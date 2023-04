Revisión de Van Gogh para inaugurar museo escolar

Avilés cuenta con un nuevo espacio museístico, se trata del MUMAR, acrónimo de Museo del colegio Marcos del Torniello. Y ha abierto por todo lo alto con una muestra sobre Van Gogh. Los escolares se quedaron prendados de las artes del pintor holandés en la exposición inmersiva que se pudo ver en La Laboral y decidieron que la primera muestra del MUMAR iba a dedicarse al autor de "Los Girasoles". Todos los cursos se emplearon a fondo en adaptar sus obras más reconocidas. Así por ejemplo, Alba Solares y Oliver Pérez, de cuatro y cinco años respectivamente, detallaron que su labor se centró en "La noche estrellada". Pintaron con ceras y recrearon la popular obra del genio holandés en folios, que cuelgan de los paneles que se pueden admirar en el pasillo de entrada al centro. La bienvenida al MUMAR está representada por "Los girasoles", que creó el alumnado de 1º y 2º de Primaria a base de cartón y colores. Adrián López, Vera Mendoza, Mía Soto y Jon González lo explican: "Dibujamos, usamos cartón y pegamento y colores amarillo, verde y marrón".

Los de 3º y 4º utilizaron la economía circular para crear un panel "La noche estrellada". "Dimos otra vida a la ropa", explican Mariángel Arrollada y Martín Mota Quirós mientras detallan que su obra se centró en reutilizar restos de pantalones vaqueros y camisetas para homenajear así a Vincent Van Gogh. Este proyecto contó también con la participación de Rosario Gabarri y Lucas Campos. "Fue una labor muy fácil", afirman los últimos.

El alumnado de 5º se centró en los autorrretratos. "Van Gogh hizo más de 35 autorretratos y su obra está relacionada con la melancolía", indica Diego Novo, entusiasmado con haber descubierto a Van Gogh. Es más, está leyendo un libro sobre su obra. Le acompañan Ainara García, Felipe Alves y Lukas Nathanael Zifcsak y junto a sus compañeros todos se sacaron autorretratos caracterizados como algunos de los más populares de "el artista que perdió una oreja tras una pelea con Gauguin", remarcan los comisarios y autores de la muestra inaugural del MUMAR. Y ya que la oreja del holandés es una de sus señas de identidad, la exposición cuenta con un apartado denominado "Cada oreja con su pareja" en la se pueden ver fotos de todo el alumnado del centro con un pabellón auditivo de gran tamaño a su lado.

"La silla" de Van Gogh también tiene su hueco en la muestra. Los alumnos de 6º la pintaron adaptándose a sus gustos. No dibujaron la pipa y un montón de tabaco sobre el asiento. Ainara Abad pintó un balón de fútbol y un guante de cocina; David Díaz, un boli y un balón; Hugo Pérez, un peluche y una concha marina y Christian Echezarreta, un balón y unas gafas, y así entre todos han hecho su particular homenaje a Van Gogh, que cuenta con voz en off grabada por Adrián Rodríguez y Ainara Abad y textos en castellano, inglés y asturiano. La muestra temporal abrirá la próxima semana para las familias, de lunes a viernes y de 14.00 a 15.00 horas.