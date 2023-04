La peor costera de xarda en décadas pone contra las cuerdas a 170 barcos

Ningún puerto asturiano con barcos dedicados a la pesca de xarda (caballa) se salva de la debacle de una campaña tildada de "desastrosa" y que algunos pescadores ya catalogan como "la peor de la historia". La razón de este pésimo balance de la costera de xarda cuando se ha llegado al ecuador de la misma es, sencillamente, la escasez de capturas. La mayor evidencia de esa penuria es el análisis del consumo de la cuota de pesca autorizada: los 170 barcos asturianos inscritos en la categoría de "otras artes" (todas las diferentes a arrastre y cerco) solo llevan gastadas el 26 por ciento de las 1.636 toneladas que se les concedieron, con la consiguiente merma de ingresos que eso supone. Excepto la flota de Lugo, es el peor dato de toda la Cornisa Cantábrica. Por su parte, la flota de arrastre cantábrica (que incluye a la asturiana) lleva consumido el 65,53 por ciento de las 10.551 toneladas asignadas y la de cerco, el 81,33 por ciento de un total de 12.102 toneladas.

Al habla ayer con el patrón mayor de Luanco, José Luis Gutiérrez, contó que se hallaba faenando en aguas próximas a la localidad cántabra de Colindres con la esperanza de lograr allí las capturas de xarda que el Cantábrico le negó en Asturias: "Lo de este año no tiene antecedentes, la costera es ruinosa". Otros pescadores, según el patrón luanquín, "ya abandonaron la costera visto que no renta o, directamente, no llegaron ni a iniciarla para evitar incurrir en costes". La rula de Luanco tiene en este pescado primaveral uno de sus pilares económicos: el 36 por ciento de sus ventas proviene de la caballa pescada con anzuelos.

"Abundancia de atunes rojos"

Otro pescador que ha decidido aventurarse en busca de caladeros más propicios es el presidente de la federación regional de cofradías pesqueras, Adolfo García Méndez, que ayer probaba suerte cerca de Bermeo (Vizcaya). Puestos a buscar razones que expliquen las pocas capturas de xarda, este armador de Puerto de Vega insiste en la teoría ya publicada por este diario de que "hay una gran abundancia de atunes rojos", un depredador natural de la caballa que, además de comerla, la "espanta".

"La peor costera de los últimos años". Así califican la campaña de pesca de la xarda en Lastres, un puerto que el año pasado facturó 890.811 euros por ventas de esa especie (un 45 por ciento de su cifra total de negocio). Según afirma un portavoz de la cofradía de Lastres, a día de hoy solamente se han desembarcado 274 toneladas de caballa en el muelle llastrín (600 el año pasado), un dato que confirma una tendencia a la baja ya iniciada en 2021 que desmotiva a los pescadores.

Y es que la situación empieza a ser grave para los 170 barcos que tienen en la xarda su principal fuente de ingresos en estas fechas del año: "Si la campaña de 2021 fue mala, la de 2022 fue peor y esta, mucho peor aún. En circunstancias normales tendríamos que tener ya la campaña finiquitada, y sin embargo hemos registrado 274 toneladas y 296 mil euros en las últimas semanas, la mitad que hace un año", explica Carlos Manso, secretario de la cofradía de Lastres. Esta desazón que se vive en los puertos al Este de Peñas es aún mayor en los ubicados al Oeste: "A las flotas con base en los puertos del Occidente asturiano aún nos está yendo peor", asegura Adolfo García Méndez desde el "exilio" laboral forzoso en el País Vasco.

Disminución de capturas

Los pescadores solo pueden hacer conjeturas acerca de las causas de esta fuerte caída de las capturas de xarda. Según Carlos Manso, secretario de la cofradía de Lastres, se habla de tres posibles razones. La primera tiene que ver con la abundancia de atunes rojos que estarían alimentándose de xarda, lo que podría justificar la disminución de las capturas. Sin embargo, esta hipótesis por sí sola no parece suficiente para explicar el fenómeno: "Ambas especies siempre han convivido en el ecosistema marino y nunca ha generado problemas de este tipo", aclara Manso.

Otra posible razón atendería al recorrido natural de la caballa que desciende por el noreste y recorre el Cantábrico hacia la costa gallega, pasando por el País Vasco, Cantabria y Asturias. "Hace años, ese recorrido lo hacían en grandes masas, pero ahora parece que se realiza en pequeñas cantidades y de manera inusual", explica Manso. Esto podría deberse a que los países nórdicos cada vez encuentran más atractiva la pesca de caballa y su actividad podría mermar la cantidad de ejemplares que llega a las costas españolas.

Por otro lado, los barcos de arrastre y los cerqueros están pescando más que los artesanales de anzuelo. Esta circunstancia podría deberse, al decir de los expertos, a que la caballa encuentra más comida en aguas más profundas. "Hay más bocarte, y al estar más alimentadas las xardas no suben a la superficie, lo que dificulta su pesca a los barcos de anzuelo pero no a los de cerco y arrastre", resalta Manso.