"Los que más ganamos claro que tenemos que aportar más a la sociedad, pero los impuestos no pueden tener carácter confiscatorio"

A Alfredo Suárez (Oviedo, 1964) no le gusta salir en los periódicos. Y no lo oculta. Al final –ha tenido muchas peticiones– ha dicho sí a esta entrevista porque el otro día la Cámara de Comercio de Avilés reconoció a su empresa con su premio industrial, que recoge el día 27. Es el presidente ejecutivo de Asturmadi, una compañía que creó en 1990 "en un pequeño taller de la ría". Recibe a LA NUEVA ESPAÑA en su despacho de la primera planta de su fábrica, en frente de las oficinas del Puerto. Antes de iniciar la conversación admite las sugerencias de la fotógrafa: se asoma a la nave, posa, se quita la americana. Llega un café con leche y comienza a explicar:

–La Cámara de Comercio les acaba de reconocer como la mejor empresa industrial.

–Lo vamos a recoger con mucha satisfacción, sobre todo por mi equipo, por las personas que componen la compañía, pero también con humildad porque yo creo que también hay muchas empresas que merecen estos premios, pero a veces no llegan. Que sirva de motivación me parece estupendo.

–Asturmadi ya es una empresa veterana.

–Ya pasó el Rubicón. Lo pasó, de hecho, hace mucho tiempo. La creé hace treinta y cuatro años: hacíamos puertas de madera, luego el sector fue cambiando; me di cuenta de que la madera era un mercado muy local. Era imposible internacionalizarnos, salir fuera. Pensamos en industrializar el producto y pusimos la fábrica de puertas cortafuego. Después de eso vino la crisis de 2008 y cayeron las ventas en España como un 90 por ciento.

–Vaya.

–Sí. Para salir de esa situación había que acudir a la exportación y ese fue nuestro éxito; tanto es así que hoy día exportamos prácticamente el 80 por ciento de lo que producimos.

–Cuénteme eso del mercado muy local.

–Como mucho regional. El negocio de las puertas de madera era muy difícil porque llevaba instalación: abarcábamos sólo la zona norte: Asturias y León. Benavente, Valladolid. Hasta allí llegábamos.

–¿Cuántos eran por aquella época?

–Muchos. Había muchos instaladores. Tenía de aquella cuarenta o cincuenta personas. Y yo era un niño: tenía 26 años.

–¿Como consiguieron salvar la crisis?

–Con mucho sufrimiento y esfuerzo. No fue fácil. Nos lanzamos al mercado europeo y al latinoamericano. Había que coger el avión, visitar distribuidores, homologar las puertas con normativas americanas. A partir de ahí, vemos que volvemos a respirar y empezamos a montar las propias delegaciones.

–¿Dónde?

–En Marruecos, por ejemplo, tenemos dos: una en Tánger y otra en Casablanca. Desde allí vendemos a Argelia, a Túnez, a Costa de Marfil. En Perú, en Lima, tenemos un centro de distribución muy grande. En México, por las características del producto, nos planteamos levantar una fábrica que alimente desde allí países pequeños de América Central.

–¿Parecida a esta de aquí de Avilés?

–Sí. Más o menos, pero un poco más pequeña. Aquí estamos produciendo del orden de 70.000 puertas al año y allí estamos hablando de 20.000. Lo que sucede es que aquel es un producto de medidas especiales y el producto estándar lo hacemos en Avilés.

–También están en Europa.

–Tenemos distribuidores en Polonia, Lituania, Letonia, Hungría. Vendemos en Francia. Acabamos de abrir delegación en Oporto y el objetivo de este año es Lisboa. Abriremos de manera inmediata también en Colombia.

–O sea, que van bien.

–Vamos bien, vamos bien. Están cayendo un poco las ventas como consecuencia de la subida de tipos de interés para controlar la inflación, pero como nosotros lo tenemos todo tan diversificado por países, por clientes, estamos sorteando bien el problema.

–¿En qué momento se lanza a las estructuras metálicas?

–Fue en el año 2015 cuando constituimos Asturmadi Reneergy. Vimos que el futuro estaba ahí: en las energías renovables. Empezamos entonces y ya estamos entre los líderes del mercado. Tenemos como veinte ingenieros: desarrollamos las estructuras para los campos solares y luego las fabricamos. Ahora, aquí al lado, en la antigua finca del Matadero, estamos haciendo una nave de seis mil metros cuadrados donde vamos a meter nuevas líneas de producción. Hemos pasado de procesar en el año 2021 diez mil toneladas de acero a procesar el doble al año siguiente. Este 2023 esperamos procesar treinta mil toneladas. Esta inversión también nos desahoga las puertas cortafuego que abordará la producción de nuevas puertas ecológicas.

–Cuénteme.

–En 2008 pusimos en marcha una potente línea de pintura. Ahora lo que hemos hecho es comprar una nueva línea de pintura totalmente ecológica que apenas tiene emisiones de CO2 a la atmósfera.

–¿Como cuánto de menores serán las emisiones?

–Conseguimos producir lo mismo en ocho horas que la línea actual a tres turnos. O sea, vamos a reducir a más de la mitad las emisiones y el consumo de energía.

