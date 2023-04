Avilés reclama que se incluya la conexión al aeropuerto en el Corredor Atlántico

La Corporación de Avilés reclama de forma unánime la inclusión de la conexión al Aeropuerto de Asturias por ferrocarril en el plan director del Corredor Atlántico. Gobierno local y oposición suscribieron en el pleno ordinario de abril, celebrado este viernes, una declaración institucional que también pide que sean consideradas "prioritarias las grandes infraestructuras planificadas en la ciudad" y que siguen pendientes de ejecución desde hace décadas, la eliminación de la barrera ferroviaria y la ronda de acceso al Puerto de Avilés.

Esa reclamación unánime partió de una moción presentada por Cambia Avilés (CA) y se convirtió en declaración institucional al contar también con el respaldo del equipo de gobierno, tras añadir al texto inicial la incorporación del plan de vías y de la conocida como ronda norte.

Lo que se acordó finalmente fue considerar como prioritarias sendas infraestructuras e instar al Gobierno del Principado a que, en el marco de las actuales negociaciones del Corredor Atlántico, incluya entre sus prioridades la conexión ferroviaria al Aeropuerto con los estudios necesarios par su evaluación. También se insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a que incluya esa conexión al aeródromo de Santiago del Monte (Castrillón) en el plan director del Corredor Atlántico que está elaborando para adaptar y modernizar la red ferroviaria.

Al tratarse de una declaración institucional, no hubo debate en la sesión plenaria y el secretario municipal se limitó a leer el texto y el acuerdo, suscrito por todos los portavoces municipales y el edil no adscrito. Tras la sesión, el portavoz socialista Manuel Campa aclaró la postura del equipo de gobierno: "Dentro de este debate que es un Guadiana electoral, como decía también el Consejero, no nos negamos a estudiarlo y que se pueda programar esa actuación, pero dentro de las infraestructuras previstas para esta ciudad, la prioridad absoluta es que se culminen dos proyectos que están en marcha, la barrera ferroviaria y el nuevo acceso al Puerto de Avilés".

"Muy satisfechos" se mostraron desde Cambia Avilés (CA). "Es una iniciativa nuestra y una infraestructura imprescindible para la comarca y para Asturias. No solo estamos hablando de la conexión de los concejos implicados, sino de una mejora del sistema integral del transporte de mercancías y cercanías ferroviarias de Asturias, un sistema que puede ser determinante en el impulso económico y desarrollo social de la región y de la comarca de Avilés", celebró el concejal Agustín Medina, quien recordó que la conexión ferroviaria con el Aeropuerto "cuenta con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas asturianas, de las tres Cámaras de Comercio y de asociaciones turísticas y empresariales". "En suma, se trata de conectar con el Aeropuerto toda el área metropolitana, donde vivimos unas 800.000 personas", concluyó el concejal de Cambia Avilés.

En el pleno ordinario de este mes, que fue de nuevo de mero trámite, trascendió que la licitación de la obra millonaria que precisa la depuradora de Maqua no se espera hasta pasado el verano. En respuesta a una interpelación de la confluencia, Manuel Campa explicó que el Ministerio de Transición Ecológica adjudicó el pasado 30 de marzo un contrato menor de servicios para la redacción del proyecto constructivo para la mejora de las instalaciones de la EDAR. Se llevó ese contrato en 17.575,25 euros Aquatec, que tiene un plazo de seis meses para cumplir el encargo.

Según trasladó la ministra Teresa Ribera a la alcaldesa Mariví Monteserín, su departamento está a la espera del informe técnico que avale la innecesariedad de los terrenos para el dominio público marítimo terrestre, con la estimación de que esté listo "la próxima semana o, a más tardar, en diez días". En paralelo, según esa misma comunicación, la Dirección General del Agua está definiendo y preparando el proyecto de obra, procedimiento que conllevará el correspondiente trámite de información pública, y la previsión es que pueda estar resuelto en verano para iniciar "a continuación, de forma inmediata, la licitación de las obras", presupuestadas inicialmente en casi 40 millones. De cumplirse estos plazos, la obra saldrá a licitación más de dos años después de la paralización del procedimiento por los problemas detectados sobre la titularidad de los terrenos.

En la sesión plenaria quedó de manifiesto, por otro lado, el "enfado" del gobierno local con Deganta Aguas por el incumplimiento de las inversiones comprometidas para la planta de tratamiento de aguas amoniacales que heredó de ArcelorMittal y que se encuentra dentro del ámbito de Baterías. Este asunto salió a colación por una interpelación de Cambia Avilés, que pidió la opinión del gobierno local sobre este asunto. "Es una instalación muy poco compatible con un ecoparque, es una actividad contaminante. Se accedió a su continuidad a cambio de importantes inversiones a ejecutar en 2020 y 2021. Estamos en 2023 y siguen pendientes con excusas de mal pagador", criticó el concejal Juanjo Fernández.

"No nos gusta que no se hayan cumplido un compromiso adquirido y tampoco la disculpa, porque no hay ningún problema en invertir en un terreno que no es tuyo", señaló el portavoz del gobierno, que explicó que desde la empresa sostienen que "en las próximas semanas se va a crear la sociedad de proyectos de innovación de Deganta Aguas y que en junio se pondrá sobre el papel la situación real". También trascendió que en la actualidad está en tramitación la nueva Autorización Ambiental Integrada de la instalación, aún pendiente de informes.

En el último pleno ordinario del mandato (el de mayo será el de las despedidas y de mero trámite) se acordó una modificación presupuestaria para destinar 1,11 millones del remanente a gastos del servicio de ayuda a domicilio (195.000 euros) y del mantenimiento de zonas verdes, parques y jardines (946.074).

El PP denuncia ayudas a la Ucayc con informes desfavorables

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) recibió durante años ayudas del Ayuntamiento dentro del pacto "Avilés por el Comercio" cuando "todos los informes de los técnicos, jurídicos, de secretaría e intervención eran desfavorables", denunció en el Pleno celebrado ayer la portavoz del PP, Esther Llamazares, que también cuestionó el retorno en los negocios de las iniciativas que organiza esta asociación.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, aseguró que en el caso del expediente de 2023 "es favorable" y que "el retorno es obvio" puesto que "cada vez hay más eventos que retornan en ventas en comercio y hostelería".

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, tachó de "despropósito" y "falta de sensatez" la publicidad de los "mupis" colocados estos días en el centro de Avilés que incitan a comprar en centro comerciales a más de 30 kilómetros de la ciudad: "Es una publicidad muy desafortunada para nuestros comerciantes".

El gobierno reconoce que el plan Avilés Enseña "es mejorable"

La primera fuerza de la oposición sacó ayer los colores al gobierno local a cuenta del Avilés Enseña, el proyecto de turismo idiomático anunciado en campaña en 2015 por Mariví Monteserín y que no acaba de despegar. El edil Primitivo Abella pidió balance y recordó que los socialistas habían anunciado que llegarían a Avilés en el primer año de actividad 744 estudiantes, "una previsión totalmente irreal".

El portavoz del gobierno local, Manuel Campa, reconoció que "el balance es mejorable" y que "cuatro grupos de estudiantes participaron el año pasado en el proyecto", sin ofrecer más datos. Recordó el parón que supuso la pandemia y aseguró que se sigue intentando atraer al proyecto a "socios institucionales y empresariales para que tenga un recorrido más largo". "Seguimos creyendo en él pero hay que mejorar el sistema de gestión", dijo. Para Abella, el Avilés Enseña "solo ha servido para subvencionar a academias locales".