Avilés y Corvera ya han tenido contactos para «fusionar» servicios municipales

El recurrente debate sobre la conveniencia de emprender procesos tendentes a la comarcalización de servicios o, incluso, a la fusión de los municipios del área de influencia de Avilés vuelve a estar candente, y no solo porque las elecciones estén a la vuelta de la esquina sino porque «pesos pesados» de la política local han tenido contactos para hablar de esta materia. Dos de los que han conversado sobre este asunto son el alcalde socialista de Corvera, Iván Fernández, y el secretario general del PSOE de Avilés, Luis Ramón Fernández Huerga.

Esos dos líderes del socialismo comarcal hablaron, según ellos mismos explicaron a este diario, de forma extraoficial, pero también desde el convencimiento de que más tarde o más temprano ese melón se ha de abrir. Y lo que pusieron sobre la mesa fue la conveniencia de explorar vías de «cooperación» que lleven a la prestación de determinados servicios municipales en condiciones de mayor eficacia y menores costes. Incluso detallaron qué servicios en concreto analizaron: el de ayuda a domicilio, la limpieza viaria, la limpieza de edificios públicos y la recogida de basura.

Es la primera vez en décadas que trasciende un contacto a alto nivel entre partidos que gobiernan concejos en la comarca para hablar de fórmulas «integradoras». Lo más relevante construido hasta la fecha es la mancomunidad de turismo Comarca de Avilés (en la que no participa Gozón). Otros ensayos como el consorcio ferial o la Mesa por la Industria están pasando sin pena ni gloria debido a su escasa o nula actividad.

Iván Fernández aseguró en declaraciones a este diario que se siente atraído por la idea de avanzar en materia de comarcalización «desde el convencimiento de que sería beneficioso para el conjunto de la población». Curiosamente, la figura del Regidor corverano fue puesta de ejemplo de «anticomarcalización» en el acto que organizó hace una semana en Avilés la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca al objeto de que dos expertos, el historiador Juan Carlos de la Madrid y el economista Javier Suárez Pandiello, expusieran sus puntos de vista sobre las hipotéticas ventajas de las fusiones municipales. De la Madrid trajo a colación declaraciones de Iván Fernández publicadas en prensa y supuestamente demostrativas de su visón «centrífuga» de la comarca y Suárez Pandiello remachó dando a entender que el alcalde de un concejo como Corvera, con la mayor media per cápita de la comarca de ingresos fiscales por IAE, «probablemente no sea proclive a que esa riqueza se distribuya entre el resto del territorio».

No porque fuese aludido en la charla sobre la comarcalización, sino porque «me ha interesado mucho lo publicado posteriormente LA NUEVA ESPAÑA», Iván Fernández quiso dar su punto de vista sobre cómo debería llevarse a cabo ese proceso. «Entre compartir o competir yo lo tengo claro: lo primero. Establecida esa premisa, también digo otra cosa: no se puede empezar la casa por el tejado. Es decir, hay que construir un cimiento fuerte que sostenga todo el edificio. ¿Como? Pues con la misma técnica que se levanta un edificio: se van poniendo ladrillos uno a uno y así las paredes cogen altura. Sin pausa, pero sin prisa. Si la primera hilera de ladrillos no ofrece estabilidad, la segunda se cae».

Pasando de la metáfora arquitectónica a la práctica, Iván Fernández explica cómo se podría, a su juicio, poner un «primer ladrillo» de la futura casa única municipal de la comarca. Tiene que ver con las conversaciones que ha mantenido con Fernández Huerga. «Si examinamos los servicios públicos que más costes y problemas de eficacia nos generan todos convendremos que hay, como mínimo, cuatro peliagudos: ayuda a domicilio, basura y las limpiezas varias y de edificios. Si compartimos ese problema y somos un continuo territorial, ¿por qué no agruparnos para hacer una contratación conjunta? Sería como fundar una UTE administrativa. De hacerlo, eso generaría economías de escala que redundarían en ahorros de costes y ganancia de eficacia, por no hablar del mayor poder de negociación que tendríamos ante las empresas cuando lo que sacas a concurso es la prestación de un servicio supramunicipal», explica el Regidor corverano.

Fernández sigue desgranando ventajas: «Para materializar esa hipotética integración en la prestación de servicios no haría falta crear órgano alguno de gestión, cuestión relevante para evitar la existencia de los denostados ‘chiringuitos’ que en muchos casos lo único que hacen es multiplicar gastos». Pero también repara en la existencia de escollos: «El más evidente, los diferentes plazos de vigencia que pueden tener en cada ayuntamiento los contratos vigentes de esos servicios. Para contratarlos de forma unificad deben ser coincidentes en el tiempo y eso se puede lograr si la diferencia de plazos no es ostensible –digamos uno o dos años–, pero la cosa se complica si la brecha temporal es muy amplia».

Otra «patata caliente» que daría seguramente para hablar largo y tendido en caso de avanzar en materia de fusiones municipales tiene que ver con la deuda viva existentes en cada concejo. Iván Fernández lo ve así: «Corvera ha eliminado su deuda pública en dos mandatos, a día de hoy debe cero euros. ¿Acaso deberían los corveranos asumir la parte alicuota de las deudas del resto de concejos? Personalmente no me parecería justo».

El dirigente socialista avilesino Luis Ramón Fernández Huerga confirmó a este diario la existencia de «hilo abierto» con el alcalde de Corvera en esta materia. Y es más, dijo estar abierto a mantener la comunicación «con Corvera o con cualquier otro concejo» sobre un asunto que, añade, «debe ocuparnos y preocuparnos porque tarde o temprano debería ser abordado con rigor y seriedad».