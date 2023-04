"Lo que estamos viendo en la adolescencia es una regresión de los valores igualitarios"

3769 caracteres. ultricies consectetur. Ut sed ipsum lorem, sit amet fermentum dui. Praesent sollicitudin fringilla mi, at lobortis purus molestie non. Vivamus varius pulvinar orci, in porttitor dui semper nec. Sed tristique, dui sit amet consequat consectetur, sem velit semper est, vitae pharetra nulla arcu nec justo. Nullam quis sapien nisi. Donec a pellentesquetes, nascetur ridiculus mus. Nullam laoreet justo eu orci adipiscing interdum. Nunc placerat laoreet sapien a auctor. Maecenas sit amet sem ut enim ornare pretium in ac nisi. Aliquam erat volutpat.

Miguel Ángel Arconada es profesor y asesor de formación permanente en Eduación para la Igualdad en Consejería de Educación de Castilla y León. Participó ayer en la jornada "El papel de los hombres en la corresponsabilidad y los cuidados" que organizó la concejalía de Igualdad de Avilés. Unos minutos antes de tomar la palabra atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la puerta de la Casa de las Mujeres.

–¿Quiénes son los jóvenes a los atiende en sus estudios de igualdad?

–Trabajo en un centro educativo con lo cual vivo la realidad cotidiana en dosis de veinticinco alumnos cada vez. Lo que estamos viendo en la adolescencia y la juventud es una regresión de los valores igualitarios. Uno de cada cinco chicos menores de 35 años es negacionista de la violencia de género, cree que las desigualdades que detecta no son graves y se niega a ser caracterizado con la palabra feminista. En los chicos se está viendo una involución con respecto de lo que se estaba logrando. Con los chicos trabajamos una doble línea: por una parte la detención temprana de la violencia de género y, después, la capacitación para la convivencia igualitaria. Porque son dos caminos distintos: ser no violento no es ser igualitario. Ser no violento es la base a partir de la cual te tienes que exigir las pautas de convivencia igualitaria.

–Explíqueme.

–Tenemos que hacer con los chicos algo muy importante: si las víctimas son las chicas, no pueden ser las agentes principales de evitación, lo tienen que ser los chicos, que serían en su caso proclives a tener ese tipo de comportamiento.

–Le sigo escuchando.

–Esto tiene su paralelismo con la violación: la escuela y la familia ha mandado más mensajes a las mujeres sobre cómo evitar ser violadas que a los hombres de no ser violadores. Aquí tenemos que erradicar eso. Las chicas tienen una capacitación temprana para que, ante el primer síntoma de violencia de género, cortan la relación, pero los chicos nos tenemos que palpar cualquier síntoma de cercanía con eso para evitarlo. Esta es la tarea que tenemos entre manos.

–¿A qué se debe esta involución de la que habla?

–Estamos en un momento crucial: nunca ha habido tanto presunto pacto social y tantas políticas públicas en favor de la igualdad, e incluso de la incorporación de los hombres a la igualdad, coincidente con un rearme descarnado del patriarcado y del mensaje a los hombres de volved a ser quienes érais, no os dejéis que os quiten vuestro puesto. Técnicamente, esto se llama la manosfera, también traducida como la machosfera. Es un conjunto de páginas web que están alimentando los "smartphones" de nuestros alumnos. A ellos les están llegando los mensajes de la victimización masculina; eso de que somos las víctimas de la igualdad, el presunto "feminazismo" de que las mujeres están castrando a los hombres. Parte de este discurso está siendo comprado por la juventud.

–Eso de que dicen las chicas que todos los chicos somos violadores.

–Ahí está la distorsión: se acaba diciendo que el feminismo dice lo que el feminismo nunca ha dicho, pero hay gente que compra lo que dicen que dijo el feminismo. Lo que hay que tener claro es que el machismo mata, pero no mata el feminismo. Y, sin embargo, estamos viendo una victimización masculina: somos las víctimas de las nuevas pautas de igualdad.