiene mucho no suele querer compartir..."

El debate sobre la conveniencia o no de avanzar hacia la fusión de los municipios de la comarca tiene, al menos en el plano teórico, una importante derivada de tipo económico porque se parte de la premisa de que una mayor masa crítica de población daría acceso a más fondos públicos. Javier Suárez Pandiello es cauto con respecto a este argumento y advierte de que la condición de Avilés de concejo de más de 75.000 habitantes –y por tanto sujeto a un régimen de participación en los ingresos del Estado diferente al de los demás municipios de la comarca– obligaría a "echar números".

La previsión del Estado de entrega de dinero a cuenta a Avilés en el año vigente es de 25,78 millones (254,6 euros per cápita).

No obstante lo anterior, según datos del Ministerio de Hacienda se deduce que a mayor población, más trozo de tarta en los ingresos del Estado: la previsión de entrega de dinero a cuenta a Avilés (76.874 habitantes) en el año vigente es de 25,78 millones (254,6 euros per cápita); en el caso de Oviedo (con 217.164 habitantes), 68,5 millones (315,42 euros per cápita); y para Gijón (con 269.311 habitantes), 92,19 millones (242,34 euros per cápita). Es decir, que a mayor población aumenta la media de dinero recibido por habitante, de lo que cabría deducir que pasar de ser 76.874 habitantes en el reparto (los de Avilés) a 120.200 (los de Avilés más Castrillón, Corvera, Gozón e Illas) debiera redundar en mejorar la media por cabeza. En teoría.

Según las liquidaciones municipales de 2021, la participación vía transferencias de cada concejo comarcal en los ingresos del Estado quedó ese año como sigue: Avilés, 254,6 euros per cápita; Castrillón, 276,95; Corvera, 212,85; Gozón, 189,6; e Illas, 161,63. En el caso de Avilés (por tener más de 75.000 habitantes), el criterio de reparto es diferente al resto; los demás reciben más o menos dinero en función de su población, pues se aplican coeficientes multiplicadores que, por ejemplo, penalizan a Illas (tiene coeficiente 1) en comparación con Castrillón (coeficiente 1,3) a la hora de calcular el dinero a recibir.

Una eventual integración comarcal que diese lugar a un ayuntamiento único dejaría sin efecto esos coeficientes citados porque el resultado sería un municipio de 120.200 habitantes y se le aplicaría la regla de reparto ahora vigente para Avilés. Suárez Pandiello es categórico al aseverar que la hipotética fusión de los concejos comarcales de menos de 75.000 habitantes "redundaría en una mayor cuota de participación en los ingresos estatales", pero evita pronunciarse de forma tan contundente si en la ecuación también entrase Avilés: "Habría que hacer cálculos para saber con exactitud el efecto agregado".