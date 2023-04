Llaranes rebosa solidaridad bajo techo

La lluvia no consiguió amedrentar al vecindario de Llaranes este domingo, día de cierre de su Semana Solidaria, y el barrio rebosó solidaridad bajo techo. Porque fue en los soportales de la Plaza Mayor donde se coció la fiesta, espacio que compartieron los comensales de las ochos paellas que cocinó "Valdés" y los vendedores ambulantes del mercadillo solidario. La recaudación, aún por contabilizar, se destinará un año más a la financiación de un proyecto en Guatemala. "Pese al mal tiempo, hay gente", celebraban en Llaranes organización y participantes a primera hora de la tarde, cuando aún comenzaba la fiesta.

"No acompaña el tiempo. Cuando nos pusimos a preparar todo a las ocho de la mañana, creíamos que no podríamos sacar adelante el mercadillo solidario. Tuvimos que improvisar. Teníamos mucha comida para los puestos que aportaron voluntarios, no podíamos postergarlo para otro día. Así que decidimos meter los puestos en los soportales, pero eso repercute en la distancia con la mesa de la comida. Hemos tenido que solventarlo sobre la marcha", explicó Verónica Sánchez, directora de Cáritas de la unidad parroquial de Llaranes-El Pozón.

Sánchez y el párroco Segundo Fernández Arias capitanean un equipo, el de la Semana Solidaria, que es en realidad todo un barrio. "Somos un gran equipo, está colaborando con nosotros prácticamente todo el tejido asociativo de la zona y, pese al mal tiempo, hay gente. Llaranes es un barrio cooperador y el equipo de trabajo es muy potente e implicado", añadió. Pese a la lluvia, hubo misa en la plaza, presidida por Segundo Fernández y el delegado episcopal de Cáritas Asturias, José María Hevia. Paraguas en mano, siguieron muchos fieles la celebración, cantada por el coro Alcordanzas de Llaranes. Una de las voces más veteranas sobre el escenario que fue la de Carmelita Navarro, nombrada el pasado diciembre, a sus 90 años, "Abuela del Año" de Llaranes.

"Mira, ahí está Mari Carmen (Campo), la directora del Grupo de Teatro Santa Bárbara. La obra (del sábado) fue estupenda, y hubo lleno, como siempre", aseguró la nonagenaria. Carmen Campo se interesaba, entretanto, por los artículos que vendían en su puesto del mercado Azucena Martínez y Carmina Rodríguez. "Siempre nos tocaba estar con los juguetes, pero esta vez nos tocó el bazar. Como llueve, hay menos gente, pero a ver si se anima. Es que en los soportales se nos ve menos, estamos un poco escondidos y apretados", comentaban.

Más apretados que nunca comieron los comensales de las ocho paellas que preparó, un año más, Ramón Suárez-Valdés Fernández, conocido por "Valdés". De los fogones salieron 400 raciones. La receta: 48 kilos de arroz, doce de carne (costilla y pollo), tres de marisco (gamba cruda y andaricas), vino blanco, caldo de carne y de marisco y un toque de limón. Entre los comensales se encontraba buena parte de la Corporación e integrantes de las próximas listas electorales y la fiesta se prolongó hasta bien entrada la tarde.