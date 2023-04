El Principado no pidió fondos a la UE para Alu Ibérica porque eran pocos "afectados"

El Principado no solicitó los fondos europeos para formación y recualificación de despedidos de Alu Ibérica de Avilés porque "el número de afectados para cumplir con los requisitos no alcanzaba el mínimo establecido por la norma, es decir, los 200", señaló ayer Juan Carlos Aguilera, el director general de Industria de Asturias. Se da la circunstancia de que este miércoles se hizo pública la concesión estos mismos fondos para los extrabajadores de Alu Ibérica en La Coruña. En este caso, la Xunta de Galicia los pidió a Bruselas y la comisión de Presuestos anunció que reservaba 1,5 millones para los 303 despedidos en la fábrica de Agrela.

Aguilera señaló que la solicitud de los fondos requiere que "el número de afectados debe superar los 200, debiendo hacerse un análisis colectivo de empleabilidad en unos determinados plazos desde el momento de la pérdida del empleo". Los que firmaron el acuerdo con Alcoa son "bastantes más de 200", señaló Nacho Antequera, delegado de Industria de la Unión Sindical Obrera (USO). "Esa es una excusa barata", recalcó Damián Manzano, de Comisiones Obreras (CC OO) de Industria. Juan Carlos González Barriocanal, de la Confederación de Cuadros, y Daniel Cuartas, de la Unión General de Trabajadores (UGT), fueron un paso más allá: "Es vergonzoso".

La empresa Alu Ibérica despidió el pasado Primero de Mayo a más de doscientos treinta trabajadores. No han cobrado todavía las indemnizaciones que les corresponden porque el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asegura que todos ellos tienen un acuerdo con Alcoa (sus antiguos patrones) que les supondrán ingresos correspondientes a 60 días por año trabajado más 10.000 euros lineales. Pero este acuerdo está impugnado por un grupo de excluidos de la empresa. Así que ninguno de ellos lo ha cobrado. Ni tampoco lo que tendría que salir del Fogasa. "Esto también es vergonzoso", añadió González Barriocanal. "Adrián Barbón y el consejero reprobado pensaban que con nuestros despidos se acababa el problema, se acababan las concentraciones detrás de las pancartas y las camisetas. Esta actitud de Industria demuestra el total abandono en que nos han dejado", señaló Damián Manzano.

"Aunque hubo contactos previos con una consultora para evaluar la posibilidad de desarrollar trabajos y preparar la solicitud de acceso al fondo, las condiciones objetivas básicas no hacían posible presentar esta solicitud, por lo que se desestimó acudir a esta vía", reconoció Aguilera. José Manuel Gómez de la Uz, el antiguo presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés, desveló a este periódico ayer: "El antiguo jefe de gabinete de la Ministra de Industria se había puesto en contacto conmigo para decirme que habían iniciado la contratación de una empresa para recolocarnos y que sólo faltaba el Principado que pusiera su parte. Y hasta ahora".

"Estamos hartos de promesas como todas esas que nos lanzaron en aquella reunión nocturna en Presidencia, con la exministra de cuerpo presente. No hacen nada y encima nos mienten", recalcó Manzano. "Tenemos una situación inconcebible: más de seiscientos trabajadores entre Galicia y Asturias despedidos, sin cobrar sus indemnizaciones correspondientes... y con las administraciones públicas riéndose de todos ellos. Y a todo esto se suma una lentitud de la justicia enorme. El Fogasa, que está para salvar situaciones como esta en la que están en Alu Ibérica, no sé a qué está esperando", se lamentó González Barriocanal.

Otra de las razones para que el Principado no haya solicitado los fondos de formación que, según la USO, son "una mínima parte del esfuerzo" que deberían hacer las administraciones "hacia los trabajadores y familias", es que estas ayudas no se pueden aplicar a las auxiliares. Así que, como parte de los despedidos de Alu Ibérica había encontrado trabajo (normalmente eventual), el Principado no solicitó la ayuda correspondiente, cosa que sí hizo la Xunta.

Los despedidos de Alu Ibérica están ahora aguardando que el Tribunal Supremo señale la fecha del juicio que se tiene que celebrar para saber si el acuerdo que más de 200 trabajadores avilesinos firmaron con Alcoa es o no válido. "Ese acuerdo se puede ir al garete. ¿Qué piensa hacer la administración?", se pregunta Barriocanal.

El investigado Diego Peris Sirvent estuvo al tanto del proceso de venta de las fábricas

Los cuatro principales investigados por la Audiencia Nacional como presuntos responsables de la descapitalización fraudulenta de las fábricas de Alu Ibérica son: Víctor Rubén Domenech –que también responde como David Domenech–, su antigua pareja sentimental y socia, Alexandra Camacho, el presunto testaferro de ambos, Luis Losada, y Diego Peris Sirvent. Este último ha pedido salir d ela causa porque, entre otras cosas, y según el criterio de su defensa, no tuvo nada que ver en las gestiones que condujeron a Domenech a hacerse con las fábricas. Para probar esta circunstancia, aporta a la causa penal que investiga el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional una serie de mensajes por Whattsapp en los que Domenech le pone al tanto de los procesos llevados a cabo para que este, a través de un marabayo de empresas, se pudiera quedar con las plantas.