El PSOE plantea elaborar todos los menús de los comedores escolares en el colegio de Valliniello

El PSOE de Avilés ya se ha puesto en clave electoral. Su candidata a la alcaldía, Mariví Monteserín, presentó el primero de una serie de "hitos" que pretende ir desgranando durante las próximas semanas a modo de promesas que dan forma al programa que orientaría la acción del gobierno de los socialistas si logran revalidar la mayoría que este mandato les ha permitido gobernar. El anuncio que abre esa serie de hitos tuvo que ver con la educación, más en concreto con que "los colegios públicos de Avilés contarán con menús cocinados diariamente en el antiguo colegio de Valliniello". Para hacer posible ese proyecto, se habilitaría una cocina central "en la que los productos de proximidad de temporada y de calidad serán los protagonistas de cada plato". Actualmente el servicio de catering que surte de comida a los colegios avilesinos con comedor elabora los platos en Valladolid, desde donde los transporta a Avilés para su reparto en cada centro.

Según el planteamiento del PSOE, los menús diarios contarían con pescado fresco de la rula de Avilés, así como de productos adscritos a la marca de calidad "Alimentos del Paraíso", además de las posibilidades de la leche, de las producciones agrarias, hortalizas y verduras, etcétera; los menús se repartiría desde Valliniello cada día a todos los colegios públicos de Avilés.

"Este nuevo modelo tiene como objetivo ofrecer una cocina rica, sabrosa, atractiva para los menores y de confianza para las familias", reseñó Mariví Monteserín, quien desveló cómo surgió la idea: "Fueron los propios niños quienes me dijeron cierto día que la comida del cole no les gustaba. Y a raíz de ese comentario, se activó todo lo que ha acabado siendo este proyecto. Yo me tomo muy en serio lo que hablo con los niños y las niñas de Avilés, procuro hacerlo con nuestro Consejo de Infancia y Adolescencia".

Alimentación saludable

"Fomentar estilos de vida saludables en los niños y niñas de Avilés es esencial para que adquieran patrones alimentarios que puedan mantener hasta la edad adulta. Por eso, en los comedores escolares también se les enseñará a tratar los productos para que aprendan a valorar la importancia de utilizar la materia prima adecuada y disfrutar de una alimentación nutritiva y de calidad", detalló Mariví Monteserín.

Para profundizar en el conocimiento de los productos alimentarios, es propósito del PSOE que los centros educativos dispongan de huerto propio "donde el alumnado aprenderá de dónde salen los alimentos que llegan a sus platos, desde la recolección hasta su cocinado. Así tomarán conciencia de la importancia de consumir productos autóctonos que han sido cosechados de manera sostenible y respetando el medio ambiente".

Además, siempre según esta oferta electoral del PSOE, los institutos de Enseñanza Secundaria de Avilés contarán en el futuro con oferta de comedores escolares. "Cada centro definirá los espacios adecuados de los que dispone para poder ofrecer este servicio", precisó la candidata.

Una candidata a la que le "gustan" las campañas y que escruta el empedrado

La candidata a la Alcaldía de Avilés, Mariví Monteserín, compareció ayer en el primer acto abiertamente electoral haciendo gala de un estusiasmo que parecía sincero y que justificó con una aseveración rotunda: "Me gustan las campañas electorales". Esa suerte que tiene, porque en su larga trayectoria política ha participado en más de una docena, entre municipales y generales.

Después de atender a los periodistas para presentar una de las promesas electorales del PSOE, la candidata enfiló por la calle La Reconquista de Versalles en compañía de varios colaboradores y al paso por el parque del barrio, que está en obras, se acercó a ver los nuevos juegos infantiles, que en su opinión son "muy bonitos".

Reanudada la marcha, Monteserín evidenció que va por la vida muy atenta a donde pisa, y no solo porque algún que otro resbalón le ha costado dolorosas lesiones. Que la candidata escruta el empedrado lo demuestra el comentario que hizo a la vista de que las baldosas de color ocre que tapizan las aceras de Versalles están ennegrecidas por el uso: "Y no es por falta de mantenimiento, es que el color no es sufrido", justificó.