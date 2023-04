Romería urbana (II)

En el artículo anterior asistíamos al nacimiento de la Comida en la calle, pero, antes de que la matrona le diera la primera palmada, antes incluso de que abandonara el mundo de las ideas, ya tenía al otro mundo en contra. Sin tan siquiera salir del despacho de la concejala. En aquella reunión fundacional empezaron las primeras enmiendas a la totalidad. A la gerente de festejos no le pareció una buena idea. Desde su punto de vista (venía de la producción cinematográfica) era un esfuerzo enorme. Cortar calles, poner mesa, mantel y bebida, garantizar acomodo, montar y desmontar en tiempo récord... Todo eso y hacerlo en Avilés, en primavera. ¿Qué pasa si llueve? A aquella madrileña le parecía que, entonces, aquí llovía mucho. Y no a gusto de todos.

Era un sensato diagnóstico profesional. Habíamos imaginado una mesa gigante, que inundara todo el centro de Avilés, con las interrupciones indispensables para cruzar las calles, allí donde fuera inexcusable. Complicada decisión cuando las fiestas estaban bajo la lupa de los políticos y una parte de la opinión pública, que acusaba al gobierno de no tomárselas en serio ni tan siquiera el año del centenario. Pero la idea pasó el primer filtro. El equipo de gobierno decidió asumirla, incluirla en el programa del centenario que, desde que se presentó, tuvo un ciento de opiniones en contra.

Aquellas fiestas, en las que el Ayuntamiento proponía gastarse 21,7 millones de pesetas, eran pobres, se dijo, para la celebración de un acontecimiento tan notable. Las novedades: un espectáculo piromusical, a las 12 de la noche del lunes de Pascua en el parque Ferrera, un festival aerostático (ocho globos de cuatro comunidades autónomas que ascenderían entre el 10 y 12 de abril), las emisiones extraordinarias de Canal 21 y la Comida en la calle.

Pocas novedades parecieron. Se criticó el programa por escaso, incluso el siempre agudo Álvarez Buylla, relacionaba las novedades con las ausencias, recogiendo de la calle las opiniones sobre los actos del sábado: "Por no haber no hay ni una verbena. Esa tarde sí habrá una exhibición de globos aerostáticos. A ver si los que programan festejos se montan en uno, sale un poco de viento y se los lleva a bastantes kilómetros de Avilés".

Si, para algunos, todo el programa era escaso o falto de imaginación, muchos se pusieron de acuerdo en destrozar, desde su misma presentación, a la Comida en la calle. Nació con la marca de Romería Urbana. Se trataba, al menos en la propuesta de Canal 21, de rescatar los recuerdos del Avilés tradicional, cuando las romerías, de prao, eran ocasiones de confraternización entre un vecindario que se conocía desde la cuna. Un compartir sidra, tortilla y empanada. Y llevar eso al asfalto, al centro urbano. Desalojar a los coches aprovechando la belleza de las calles históricas de Avilés, dando vida nueva a las tradiciones ya perdidas. Un intento, osado, de traer el pasado al presente, la villa vieja a la ciudad nueva.

No se vio así entre sus muchos enemigos. Se publicaron cosas como que "romería" y "urbana", eran términos antagónicos. Que esa idea parecía fruto de la ignorancia o del olvido de la tradición. Que, si se quería entrar en un récord, sería, sin duda, el de los despropósitos. Cada vez que era citada, se la nombraba como "la polémica comida en la calle". Nacía, antes de nacer, cargando con todos los pecados.

Estas cosas, desde su mismo anuncio, la convirtieron en una actividad de riesgo. Pasaron los días, siempre con la polémica a cuestas, y llegó el doce de abril. Y fue un día malo. Frío y desapacible. Típicamente primaveral. Zorro, para entendernos. No invitaba a salir de casa con las viandas, porque, en cualquier momento, un aguacero podría ponerte en fuga. La comida se celebró, con más de dos mil abrigados comensales, que lograron sortear el agua. Ésta apareció, ya de noche, para deslucir el espectáculo pirotécnico. En esa comida no sólo las gambas llevaron gabardina.