–Asturmadi ya es una empresa grande.

–Trabajamos en el grupo como 110 personas y estamos en 50 millones de facturación.

–¿Cómo se consolida esto?

–Con equipo. El mayor activo de mi casa y mi principal capital son mis empleados: lo tengo muy claro. Cuido mucho al personal. Es una cosa que, además, llevo yo mismo. Sólo quiero talento y por eso ficho a los mejores. Son gente muy comprometida con la compañía.

–Y se queda en Asturias, no como otros grupos internacionales.

–Tenemos en Asturias un problema muy grande: su fiscalidad. España es el único país que tiene impuesto de patrimonio. Lo quitó en su día Zapatero y lo volvió a poner Montoro. Asturias tiene una diferencia impresionante con respecto a otras comunidades autónomas como Cantabria y como Madrid. Pasa igual con el de sucesiones. El diferencial del impuesto de sucesiones en Asturias con la comunidad de Cantabria o la de Madrid es de un 36 por ciento. Esto es un escándalo. Los que más ganamos claro que tenemos que aportar más a la sociedad, pero los impuestos no pueden tener carácter confiscatorio. En sucesiones se recauda en Asturias 70 millones al año contra un presupuesto regional de cinco mil millones. Con que se evite la marcha de Asturias de dos o tres grupos industriales como el nuestro ya se justificaría la anulación de estos impuestos.

–Pero se va a quedar.

–Yo me voy a quedar. Lo voy a hacer porque tengo 59 años, porque me encanta Avilés, porque me crié en un concejo que se llama Llanera, porque me acogieron muy bien en esta ciudad, porque vivo en Salinas, porque vivo en un paraíso, porque tengo el avión a 10 minutos de mi casa y estoy volando todas las semanas. Y estoy encantado, Y porque desde Asturias, con las condiciones ideales, se puede hacer negocio perfectamente.

–¿Qué planteamiento tiene en la sucesión de Asturmadi?

–Quiero que mis hijos tengan mucha formación. La época mía del hombre que se hizo a sí mismo ha acabado. El momento actual requiere de mucha formación, idiomas, necesitan vivir en un mundo global. Tenemos un consejo de administración que vela por las decisiones de la compañía y que asesorará y protegerá su desarrollo y donde están implicados sus directivos.

–¿Cuál es el papel de las empresas familiares en el mapa político asturiano?

–El papel de la empresa familiar, es fundamental para el desarrollo de la región y la creación de empleo en Asturias y así lo debería de entender la clase política y toda la sociedad. –¿Qué hay que hacer para invertir en Asturias?–Necesitamos menos burocracia y más flexibilidad laboral. La licencia de las nuevas obras que estamos realizando tardamos un año en su obtenerla.

–¿Qué entiende por esto de "flexibilidad laboral"?

–Me refiero a la posibilidad de aumentar o disminuir la cantidad de puestos de trabajo sin mayores costos para el empleador, ni obstáculos normativos. Esto permite adaptarte a las situaciones del mercado y seguir siendo competitivos en el resto del mundo, asegurando el funcionamiento de la empresa. Eso no implica que la compañía no cuide a su personal, que ya digo que es algo hacemos muy bien en esta empresa. Este año pasado 2022 hemos hecho participes de los beneficios del grupo a los trabajadores con una paga extraordinaria con el objeto de compensar los efectos perjudiciales de inflación y como reconocimiento a su compromiso con la empresa.

–Y dentro de la FADE, ¿qué importancia tienen las empresas familiares?

–El apoyo de FADE es muy importante: tiene que hablar por nosotros. También es importante el papel de AEFAS, la asociación de empresas familiares de Asturias.

–¿Y FADE defiende bien la empresa asturiana?

–Sí, aunque todo es mejorable. Asturias tiene un problema muy grande con los empresarios. No se nos llama empresarios: somos emprendedores. Parece que suena más bonito. No, yo soy empresario. Emprendedor es un chico joven que está empezando: yo llevo treinta años luchando por esto. Parece que cuesta decirlo.

–Con todos los años en el negocio, con premio y todo. ¿Qué les dice, no ya a sus hijos, a los demás jóvenes?

–Les motivaría para que ellos sí fueran emprendedores y no piensen en ser funcionarios. Asturias tiene futuro, aunque nuestro problema es que dentro del mapa nacional sólo somos el 2% y políticamente en ese mapa, tenemos poco peso. Basta ver las dificultades que tenemos para comunicarnos con el exterior. Salir en avión de Asturias es más caro que hacerlo desde cualquier otra parte de España. Hay mucho que hacer y mejorar aún.

–Vamos a hablar del futuro del grupo.

–Asturmadi Group se compone de varias divisiones. Una parte patrimonial, una parte financiera y una industrial. Los buques insignia de la parte industrial: son Asturmadi Doors, Asturmadi Reneergy y Asturmadi Promoción Solar. Esta última tiene en desarrollo 300 megavatios a nivel nacional.

–Y, además, una clínica.

–Si. Hemos creado Salutec, una clínica radiológica espectacular que Avilés y el occidente de Asturias necesitaba y que puede dar apoyo al sector público.