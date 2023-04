Diego Baeza, presidente del Real Avilés: "La Ciudad Deportiva es lo más tangible que tiene el Real Avilés ahora mismo"

A las nueve y media de la mañana, Diego Baeza (Gijón, 1985) llega al Suárez conduciendo un vehículo BMW. A primera vista, pudiera uno pensar que existe una barrera inaccesible para acercarse a él. Nada que ver con la realidad. Al bajarse de su coche el presidente del Avilés esboza una sonrisa de oreja a oreja. Cercano, alegre y cortés en el trato, el gijonés siempre está dispuesto a fotografiarse con los aficionados blanquiazules. Tras años complicados, ahora tiene motivos para sonreír. El Avilés marcha segundo, tiene prácticamente asegurado su puesto en el play-off y, fuera del terreno de juego, se avecinan grandes novedades.

–¿Se esperaba que el equipo fuese a rendir así a principio de temporada?

–La verdad que sí. Hicimos una plantilla muy buena para conseguir el objetivo que nos pusimos a corto plazo, que es el ascenso. Sabiendo de la calidad de los jugadores, me imaginaba que podíamos dar este nivel.

–¿Sufre mucho viendo los encuentros?

–Muchísimo. En el palco creo que duro siete minutos como mucho.

–Astu, el director deportivo, acaba contrato a final de temporada, ¿qué planes tiene sobre su futuro?

–Estamos barajando todas las posibilidades. Se que él está a gusto en el Avilés y nosotros estamos muy contentos con su trabajo. Tenemos que ir viendo poco a poco. Todavía hay que terminar la temporada.

–Emilio Cañedo, el entrenador, está en la misma situación.

–El míster ha hecho una temporada muy buena. Esperemos que cumpla el objetivo, a partir de ahí hablaremos. En estas categorías todo se mira muy al día, no se piensa tanto al largo plazo.

"De aquí no me mueve nadie, mi proyecto es a largo plazo, hasta que no vea todo acabado no estará completo"

–¿Ese objetivo que tiene que cumplir Cañedo es el ascenso?

–Es el objetivo que tiene el club y él también, seguro. Sabe la calidad que tiene en la plantilla y no me cabe la menor duda de que él también lo tiene en mente.

–¿No lograr el ascenso se consideraría un fracaso?

–No es un fracaso, pero sí un palo. Lo ideal sería ascender, pero cuando ya no lo consigues con el ascenso directo los play-off son muy complicados. Te lo juegas a cara o cruz y puede ocurrir lo de la semana pasada contra el Ourense. Una expulsión o un penalti te condiciona todo el año.

–Este año la plantilla es prácticamente entera nueva. Viendo este buen año, ¿pretende darle continuidad al proyecto o se avecina una nueva revolución?

–Todo se va a definir dependiendo en la categoría en la que estemos la temporada que viene. Si estuviésemos en Segunda RFEF nos gustaría contar con muchos de los jugadores. El problema es que, como ya nos pasó el año pasado que intentamos mantener una buena base, los jugadores tienen otras ambiciones y hay veces que se quieren ir. No solo es decisión del club.

–En varias ocasiones se han superado los 3.000 espectadores en el Suárez Puerta. Cada vez Avilés se vuelca más con su equipo.

–Me resulta un orgullo y satisfacción. Cuando cogí este equipo éramos cuatro gatos, literalmente, en la grada. Eran familiares y poco más. Ver que la ciudad se está ilusionando con su equipo y que cada vez son más solo me hace sentir orgullo.

–Además, en la grada cada vez se ven más niños.

–Es en lo que más estamos trabajando y en lo que más hincapié hacemos. Para nosotros es clave que las nuevas generaciones se hagan del Real Avilés y se está viendo con mucha camiseta en la calle.

–¿Tiene pensado continuar con la política de ofertas en las entradas para los socios de cara al play-off?

–Seguramente hagamos algún tipo de acción más. Lo que buscamos es que el socio se beneficie de todas estas acciones y pueda traer a quién quiera. Lo importante es que tengan ellos el poder.

–¿Cómo está ahora mismo la deuda del club con el Ayuntamiento de Avilés?

–Decreciendo, como siempre. Desde que he llegado he pasado de los 700.000 euros que había de deuda a tener ahora menos de 200.000 euros. Se va a liquidar en breve. Lo estamos hablando con el Ayuntamiento, ya que queremos acceder a todas las subvenciones, tantos municipales como federativas.

–¿Cómo está la relación con el Ayuntamiento?

–Ayer (por el lunes) tuve una reunión con ellos y el tono fue muy positivo. Parece que todo va por el buen camino.

–En 2024 hay que renovar el convenio para el uso del campo. ¿Qué tiene planeado hacer?

–Es lo que estoy hablando ahora mismo con el Ayuntamiento. Aunque el convenio acaba en marzo del año que viene nos hemos puesto ya a negociar, para no dejarlo para última hora. El Ayuntamiento tendrá que sacar el pliego de condiciones y nosotros ir a por esa nueva concesión.

"La idea que tenemos es arrimar más el campo al aficionado, estamos trabajando, es un proyecto grande y hay que ir retocando cosas"

–Ha hablado varias veces de utilizar los bajos del estadio para sacar rédito de ello. ¿Lo pondrá sobre la mesa a la hora de renovar el convenio?