El balance no fue definitivo, ni la comida fue el acto espectacular que hoy todo el mundo conoce. Los enemigos de la Romería urbana, que habían destacado agentes en las calles para censar las sillas vacías, seguían teniendo argumentos. Ni los 5.000 litros de sidra en barrica, ni las 400 raciones de arroz a la asturiana repartidas por el Centro Asturiano, Vecinos de La Magdalena y Maestría industrial, lograron convencerlos de que aquel nuevo festejo podía merecer la pena. En Avilés y en primavera, como ya se habían encargado de decir muchos, hacía un tiempo inseguro; traidor. Los más indulgentes propusieron cambios ya que, como se asumía que el tiempo siempre sería malo, la gente no podría comer sentada a la mesa, muerta de frío. Mejor hacer una espicha asturiana, de pie. La Comida había nacido, pero no tenía garantizada una larga vida. Ni siquiera dentro del ayuntamiento le deseaban salud todos los que podían decidir. Qué va.

Así se fueron apagando los ecos de aquel primer intento, y el tiempo, que en estos casos siempre pasa deprisa, hizo caer doce hojas del calendario. El año siguiente debería de ser el de la consolidación de tan cuestionada novedad, pero no fue así. Los meteoros no le fueron propicios y una invernada cruel azotó el lunes de la Pascua de 1994. Ya en la mañana se habían anulado varios actos y la comida tenía puesta la cabeza en el tocón del verdugo cuando, poco antes de las 15:00 horas, el tiempo dio tregua. Amagó, como tantas veces hace la primavera, con escampar toda la tarde. Y los más entregados salieron a la calle con fiambreras, tarteras y buen rollo. Hasta los seis metros de bollo preñao de los muy deportistas de la Fundación Municipal fueron porteados a las calles.

Todo era una emboscada. Abril, siguió siendo el de aguas mil. El tiempo atacó y llevó a los romeros a refugiarse en soportales y en la plaza de abastos. De cinco mil inscritos comieron quinientos. Los peores augurios y los peores augures parecían tener razón. Otra vez. Para la Comida, cada año parecía un año menos.

Y así llegó 1995. Fecha clave porque la comida se iba a celebrar en la antesala de unas elecciones municipales. Un nuevo fiasco condenaría a la fiesta, fuera cual fuese el resultado de los comicios. La presión subió varios newton por metro cuadrado. Un invento que en el centenario tenía más enemigos que amigos, que al año siguiente había sido un rotundo fracaso, en un año electoral podría tener su sentencia definitiva. Se necesitaban sol y comensales. Y huevos a Santa Clara, porque, si la lluvia y el viento volvían a mojar la cuchipanda, posiblemente nadie le daría otra oportunidad.

El gremio de confitería puso su esperanza en la fiesta. Y, en sus escaparates, puso un bollo especial para la comida a 500 pesetas. No era mala idea, ni tampoco mal comienzo para una edición tan comprometida. Los caprichos de la primavera hicieron el resto. Por fin un sol radiante mostró lo que podía dar de sí la Comida. Fue la primera a calle completa, de verdad, la Romería Urbana original.

La organización municipal había mejorado: se pusieron manteles más robustos, mejor suministro de vino y sidra y mayor cobertura de música en las calles. Fue una comida en toda su extensión, incluso extensión horaria, porque entonces no había que recoger a toda prisa ya que, en el lunes de Pascua, seguía suprimido el desfile de carrozas. Y, según cifras oficiales, 6.400 comensales salieron a la calle.

Pese a todo la cosa quedó en terreno cenagoso: la comida tenía sus enemigos de siempre entre los defensores de El Bollo y, además, aún no tenía el respaldo unánime del equipo de gobierno y sí algunos decididos partidarios de eliminarla en 1996. Sin embargo, después de aquel soleado triunfo, llegaron las elecciones locales, que depararon un cambio en los rectores de la cosa pública. Ganó el Partido Popular en una situación contraria al resto de elecciones de la Transición.

Por vez primera iba a gobernar el PP que, mire usted por donde, tenía detrás el respaldo de muchos de aquellos que habían tronado contra la Comida tildándola de un innecesario ataque a la tradición de la fiesta, una ocurrencia y una horterada. Ahora tenían a tiro pasar a la acción, demostrar que no hablaban a humo de pajas. Acabar con aquella "polémica" y contradictoria romería urbana.

Pese al éxito de 1995, la Comida seguía en riesgo. El de morir de éxito.