La exconcejala de Ciudadanos Calderón-Gordo, en la lista autonómica de Vox

Son varios los partidos que han fichado en las damnificadas filas de Ciudadanos Avilés para configurar sus listas a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Entre ellos se encuentra Vox, que ha sumado a sus filas a la exconcejala de Avilés Sharon Calderón-Gordo.

La filósofa avilesina ocupa el quinto puesto de la candidatura autonómica que lidera Carolina López Fernández. Hace meses que corre por la ciudad el rumor del cambio de filas de la exconcejala de la formación naranja, que finalmente queda constatado en el registro de las listas electorales.

Sharon Calderón-Gordo dejó Ciudadanos Avilés en mayo del año pasado, cuando entregó además el acta de concejala. "La situación era insostenible", decía entonces, menos de un mes después de la salida del entonces portavoz Javier Vidal García, que se dio de baja en el partido pero no entregó el acta, pasando a ser edil no adscrito.

"No me ha tanteado ningún partido para 2023, pero no descarto la política porque me gusta", reconocía hace casi un año en una entrevista a este periódico la asesora de comunicación, que había recalado en Ciudadanos tras haber estado afiliada al PSOE. Ahora forma parte de la candidatura autonómica más a la derecha del espectro político.