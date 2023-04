Foro aspira a un "cambio urgente" en Avilés con una lista "renovada y solvente"

Foro Asturias aspira a recuperar la representación en el Ayuntamiento de Avilés tras dos mandatos en blanco con una candidatura "renovada y solvente", con amplia presencia de exrepresentantes de Ciudadanos (11 de los 26 que conforman la lista, entre ellos tres excoordinadores de la formación) y que busca un "cambio urgente y real". Javier Vidal García, candidato a la Alcaldía, dice haberse rodeado de "un equipo multidisciplinar de hombres y mujeres que son profesionales de diferentes ámbitos", también de la política. Porque como adelantó este periódico, le acompañan en esta nueva aventura los también concejales Jose Ferrera y Antonio Rañón (van en la lista como independientes) y los exediles Daniel Quirós y Carlos Martínez Guardado, que cierra la candidatura.

Los foristas eligieron el Obelisco del Parque de Las Meanas para la puesta de largo de su candidatura. Foro llegó a contar con seis representantes en Avilés en 2011, los mismos que el PP, pero desapareció del escenario político local en 2015. "Entonces solo faltó un concejal para gobernar en Avilés. Sería bueno superar ese listón, porque si no el cambio no será posible", subrayó el flamante candidato, quien cuestionó "anquilosamiento y la falta de ideas del partido que lleva 40 años gobernado la localidad".

"Este gobierno cree que Avilés es un cortijo suyo y ni siquiera cuentan con quienes les apoyan", criticó a los socialistas Vidal García, al que arroparon la presidenta y el secretario general del partido, Carmen Moriyón y Adrián Pumares, candidato autonómico.

Como informó este periódico, Jose Ferrera y Mercedes Pinto Alonso, vinculada al movimiento vecinal, ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. Les siguen, por este orden, Juanjo Estrada (excoordinador de USO), Julia Blanco (economista en Chemours), el edil Antonio Rañón, Raquel Mendivil Moisés (trabajadora del sector servicios), el exconcejal Daniel Quirós, Marta María Castro (trabajadora de Ence), el joven castrillonense Joel de Sousa Pereira, la periodista Yolanda Martínez, José María Roces (excoordinador de Cs) y Elena Muñoz (presidenta de la Banda de Música de Avilés).

Moriyón manifestó su "apoyo y agradecimiento" al cabeza de lista de Avilés, "un hombre que siempre estuvo en el centro, en la moderación, en la gestión, en el buen hacer, tanto en su vida profesional como en la política".

Adrián Pumares dijo sentirse "contento y agradecido por tres motivos: Esta es una candidatura llena de profesionales de fuera de la política, la encabeza una persona a la que admiro y no me cabe la menor duda que vamos a ser decisivos en Avilés".

Sobre las críticas de Ciudadanos Asturias a los "tránsfugas" que se han ido a otros partidos, Vidal García señaló: "Lo que es Ciudadanos en Avilés, para lo bueno y para lo malo, lo hicimos los concejales que hoy estamos aquí y otra compañera que no seguirá en política. Que no vengan a vestirse ahora con plumas ajenas. Hoy estamos con Foro, sin salirnos de una ideología liberal, centrada y moderada. Este es un partido que no tiene más compromisos que Asturias y Avilés. Ese es nuestro mensaje". Pumares fue más tajante: No voy a consentir que se falte al respeto a miembros de Foro Asturias y, además, aquellas mismas personas que mientras había un desembarco organizado de miembros de Ciudadanos en el Partido Popular se pusieron de perfil y callaron la boca".