"Los Linces" ya son inmortales

José Miguel Díaz, el líder de "Los Linces", después del concierto del sexagésimo aniversario de su banda, lo que buscaba era un lugar donde fumarse un puro. Se había puesto todo guapo, con fular y todo adquirido en Graceland. Se supone que el concierto de antes de anoche tenía que ser el primero de los últimos suyos: sesenta años han dado ya para demasiado: para el cansancio de dos horas largas de guitarreo y nada de puros, por ejemplo.

Díaz ya no es el que era, pero lo seguirá siendo hasta el infinito.

–¿Y dónde fumo?

–En la calle.

A la una de la madrugada del domingo, la fiesta que habían montado "Los Linces" sexagésimos empezaba a despedirse. Ellos mismos lo habían cantado en el hotel Palacio de Avilés; habían dicho: "Todo tiene su fin", que es como se llama el éxito mayor de "Los Módulos" y que recoge versos tan esclarecidos como "Todo da igual, ya nada importa / todo tiene su fin, / pero quisiera que ese día, / al recordar comprendas lo que has hecho de mí". Pero eso fue justo antes de "La Bamba" y "Twist and shout" todo junto con una superbanda en la que participaron "Los Linces" de ahora y los de siempre. Antes de anoche, fue la fiesta del rock y del metal. En Avilés, estas dos circunstancias de la vida van parejas. Desde que el tiempo es tiempo. Y el tiempo empezó hace seis décadas en la actual Casa de la Mujeres de la calle "de la Herrería" (así la llamó Díaz, el del puro y las seis décadas sobre los escenarios, se merece el perdón) cuando se puso a explicar quién era él entonces y no desveló nada de quién es ahora, cuando el tiempo no perdona, nena.

La fiesta que montó Béznar Arias contó con tipos como Lorenzo Santamaría dándole a "Para que no me olvides" o Micky, el hombre de goma, el cantante más intenso de todos, el de "Enséñame a cantar", el de "Bye, bye Fräulein". Allí, en el escenario central, reivindicó su tiempo feliz en los escenarios cuando "los éxitos duraban más de un año y no como ahora". Quién se acuerda de ese que decía "Quédate". Ni siquiera Díaz. Con su puro en la mano. Y una compuesta.