Cambia rechaza dar un «cheque en blanco» para su actividad en baterías de coque a Deganta Aguas

Cambia Avilés, confluencia política local de Podemos e IU, ha puesto el foco en Deganta Aguas, la empresa filial de Química del Nalón que, tras el cese de actividad de las baterías de coque, ha heredado la explotación de la planta de tratamiento de aguas amoniacales de ArcelorMittal. El grupo municipal de Cambia recela de las intenciones de la compañía, que ha solicitado vía alegación urbanística que se permitan en el suelo de Baterías las depuradoras biológicas e instalaciones auxiliares como la del tratamiento de aguas amoniacales y de aguas pluviales, potencialmente contaminantes. Y fruto de ese recelo –que Cambia justifica en el incumplimiento del anuncio de una inversión de 9 millones–, la confluencia anuncia que no va a apoyar la alegación de Deganta salvo que la compañía dé «garantías suficientes» de que cumplirá su compromiso.

Según el edil de Cambia Juan José, «Deganta se había comprometido con Sepides, el Gobierno asturiano y el Ayuntamiento de Avilés, a cambio de que se le permitiera continuar con su actividad, a invertir, entre 2020 y 2021, nueve millones de euros en Avilés para reducir sus emisiones contaminantes y para desarrollar diversos compromisos e inversiones que conllevarían la creación de treinta puestos de trabajo. La realidad es que Química del Nalón, empleando excusas de mal pagador, ha incumplido los compromisos que adquirió».

En consecuencia, Cambia no está por la labor de «dar un cheque en blanco» a Deganta y anuncia que no apoyará la alegación planteada por Química del Nalón «mientras no tengamos garantías suficientes de que la empresa va a cumplir sus compromisos, y mientras no contemos con un calendario concreto para su materialización», señaló la edil Sara Retuerto.