–Uno de los condicionantes en la negociación es ese. Yo estoy poniendo sobre la mesa la condición de que, para que se me de esa concesión nueva, pueda reformar todo el estadio.

–¿Quién pagaría esa reforma de la que habla?

–El club.

–¿Y de dónde se saca ese dinero para la reforma?

–Cuando se habla de una inversión tan grande existen los recursos propios y el capital privado, eso no supondría un problema.

–¿Tiene algún interesado en el uso de los bajos?

–Encontrar interesados para los bajos sería el segundo paso. Primero debemos tener la concesión, hacer la reforma, y luego, al final, ver quién puede instalarse dentro de esos bajos comerciales.

–¿Qué le ha transmitido el Ayuntamiento respecto a la reforma?

–Les ha gustado la idea. Estamos hablando de que el estadio es una infraestructura en total decadencia, desactualizada y que no acompaña al entorno. Lo que esperamos es una reforma integral, un complejo del siglo XXI. Eso supondría una dinamización y revalorización de la zona que calculó que será entre un 5% y un 9%.

–¿Qué pasará con la Asociación de vecinos de El Quirinal y la Comisaría de Policía?

–Es lo que tenemos que ver todavía, es parte de las negociaciones.

–¿De cuánta capacidad le gustaría que fuese el estadio?

–Lo que tengo proyectado es entre nueve y diez mil asientos. Hay que ser conscientes del potencial que tiene el club. Para ello la Federación, cuando llegas al fútbol profesional, tiene un "ratio ideal", que estima que el campo tendría que albergar al 10% de la población de la zona. En la comarca avilesina somos sobre 120.000 personas, por lo que la idea es cumplir ese ratio.

–¿Contempla bajar la grada para que los aficionados estén más cerca del campo?

–La idea que tenemos es arrimar más el campo al aficionado. Estamos trabajando en ello, es un proyecto muy grande y necesitamos ir retocando cosas. Queremos que el aficionado esté más cerca del jugador.

–De cara al play-off, ¿tiene pensado colocar gradas supletorias en los fondos que ahora están vacíos?

–Ojalá. Primero hay que certificar la clasificación y luego pensaremos que hacer. Me imagino que, metiéndonos en play-off, el estadio se va a llenar. Intentaremos dar más soporte.

–La "fan zone" está siendo un éxito. ¿Tiene en mente seguir con la idea para lo que resta de temporada?

–Totalmente. La "fan zone" se ha convertido en parte de la previa de los partidos y vamos a continuar con ella.

–¿Y la pantalla gigante? Sobre todo para los partidos fuera de casa.

–Si pudiésemos hacerlo, sí. Todo depende de la señal televisiva. En el duelo ante el Burgos B compartíamos la misma plataforma que el rival, por lo que no hubo problemas, pero puede que no siempre sea así.

–¿Cómo está la situación de la Ciudad Deportiva del Real Avilés en Corvera?

–La Ciudad Deportiva es un hecho. Es lo más tangible que tiene a día de hoy el club. Hemos iniciado todas las tramitaciones pertinentes de cambio de uso del suelo, con el Ayuntamiento de Corvera en conjunto con nuestros técnicos y ya está inscrito en el BOPA desde el jueves pasado. Ahora ya es un trabajo de los técnicos con los técnicos del Principado. Son unos plazos más largos, pero contamos en que, en menos de un año, o como mucho un año, la licencia ya esté.

–¿Cuánto tiempo pasará desde la licencia a que inicien las obras?

–Va a ser un espacio de tiempo muy corto. Al tener una espera tan larga, podemos hacer el trabajo previo a la ejecución. Nos va a venir muy bien para que, cuando esté la licencia, estar operativos y al día siguiente ponerse a funcionar.

"Es un orgullo ver a más de 3.000 personas en el Suárez Puerta, cuando cogí el club éramos cuatro gatos en la grada"

–¿Hay miedo a que un posible cambio de gobierno haga que los planes se echen para atrás?

–No. Esto va por encima de cualquier partido. El Alcalde de Corvera tiene un compromiso total con el proyecto y, si hubiese un cambio de gobierno, no podría dejar de escapar esa oportunidad que ya está operativa.

–Algunos rumores apuntan que tienen planeado vender el club si consigue ascender a Primera RFEF. ¿Es eso cierto?

–De aquí no me mueve nadie. Mi proyecto es a largo plazo, hasta que no vea todo acabado no estará completo. No hay nadie para liderar este proyecto que no sea yo.

–¿Cuánto de demorarán las obras que tiene planeadas?

–Entre licencias y ejecución la Ciudad Deportiva tardará entre tres y tres años y medio. El estadio aún no lo sabemos porque seguimos con las negociaciones.

–¿En algún momento se ha arrepentido de comprar el club?

–Muchas veces. Cuando los resultados deportivos no se dan, cuando hay problemas por la gestión anterior que los heredo yo... Aquí durante mucho tiempo ha sido un no parar de citaciones judiciales, de inspecciones… Me ha absorbido mucho tiempo y mucha energía.

–¿Qué locura haría si el Avilés acaba ascendiendo?

–Lo que sea. Raparme la cabeza, pero no al cero (bromea).