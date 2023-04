Zancadas de solidaridad

"Nuestro hermanamiento no se lo lleva el viento" era el lema con el que los centros educativos y el Ayuntamiento de Avilés, a través de las concejalías de Participación Ciudadana y Educación, retomaron este domingo la Carrera Solidaria por el Sáhara, que alcanzó este año su sexta edición. Desde las once de la mañana, las pistas del Estadio Yago Lamela, en el Complejo Deportivo Avilés, comenzaron a llenarse de familias, que no dudaron en sumarse a la convocatoria, con cerca de medio millar de participantes entre las categorías Chupetines, Infantil, 1.º y 2.º de Primaria, 3.º y 4.º de Primaria, 5.º y 6.º de Primaria, primero a cuarto de ESO y absoluta (desde primero de Bachiller en adelante.

Entre todos los participantes se recaudaron algo más de mil euros (el coste simbólico de la inscripción eran 2 euros, a la que se podían añadir aportaciones voluntarias e incluso comprar un dorsal aunque no se participara). La recaudación irá destinada a la compra de material con el que ayudar a dotar a los centros educativos saharauis en Tinduf, Argelia, con los que están hermanados los colegios avilesinos. Será material tanto escolar, como deportivo, de oficina y también botiquines, entre otras necesidades. Los expertos aseguran que en este momento los campamentos saharauis acusan la falta de medicamentos para tratar enfermedades crónicas que se han agravado tras la pandemia, precisamente, por ese déficit de medicinas. La carrera de ayer, enmarcada en el conjunto de actividades que los centros desarrollan de forma continuada en torno al hermanamiento, contaba para su organización con la colaboración de Aguas de Avilés, la asamblea local de Cruz Roja y la Asociación Atlética Avilesina. La ciudad de Avilés se hermanó en 1995 con la Wilaya de El Aaiún, situada en los campamentos de refugiados saharahuis de Tinduf, en Argelia, con la que no ha dejado de colaborar en proyectos de cooperación al desarrollo, canalizados a través de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el pueblo Saharaui. Con el impulso de los servicios municipales de Educación y Participación Ciudadana, siete colegios públicos de Avilés se hermanaron con otros tantos centros escolares de los campamentos en el curso 2009-2010. Se trata de una iniciativa solidaria que fue Premio Nacional de Educación para el desarrollo "Vicente Ferrer 2014", a la que, desde entonces, no han dejado de sumarse otros centros educativos de la ciudad. En el momento actual ya son 13, los que colaboran con los campamentos de refugiados saharahuis de Tinduf. Se trata de: CEIP La Carriona-Miranda, CEIP Llaranes, CEIP Manuel Álvarez Iglesias (Salinas-Castrillón), CEIP Poeta Juan Ochoa, CEIP Sabugo, CEIP Villalegre , CEIP Virgen de las Mareas, Colegio de Educación Especial San Cristóbal deAvilés, la aulas de Infantil del Colegio San Fernando, el Colegio Santo Tomás y el Colegio Paula Frassinetti. Por su parte los centros de Argelia que cuentan con hermanamiento con los de la comarca avilesina son: Colegio Cantabria, Colegio Mahayub Elkhadir, Colegio Logroño, Colegio 8 de Marzo, Colegio Córdoba, Colegio Hadiya Mahmud, todos ellos de El Aaiún. Además se encuentran en ese listado los centros Salca Chafi, Bailil EmbairiK Mohamed, Said Sgayr, Zergo Abderrahman y Colegio Al La Andala, este último de Bojador.