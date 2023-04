Julián Fuentes Reta | | Director de teatro, este viernes estrena «Canción del primer deseo» en el Centro Niemeyer

«La obra da voz a la gente que no habla, a los que no podían hablar y a los que no querían»

«No se podría hacer teatro sin emociones, es nuestra materia prima, igual que el carpintero no puede hacer nada sin madera»